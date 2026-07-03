Бензина нет, а вода подается по графику. Что творится в Новороссийске, который остался без топлива, — рассказ горожанки

В Новороссийске полностью закончился бензин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Новороссийске 3 июля закончилось топливо на всех заправках. В МЦУ сообщили, что залить бензин сейчас можно только по топливным картам, которые выдают на предприятиях. При этом дизельное топливо осталось на восьми АЗС.

В Новороссийске проблемы с топливом начались еще 10 июня. Ситуация обострилась, когда перестали отпускать топливо в Крыму. Местные рассказывали, что заправки заполонили водители с полуострова. А в конце июня бензин можно было найти менее чем на 20% заправок.

Местная жительница Наталья рассказала журналисту 93.RU, что последние несколько дней весь город стоял в очередях на заправках. Многие проводили в них всю ночь, АИ-95 почти не было. Еще на АЗС было много перекупщиков, которые занимали очередь за водителей. Машин на дорогах практически нет, цены на такси подскочили, а в общественном транспорте не работают кондиционеры. Далее — рассказ Натальи для 93.RU о том, что происходит в городе.

Последние два дня мы все просто стояли в очередях на заправки. Я проводила в них всю ночь — с 03:00 и до утра. Заливать разрешали по 20 литров 95-го, но его практически нигде и не было. На заправке «Лукойл» в нашем районе уже давно был только 92-й. Вечером могла приехать цистерна, но было непонятно, какой это бензин.

Однажды мы стояли в очереди несколько часов, а потом нам сказали, что топливо закончилось. Еще было так, что перекупщики занимают очередь, потом за 15 минут звонят своим так называемым покупателям, а те подходят. Стоила такая услуга от 3000 до 5000 рублей, в зависимости от их настроения, наверное.

«Цены на такси подскочили»

На заправке «Роснефть» возле нашего дома уже давно заправляли только по топливным картам, кстати. Люди ругались в очередях, нервничали, когда оставалось всего несколько литров. Цены в последнее время взлетели — каждый день по 20 копеек примерно.

Ситуация с транспортом тоже очень напряженная. Кондиционеры нигде не работают. Я заметила работающий кондиционер только в одной маршрутке. В троллейбусах всё работает, но это электротранспорт. Пересаживаться на общественный транспорт не хочется. Особенно когда ты гипертоник, у тебя высокое давление, невозможно ехать в забитой маршрутке в пекло.

Цены на такси сильно подскочили. Буквально от ж/д вокзала до «Красной Площади» берут больше 500 рублей — всего 1,8 километра. Те, кто знает наш город, понимает, что это минут 10–15 в дороге. Я уже не говорю о тех, кто приезжает на отдых, например в Геленджик, и пересаживается в Новороссийске с поезда на такси. Не представляю, сколько это стоит.

«Много приезжих, топлива и воды нет»

Заметно, что на дорогах стало намного меньше машин, пробок в нашем городе уже нет. Но зато вдоль дорог, которые ведут к заправкам, были многокилометровые очереди.

Еще у нас в городе опять вода подается по графику, и он, кстати, не соблюдается. Сегодня снова случилась энергоавария в станице Троицкой, которая подает нам воду. В Новороссийске жарко, много приезжих, топлива и воды нет — в городе невероятный коллапс. Еще в прошлом году мы жаловались на свет и воду, а сейчас к этим бедам добавился еще и бензин.

Помню, как в феврале 2022 года скупали сахар, соль, салфетки, предметы гигиены… И вот опять паника у людей: не удивлюсь, если начнут скупать продукты первой необходимости. С топливом, конечно, всё очень плохо. Мы ждем, когда всё нормализуется. Власти обещают, но пока говорить о каких-то изменениях не приходится.