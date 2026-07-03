Защищайте не только кожу, но и волосы: как загореть и не навредить себе — советы дерматолога. Видео

Источник: Городские медиа

Летом мы стараемся проводить на солнце больше времени, чтобы получить идеальный загар и напитаться витамином D. Однако это может обернуться не только ожогами, но и серьезными проблемами с кожей. О том, как безопасно загорать и почему важно защищать не только тело и лицо, но и волосы, NGS22.RU рассказал дерматолог Роман Петраков.

По словам врача, отказываться от загара полностью не стоит, однако важно понимать, что в летний период всё же лучше использовать SPF-средства. Они помогут снизить риск появления неприятных ожогов, новообразований и предупредят фотостарение кожи.

Особенно осторожными на солнце врач советует быть людям с наследственной предрасположенностью к раку кожи.

«Не рекомендую находиться под активным солнцем с 12:00 до 16:00 на улице, поскольку именно в это время есть все риски получить сильные ожоги. Отдельное внимание летом стоит уделять волосам и коже головы. Ультрафиолет может пересушивать волосы, из-за чего они могут стать более ломкими. Чтобы защитить их от солнца, я рекомендую использовать термозащиту перед выходом на улицу и носить головные уборы», — рассказал Роман Петраков.