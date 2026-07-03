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Страна и мир Предложение на миллион долларов: российских руферов, обручившихся на шпиле Эмпайр-стейт, освободили

Предложение на миллион долларов: российских руферов, обручившихся на шпиле Эмпайр-стейт, освободили

Что грозит паре влюбленных экстремалов и их история — в видео

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Источник:

Городские медиа

Российскую пару руферов, прославившихся на весь мир своей экстремальной выходкой в США, выпустили на свободу.

Ивана Биркуса и Ангелу Николау задержали 2 июля после того, как они забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. На высоте 443 метра пара развернула лозунг «Когда сила любви победит любовь к власти, на земле воцарится мир», а затем Иван сделал Ангеле предложение. Кадры всего происходящего с вертолета транслировали в прямом эфире телекомпании США. Видео моментально стали вирусными, и в Сети помолвку российских руферов сразу назвали самой экстремальной и романтичной.

Ивана и Ангелу задержали в момент спуска. Им предъявили сразу 8 обвинений за нарушение закона штата, незаконное проникновение, хулиганство, взлом, создание опасности по неосторожности. Спустя время пару отпустили — суд Манхэттена принял решение об условном освобождении, обязав их являться по первому требованию.

Пару встречала толпа журналистов. Иван отказался от комментариев, но под скандирования «Поцелуй-поцелуй» руферы поцеловались и спустились в метро.

Суд над Иваном и Ангелой состоится 24 августа. Им грозит до года лишения свободы и штраф от миллиона долларов.

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Елена Вахрушева
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Комментарии
4
JayroslavMudryi

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34 минуты
Петров и Боширов так и не нашли высокий шпиль
Гость
37 минут
Блин, прикольно! 🤪 Зато на всю жизнь такое запомнится!
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Гость
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