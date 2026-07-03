Бывшего главу Росавиации задержали: в чем его подозревают

Суд получил хадатайство об избрании меры пресечения для Александра Нерадько Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Следователи задержали бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в Хорошевском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нерадько, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщили ТАСС в суде.

Эта статья квалифицирует мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы за три года.

В картотеке суда также есть карточка на Нерадько. Статья в ней совпадает.