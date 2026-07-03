Можно пить? Какой минералкой не вредно утолять жажду каждый день — спросили врача

Источник: Лина Саитова / 116.RU

Привычка утолять жажду минералкой в надежде поправить здоровье может дать обратный эффект. Нефролог разобрала состав разной минеральной воды из магазина и объяснила, какую не стоит пить каждый день

Мы привыкли считать воду универсальным источником здоровья, но с минеральной всё не так однозначно. Как правильно ее выбирать, сколько пить и действительно ли «лечебные соли» полезны, рассказала «Доктору Питеру» врач Алина Кухтина.

Алина Кухтина, нефролог, терапевт, гериатр, автор лекций для врачей. Личный сайт.

Сколько воды нужно пить

Именно чистая вода остается оптимальным источником жидкости для организма. Но универсальной нормы потребления воды не существует. Потребности зависят от возраста, климата, состояния здоровья и текущего самочувствия.

«Формула „вес в кг × 30–40 мл“ может служить лишь ориентиром. Важно учитывать, что сюда входит вся поступающая жидкость, а не только вода. Кроме того, значение имеет не только объем выпитого, но и количество выделяемой жидкости — диурез. Есть категории людей, которым избыточное потребление воды может быть противопоказано. Это, например, пациенты с анурией (отсутствием мочи), а также люди с сердечной и сосудистой недостаточностью», — говорит нефролог Алина Кухтина.

Мягкая или жесткая: какую выбрать

Для мочевыделительной системы вода важна прежде всего тем, что поддерживает фильтрацию и нормальный диурез. При мочекаменной болезни (МКБ) достаточное потребление жидкости помогает разбавлять мочу и снижать риск кристаллизации солей.

Жесткость воды определяется содержанием кальция и магния — эти элементы помогают сдерживать рост камней. Исследования показывают, что прямой связи между жесткостью воды и развитием МКБ нет. Однако чем она мягче, тем выше риск повторных эпизодов образования камней. По этой причине пить дистиллированную воду — не лучшая идея.

Что важно знать о минеральной воде

Основные характеристики минеральной воды — это ее кислотность (pH) и минерализация. Наиболее интересны в составе калий + натрий, кальций, магний, бикарбонат и хлориды.

По уровню рН воды бывают:

сильнокислые (рН < 3,5);

кислые (рН = 3,5–5,5);

слабокислые (рН = 5,5–6,8);

нейтральные (рН = 6,8–7,2);

слабощелочные (рН = 7,2–8,5);

щелочные (рН > 8,5) минеральные воды.

«Существенно изменить кислотность мочи с помощью воды или диеты сложно, и в большинстве случаев это не требуется. Более того, неправильный выбор воды может усилить или спровоцировать камнеобразование. Например, щелочные воды противопоказаны при инфекционных (преимущественно фосфатных) камнях и инфекциях мочевых путей», — объясняет врач.

По содержанию минералов вода делится на питьевую (до 0,5 г/л), столовую (до 1 г/л), минеральную.

Минеральные воды имеют закрепленное географическое происхождение и делятся на:

лечебные (минералов более 10 г/л);

столово-лечебные;

слабой минерализации (1–2 г/л);

маломинерализованные (3–5 г/л);

среднеминерализованные (5–10 г/л).

Для ежедневного употребления подходят столовые и столово-лечебные воды слабой или малой минерализации. Лечебные соли в воде нужно уметь балансировать, поэтому более концентрированные варианты рекомендуется подбирать индивидуально, с учетом состояния организма, чтобы не навредить.

На какие минералы стоит ориентироваться

Магний (400 мг/сутки)

Поддерживает работу мышц и нервной системы, активность ферментов, участвует в обмене калия и кальция, нужен для нормального состава костей.

Кальций (1000–1200 мг/сутки)

Участвует в передаче нервных импульсов, в поддержании сократимости сердца, контроле свертываемости крови, входит в состав костной ткани, снижает риск камнеобразования.

Натрий (1,5–2,3 г/сутки)

Участвует в водно-солевом балансе, контроле системного артериального давления, контролирует сократимость мышц, нервную передачу.

Гидрокарбонат-ион

Участвует в поддержании кислотно-основного равновесия и гомеостаза, защелачивает среду.

Популярные минеральные воды: что в составе

Боржоми: столово-лечебная вода средней минерализации.

pH 5,5–7,5 (близко к нейтральной);

минерализация 5–7,5 г/л;

кальций 20–150 мг/л;

натрий + калий 1015–2045 мг/л;

магний 20–150 мг/л;

бикарбонат 3500–5000 мг/л.

«Эта вода может служить источником бикарбоната, однако содержит значительное количество натрия. Поэтому при заболеваниях почек и гипертонии ее стоит употреблять с осторожностью», — говорит нефролог.

Ессентуки № 4: столово-лечебная вода с большим содержанием бикарбоната.

pH 6,9–7,15;

минерализация 7–10 г/л;

натрий + калий 2000–3000 мг/л;

бикарбонаты 3400–4850 мг/л.

«У этой воды минерализация выше, кроме того, она весьма соленая», — поясняет доктор.

Donat Mg (донат магния): лечебная вода с высокой минерализацией.

pH 6,5–8,5 (слабощелочная вода);

минерализация 10–15 г/л;

магний 850–1200 мг/л;

кальций 300–480 мг/л;

бикарбонаты 6300–9400 мг/л.

Ессентуки-17: лечебная слабокислая минеральная вода.

рН 6,5–6,9;

минерализация 10–15 г/л;

кальций 50–150 мг/л;

натрий + калий 2700–4000 мг/л;

магний 30–95 мг/л;

бикарбонаты 4850–6500 мг/л.

Нарзан: столово-лечебная маломинерализованная вода.

рН ~ 6,2 (слабокислая);

минерализация 2–3 г/л;

кальций 200–400 мг/л;

натрий + калий 50–250 мг/л;

магний 50–120 мг/л;

бикарбонат 1000–1500 мг/л.

Кстати, чтобы минералка усвоилась, всё равно надо пить обычную воду. Где ее брать организму, если вы не даете? Правильно, из клеток мышц! Это может привести к обезвоживанию, так что всё должно быть в меру.