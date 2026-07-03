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Страна и мир Разработчики мессенджера «Макс» напомнили, как вернуть уведомления на iOS

Разработчики мессенджера «Макс» напомнили, как вернуть уведомления на iOS

Инструкцией уже воспользовались более 5 млн владельцев айфонов

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Если на «Макс» всё еще не приходят уведомления, читайте инструкцию | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЕсли на «Макс» всё еще не приходят уведомления, читайте инструкцию | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если на «Макс» всё еще не приходят уведомления, читайте инструкцию

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Чтобы снова получать уведомления в «Максе», нужно установить на устройство с iOS мобильную веб-версию приложения. Этот способ используют уже свыше 5 млн владельцев айфонов.

— На начало июля мобильную веб-версию приложения используют 5,3 млн пользователей на iOS, — рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, в начале июня Apple удалила «Макс» из своего магазина приложений AppStore. В середине июня пользователи «Макса» на устройствах Apple вновь смогли настроить получение push-уведомления через веб-версию сервиса, которую необходимо установить на домашний экран iPhone.

Как подключить уведомления

Для настройки уведомлений в «Максе» на iOS пользователю нужно открыть сайт мессенджера в браузере Safari, нажать кнопку «Поделиться», выбрать пункт «Показать больше», затем — «Добавить на экран „Домой“». На экране появится иконка сервиса, нужно авторизоваться в «Максе» и разрешить получение уведомлений во всплывающем окне.

Все входящие сообщения при нажатии на них будут автоматически открываться в приложении «Макс» (если его нет, то откроется веб-версия сервиса).

Ранее разработчики мессенджера рекомендовали владельцам iPhone не удалять приложение и отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений в настройках устройства.

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