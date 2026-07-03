Лобовое стекло треснуло у самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву

У самолета, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Москву, во время вылета треснуло лобовое стекло. Как сообщает Telegram-канал SHOT, неисправность обнаружили вскоре после взлета.
По данным источника канала, самолет около 40 минут кружил в районе аэропорта Пулково, а затем принял решение вернуться в воздушную гавань. Разгерметизации салона удалось избежать. Обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.
В пресс-службе авиакомпании «Россия» подтвердили информацию об инциденте. Рейс FV-6181, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву 2 июля, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало «растрескивание внешнего слоя одной из секций остекления кабины пилотов».
Командир «Суперджета» принял решение о возвращении в Пулково. Посадка прошла благополучно. В авиакомпании сообщили, что рейс был выполнен на резервном самолете.
В авиакомпании «Россия» эксплуатируется 136 воздушных судов, в основном — Superjet 100 (78 лайнеров), 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 8 Boeing 747. Судя по онлайн-табло Пулково за 2 июля, все рейсы FV-6181 выполнялись на самолетах с кодовым обозначением SU95 — это Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).