Бывшего главу Росавиации задержали: в чем его подозревают

Следователи задержали бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в Хорошевском суде Москвы.
«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нерадько, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщили ТАСС в суде.
Эта статья квалифицирует мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы за три года.
В картотеке суда также есть карточка на Нерадько. Статья в ней совпадает.
Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по сентябрь 2023 года. Председатель правительства Михаил Мишустин освободил его от должности, а новым главой Росавиации был назначили Дмитрия Ядрова. После ухода из ведомства Нерадько занял пост советника генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).