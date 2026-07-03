Призраки, духи и золото Колчака: гуляем по заброшенному тоннелю в уральской глубинке

Наступает момент, когда не видно света ни в начале, ни в конце тоннеля, а вокруг холод и, возможно, призраки Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

Недалеко от Екатеринбурга посреди молчаливого леса есть место, окутанное тайнами и легендами. Там вечный холод и лед, призрак инженера караулит путников. Это Дидинский тоннель, который был открыт в 1918 году, а перестал функционировать в 1995-м из-за затоплений, с которыми не справилась дренажная система.

Тоннель стал достопримечательностью — сюда приезжают туристы со всей области, чтобы сменить обстановку и поискать сокровища, которые ждут своего хозяина уже век. Корреспонденты E1.RU отправились к тоннелю в надежде раскрыть его тайны и рассказать о них читателям. О том, что у них получилось, узнаете из репортажа с места.

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Дорога до Дидинского тоннеля оказалась не самой простой для нашей небольшой машины. Мы ехали с навигатором по Московскому тракту в сторону Дружинино. Примерно через 50 минут дороги съехали с трассы в сторону леса.

Дидинский тоннель — заброшенный железнодорожный тоннель в Свердловской области, расположенный в муниципальном округе Первоуральск, вблизи поселка Дидино. Это инженерное сооружение начала XX века стало популярной достопримечательностью для любителей индустриального туризма.

В самом начале лесная дорога казалась сухой, несмотря на проливные дожди, которые шли за несколько дней до нашей поездки. Но чем дальше мы продвигались в лес, тем сложнее было ехать: лужи становились глубже, ухабы выше, а также появились большие камни прямо посередине дороги. Мог проехать только хороший внедорожник, а не наш седан. Так мы решили оставить машину в глуши и двинулись пешком. Связи на телефонах не было, но это нас не остановило.

По пути мы натыкались на запчасти от машин. Скорее всего, их потеряли самонадеянные водители, когда пытались проехать по кочкам к мистической достопримечательности. Лес поражал красотой, всюду летали чернокрылые бабочки, а болото на пути было похоже на сказочные топи.

Мы увидели туристические указатели, которые направляют в западный и восточный порталы тоннеля. Так как в интернете часто писали, что восточный портал затоплен, мы заранее знали, что пойдем к западному.

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На подходе к точке назначения наткнулись на полуразрушенные ДОТы, сейчас они выглядят как маленькие сарайки. Внутри по классике: разбросан мусор, бутылки, стены исписаны граффити.

Внутри ДОТа можно укрыться от дождя Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

Дальше мы свернули в лес и пошли уже по протоптанной туристами тропе. И вот он — Дидинский тоннель. Мы удивились его размерам. Как указано на табличке рядом, его высота — 6,1 метра, ширина — 4,65, а длина — больше одного километра.

Вход в непроходимый тоннель Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

Местные исследователи называют эту зону геопатогенной. Считается, что здесь нарушено геомагнитное поле: техника не работает, животные обходят стороной, а у людей может начаться головная боль и головокружение.

Это оказалось лишь мифом. Здесь ловит связь, конечно, не лучшим образом, но мы всё же в лесу, вдали от коммуникаций. Птицы продолжали щебетать, но у одной из наших журналисток действительно закружилась голова. Но это, скорее всего, произошло из-за перепада температур. На улице было 23 градуса тепла, а из тоннеля веяло холодом. Внутри температура ниже нуля.

Вход напоминает средневековый замок с башенками и бойницами Источник: Ксения Мельникова / E1.RU Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

Вход выглядел жутко, словно пасть великана. Портал напоминает средневековую крепостную башню, в которой как будто живет дракон. Зеленый туман окутал это место, а над аркой есть арт-объект «Всё проходит».

Внутри нас ждала непроглядная тьма, спасал только фонарик, который не мог осветить всё пространство. Сначала мы шли осторожно, но с каждым шагом тревога отступала, появлялся большой интерес и желание разглядеть каждую деталь.

В самом начале дорога грунтовая, рельсов уже нет — их разобрали. Конденсат капает с потолка, стены покрыты инеем. Капли часто падали нам на головы и одежду, что заставляло вздрагивать.

Мощный фонарик обязательно надо взять с собой Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

На удивление, граффити не так много. Луч фонарика выцепил один рисунок. Это был цветок, нарисованный флуоресцентной краской. Также граффити были нарисованы в углублениях стен. Дальше их уже не было. Кстати, эти углубления здесь неслучайно. Во времена работы тоннеля в них прятались рабочие, пока не проедет поезд.

