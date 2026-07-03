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Происшествия Лобовое стекло треснуло у самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву

Лобовое стекло треснуло у самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву

Воздушное судно вернули в аэропорт вылета

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Рейс выполнили на резервном лайнере | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUРейс выполнили на резервном лайнере | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Рейс выполнили на резервном лайнере

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

У самолета, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Москву, во время вылета треснуло лобовое стекло. Как сообщает Telegram-канал SHOT, неисправность обнаружили вскоре после взлета.

По данным источника канала, самолет около 40 минут кружил в районе аэропорта Пулково, а затем принял решение вернуться в воздушную гавань. Разгерметизации салона удалось избежать. Обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» подтвердили информацию об инциденте. Рейс FV-6181, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву 2 июля, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало «растрескивание внешнего слоя одной из секций остекления кабины пилотов».

Командир «Суперджета» принял решение о возвращении в Пулково. Посадка прошла благополучно. В авиакомпании сообщили, что рейс был выполнен на резервном самолете.

В авиакомпании «Россия» эксплуатируется 136 воздушных судов, в основном — Superjet 100 (78 лайнеров), 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 8 Boeing 747. Судя по онлайн-табло Пулково за 2 июля, все рейсы FV-6181 выполнялись на самолетах с кодовым обозначением SU95 — это Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Лобовое стекло Аэропорт Аэропорт Пулково
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Надо иметь при себе скотч, вы же в стабильной
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Гость
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