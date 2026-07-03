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Защищайте не только кожу, но и волосы: как загореть и не навредить себе — советы дерматолога. Видео

Врач рассказал, как уберечь себя летом и с какими родинками стоит бежать к специалисту

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Источник:

Городские медиа

Летом мы стараемся проводить на солнце больше времени, чтобы получить идеальный загар и напитаться витамином D. Однако это может обернуться не только ожогами, но и серьезными проблемами с кожей. О том, как безопасно загорать и почему важно защищать не только тело и лицо, но и волосы, NGS22.RU рассказал дерматолог Роман Петраков.

По словам врача, отказываться от загара полностью не стоит, однако важно понимать, что в летний период всё же лучше использовать SPF-средства. Они помогут снизить риск появления неприятных ожогов, новообразований и предупредят фотостарение кожи.

Особенно осторожными на солнце врач советует быть людям с наследственной предрасположенностью к раку кожи.

«Не рекомендую находиться под активным солнцем с 12:00 до 16:00 на улице, поскольку именно в это время есть все риски получить сильные ожоги. Отдельное внимание летом стоит уделять волосам и коже головы. Ультрафиолет может пересушивать волосы, из-за чего они могут стать более ломкими. Чтобы защитить их от солнца, я рекомендую использовать термозащиту перед выходом на улицу и носить головные уборы», — рассказал Роман Петраков.

Кроме того, вопреки популярному мнению о том, что солнце помогает бороться с акне на спине и руках, дерматолог уточнил, что на самом деле это миф: «Есть мнение, что солнце подсушивает высыпания, но на самом деле это не так. Часто через несколько дней после загара, неважно, в солярии или на солнце, их становится только больше, случается обратный эффект».

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