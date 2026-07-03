Призраки, духи и золото Колчака: гуляем по заброшенному тоннелю в уральской глубинке

Недалеко от Екатеринбурга посреди молчаливого леса есть место, окутанное тайнами и легендами. Там вечный холод и лед, призрак инженера караулит путников. Это Дидинский тоннель, который был открыт в 1918 году, а перестал функционировать в 1995-м из-за затоплений, с которыми не справилась дренажная система.
Тоннель стал достопримечательностью — сюда приезжают туристы со всей области, чтобы сменить обстановку и поискать сокровища, которые ждут своего хозяина уже век. Корреспонденты E1.RU отправились к тоннелю в надежде раскрыть его тайны и рассказать о них читателям. О том, что у них получилось, узнаете из репортажа с места.
Дорога до Дидинского тоннеля оказалась не самой простой для нашей небольшой машины. Мы ехали с навигатором по Московскому тракту в сторону Дружинино. Примерно через 50 минут дороги съехали с трассы в сторону леса.
Дидинский тоннель — заброшенный железнодорожный тоннель в Свердловской области, расположенный в муниципальном округе Первоуральск, вблизи поселка Дидино. Это инженерное сооружение начала XX века стало популярной достопримечательностью для любителей индустриального туризма.
В самом начале лесная дорога казалась сухой, несмотря на проливные дожди, которые шли за несколько дней до нашей поездки. Но чем дальше мы продвигались в лес, тем сложнее было ехать: лужи становились глубже, ухабы выше, а также появились большие камни прямо посередине дороги. Мог проехать только хороший внедорожник, а не наш седан. Так мы решили оставить машину в глуши и двинулись пешком. Связи на телефонах не было, но это нас не остановило.
По пути мы натыкались на запчасти от машин. Скорее всего, их потеряли самонадеянные водители, когда пытались проехать по кочкам к мистической достопримечательности. Лес поражал красотой, всюду летали чернокрылые бабочки, а болото на пути было похоже на сказочные топи.
Мы увидели туристические указатели, которые направляют в западный и восточный порталы тоннеля. Так как в интернете часто писали, что восточный портал затоплен, мы заранее знали, что пойдем к западному.
На подходе к точке назначения наткнулись на полуразрушенные ДОТы, сейчас они выглядят как маленькие сарайки. Внутри по классике: разбросан мусор, бутылки, стены исписаны граффити.
Дальше мы свернули в лес и пошли уже по протоптанной туристами тропе. И вот он — Дидинский тоннель. Мы удивились его размерам. Как указано на табличке рядом, его высота — 6,1 метра, ширина — 4,65, а длина — больше одного километра.
Местные исследователи называют эту зону геопатогенной. Считается, что здесь нарушено геомагнитное поле: техника не работает, животные обходят стороной, а у людей может начаться головная боль и головокружение.
Это оказалось лишь мифом. Здесь ловит связь, конечно, не лучшим образом, но мы всё же в лесу, вдали от коммуникаций. Птицы продолжали щебетать, но у одной из наших журналисток действительно закружилась голова. Но это, скорее всего, произошло из-за перепада температур. На улице было 23 градуса тепла, а из тоннеля веяло холодом. Внутри температура ниже нуля.
Вход выглядел жутко, словно пасть великана. Портал напоминает средневековую крепостную башню, в которой как будто живет дракон. Зеленый туман окутал это место, а над аркой есть арт-объект «Всё проходит».
Внутри нас ждала непроглядная тьма, спасал только фонарик, который не мог осветить всё пространство. Сначала мы шли осторожно, но с каждым шагом тревога отступала, появлялся большой интерес и желание разглядеть каждую деталь.
В самом начале дорога грунтовая, рельсов уже нет — их разобрали. Конденсат капает с потолка, стены покрыты инеем. Капли часто падали нам на головы и одежду, что заставляло вздрагивать.
На удивление, граффити не так много. Луч фонарика выцепил один рисунок. Это был цветок, нарисованный флуоресцентной краской. Также граффити были нарисованы в углублениях стен. Дальше их уже не было. Кстати, эти углубления здесь неслучайно. Во времена работы тоннеля в них прятались рабочие, пока не проедет поезд.
