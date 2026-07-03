В Ярославской области подорожали бензин и картофель — что происходит с ценами

В Ярославской области за неделю выросла стоимость бензина Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославльстате рассказали, как изменились цены на товары и услуги за неделю с 22 по 29 июня. Бензин оказался среди позиций, стоимость которых выросла.

В среднем, по данным службы, цена на топливо поднялась на 11 копеек — с 65 рублей 90 копеек до 66 рублей 1 копейки.

Судя по подсчетам, 92-й бензин подорожал на 11 копеек — с 62 рублей 56 копеек до 62 рублей 67 копеек. 95-й — на 9 копеек с 67 рублей 27 копеек до 67 рублей 36 копеек.

Чуть больше выросла цена на марки АИ-98 и выше. В середине июня цена эти виды топлива, в среднем, была 92 рубля 72 копейки. Новая стоимость — 92 рубля 90 копеек. Общая разница — 18 копеек.

Средняя цена на дизель в регионе раньше составляла 77 рублей 47 копеек, теперь — 77 рублей 64 копейки. Разница — 17 копеек.

Также аналитики подсчитали, как менялись цены на продукты в регионе. Больше остальных прибавил в цене картофель. Килограмм за неделю подорожал на 30,6% — с 68 рублей 63 копеек до 89 рублей 67 копеек.

Подорожала за неделю и капуста — на 6,5%. Теперь кило стоит в среднем 62 рубля 57 копеек.

Правда, есть и товары, цены на которые немного снизились. Например, бананы, свинина на кости, полукопченая и варено-копченая колбаса, свежие огурцы, куриные яйца, сахар.

Ранее наши коллеги рассказывали, как изменились цены на бензин в России по данным Росстата.