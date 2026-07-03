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Страна и мир Мощный тайфун надвигается на Хайнань: 20 тысяч туристов рискуют оказаться под ударом стихии

Мощный тайфун надвигается на Хайнань: 20 тысяч туристов рискуют оказаться под ударом стихии

Транспорт на острове остановили

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Ожидаются очень сильные дожди | Источник: CGTN / XОжидаются очень сильные дожди | Источник: CGTN / X

Ожидаются очень сильные дожди

Источник:

CGTN / X

На китайский остров Хайнань надвигается тайфун Maysak — в зоне риска оказалось около 20 тысяч российских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

«Туристам настоятельно рекомендуется не купаться в море, следить за рекомендациями местных властей, не выезжать на коммерческом транспорте и не уходить далеко от своих отелей во время стихии», — сказали РИА Новости в АТОР.

Власти провинции Хайнань приостановили транспортное движение на всей территории острова. Паромную переправу через пролив Цюнчжоу закрыли в пятницу, ожидается, что ограничение продлится несколько дней.

Аэрофлот скорректировал расписание части рейсов в Санью и обратно из-за тайфуна. Изменения затронут рейсы Москва — Санья, Владивосток — Санья и Казань — Санья 3 июля, а также рейсы Санья — Москва, Санья — Санкт-Петербург и Санья — Хабаровск 4 июля. О новом времени вылета пассажиров уведомят по контактам, указанным при бронировании, авиакомпания рекомендует следить за сообщениями по электронной почте и в телефоне.

Туристы со стыковочными рейсами через материковый Китай могут не успеть на пересадку. В таком случае им рекомендуют обратиться в авиакомпанию или к туроператору, чтобы оформить новый билет.

По данным Генконсульства России в Гуанчжоу, шторм с порывами ветра не менее 25 м/с обрушится на остров уже завтра. Стихия затронет не только Хайнань, но и провинцию Гуандун, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.

Метеорологическая служба Китая предупредила, что тайфун Maysak сначала затронет восточную часть Хайнаня, затем пройдет по восточной части Гуандуна. В южных регионах страны ожидаются сильные дожди.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Тайфун Хайнань Китай АТОР Туризм
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Пусть отдыхают теперь.
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