Пройдя чуть дальше, мы услышали звук льющейся воды. Мы насторожились, подумав, что ручей бежит прямо по тоннелю и проход дальше будет закрыт, но вода текла в дренажную систему, которой больше ста лет. Раньше в нее можно было спуститься, посмотреть на другие ходы, сейчас это опасно. Ее размыло водой и затопило. Мы не решились даже приблизиться, хотя граффити в виде стрелок манили.

Попытка вызвать призрака провалилась: он не захотел показаться нам Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

Под ногами что-то захрустело. Опустив фонарик, мы увидели лед, который становился толще по мере продвижения в тоннель, а на потолке висели сосульки. Здесь мы решили вызвать дух инженера. По легенде, когда строили тоннель, его пробивали с двух сторон одновременно, и он получился кривой. Инженер не смог вынести такого позора и свел счеты с жизнью. Теперь его дух гуляет по тоннелю и пугает туристов.

По китайскому обряду нужно зажечь свечу, поднести ее к зеркалу и непрерывно смотреть сквозь него в пространство за собой — только тогда вы сможете видеть потустороннее. Однако дух инженера на связь с нами не вышел. Может быть, ему не понравилась свеча с запахом попкорна или у него был выходной.

Тоннель действительно изогнут, в какой-то момент становится не видно выхода из него, что нагоняет жути. Ты как будто находишься в замурованном пространстве.

В глубине тоннеля начинается «вечная мерзлота» Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

На середине пути мы стали натыкаться на висящие провода и металлические штыри. На потолке остались изоляторы линий электропередачи, с них и свисали провода. Некоторые штыри появились уже после закрытия, места, где обвалилась стена, закрывали металлическими листами, но и они не выдержали и куда-то исчезли. Здесь же находится вторая часть арт-объекта «И это пройдет».

Некоторые граффити мы не можем вам показать, но этот цветочек вполне безобидный Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

В интернете мы узнали, что можно пробраться в вентиляционную шахту над тоннелем. Лаз наверх мы нашли, но лестница пропала. Возможно, ее убрали из соображений безопасности, или кто-то унес.

Углубления в стене для укрытия на случай прохождения поезда Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

Ближе к восточному выходу лед сменился водой. Одна из нас смело шагала по воде в резиновых сапогах, а другая пробиралась по выступающим камням у стены, что оказалось достаточно непростым занятием: стена была грязной и влажной, за нее было сложно держаться, а выступы были скользкие и узкие — казалось, что вот-вот упадешь в воду.

В тоннель лучше взять теплую одежду Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

Кроме того, из стены торчат штыри, о которые можно удариться головой, что и случилось. Она внимательно смотрела под ноги, чтобы не оступиться, но не следила за тем, что находится прямо перед ее глазами. Но выйти было не суждено. Вода поднималась всё выше, резиновые сапоги не спасали, а каменный бортик оборвался.

С потолка от изоляторов свисают провода Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

Мы грустно смотрели на свет в конце тоннеля, ведь до выхода оставалось несколько метров. Но долго расстраиваться не пришлось, ведь в конце нас ожидала надпись «Ничего не проходит», до которой мы не дошли, а значит, у нас всё пройдет. Наша компания развернулась и пошла назад. Обратный путь оказался не менее интересным. В этот раз мы замечали еще больше деталей и чуть не упали на льду.

Вентиляционная шахта — подняться по ней наверх не получится, лестницу кто-то убрал Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

Тогда мы решили присмотреться, потому что, по слухам, одним из первых, кто воспользовался тоннелем, был адмирал Александр Колчак. Когда он отступал на восток, его эшелоны проходили тут. Здесь же он якобы спрятал часть своего золота. Увы, несусветные богатства мы тоже не нашли.

Уличные художники процитировали надпись на кольце царя Соломона Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

На последних десятках метров без лодки или рыбацких сапог не пройти Источник: Ксения Мельникова / E1.RU

На выходе мы ощутили перепад температуры еще острее. На улице было слишком душно после пребывания в тоннеле. Нам предстоял тот же путь через лес, но обратная дорога оказалась куда быстрее.

Приключение выходного дня показало нам мистическую сторону Урала. Мы поняли, что даже недалекое путешествие может стать ярким воспоминанием.