Пройдя чуть дальше, мы услышали звук льющейся воды. Мы насторожились, подумав, что ручей бежит прямо по тоннелю и проход дальше будет закрыт, но вода текла в дренажную систему, которой больше ста лет. Раньше в нее можно было спуститься, посмотреть на другие ходы, сейчас это опасно. Ее размыло водой и затопило. Мы не решились даже приблизиться, хотя граффити в виде стрелок манили.
Под ногами что-то захрустело. Опустив фонарик, мы увидели лед, который становился толще по мере продвижения в тоннель, а на потолке висели сосульки. Здесь мы решили вызвать дух инженера. По легенде, когда строили тоннель, его пробивали с двух сторон одновременно, и он получился кривой. Инженер не смог вынести такого позора и свел счеты с жизнью. Теперь его дух гуляет по тоннелю и пугает туристов.
По китайскому обряду нужно зажечь свечу, поднести ее к зеркалу и непрерывно смотреть сквозь него в пространство за собой — только тогда вы сможете видеть потустороннее. Однако дух инженера на связь с нами не вышел. Может быть, ему не понравилась свеча с запахом попкорна или у него был выходной.
Тоннель действительно изогнут, в какой-то момент становится не видно выхода из него, что нагоняет жути. Ты как будто находишься в замурованном пространстве.
На середине пути мы стали натыкаться на висящие провода и металлические штыри. На потолке остались изоляторы линий электропередачи, с них и свисали провода. Некоторые штыри появились уже после закрытия, места, где обвалилась стена, закрывали металлическими листами, но и они не выдержали и куда-то исчезли. Здесь же находится вторая часть арт-объекта «И это пройдет».
В интернете мы узнали, что можно пробраться в вентиляционную шахту над тоннелем. Лаз наверх мы нашли, но лестница пропала. Возможно, ее убрали из соображений безопасности, или кто-то унес.
Ближе к восточному выходу лед сменился водой. Одна из нас смело шагала по воде в резиновых сапогах, а другая пробиралась по выступающим камням у стены, что оказалось достаточно непростым занятием: стена была грязной и влажной, за нее было сложно держаться, а выступы были скользкие и узкие — казалось, что вот-вот упадешь в воду.
Кроме того, из стены торчат штыри, о которые можно удариться головой, что и случилось. Она внимательно смотрела под ноги, чтобы не оступиться, но не следила за тем, что находится прямо перед ее глазами. Но выйти было не суждено. Вода поднималась всё выше, резиновые сапоги не спасали, а каменный бортик оборвался.
Мы грустно смотрели на свет в конце тоннеля, ведь до выхода оставалось несколько метров. Но долго расстраиваться не пришлось, ведь в конце нас ожидала надпись «Ничего не проходит», до которой мы не дошли, а значит, у нас всё пройдет. Наша компания развернулась и пошла назад. Обратный путь оказался не менее интересным. В этот раз мы замечали еще больше деталей и чуть не упали на льду.
Тогда мы решили присмотреться, потому что, по слухам, одним из первых, кто воспользовался тоннелем, был адмирал Александр Колчак. Когда он отступал на восток, его эшелоны проходили тут. Здесь же он якобы спрятал часть своего золота. Увы, несусветные богатства мы тоже не нашли.
На выходе мы ощутили перепад температуры еще острее. На улице было слишком душно после пребывания в тоннеле. Нам предстоял тот же путь через лес, но обратная дорога оказалась куда быстрее.
Приключение выходного дня показало нам мистическую сторону Урала. Мы поняли, что даже недалекое путешествие может стать ярким воспоминанием.
Однако такие выезды требуют тщательной подготовки: самое главное — мощный фонарик, сменная одежда, резиновые сапоги, дождевик на случай непогоды, а также вода и теплая одежда. К тоннелю лучше добираться на электричке — так вам не придется долго идти. Станция находится совсем недалеко.
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