Мощный тайфун надвигается на Хайнань: 20 тысяч туристов рискуют оказаться под ударом стихии

Ожидаются очень сильные дожди Источник: CGTN / X

На китайский остров Хайнань надвигается тайфун Maysak — в зоне риска оказалось около 20 тысяч российских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

«Туристам настоятельно рекомендуется не купаться в море, следить за рекомендациями местных властей, не выезжать на коммерческом транспорте и не уходить далеко от своих отелей во время стихии», — сказали РИА Новости в АТОР.

Власти провинции Хайнань приостановили транспортное движение на всей территории острова. Паромную переправу через пролив Цюнчжоу закрыли в пятницу, ожидается, что ограничение продлится несколько дней.

Аэрофлот скорректировал расписание части рейсов в Санью и обратно из-за тайфуна. Изменения затронут рейсы Москва — Санья, Владивосток — Санья и Казань — Санья 3 июля, а также рейсы Санья — Москва, Санья — Санкт-Петербург и Санья — Хабаровск 4 июля. О новом времени вылета пассажиров уведомят по контактам, указанным при бронировании, авиакомпания рекомендует следить за сообщениями по электронной почте и в телефоне.

Туристы со стыковочными рейсами через материковый Китай могут не успеть на пересадку. В таком случае им рекомендуют обратиться в авиакомпанию или к туроператору, чтобы оформить новый билет.

По данным Генконсульства России в Гуанчжоу, шторм с порывами ветра не менее 25 м/с обрушится на остров уже завтра. Стихия затронет не только Хайнань, но и провинцию Гуандун, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.