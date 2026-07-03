«Играю за три копейки»: что за скандалы гремят вокруг «Клюквенного шербета» накануне пятого сезона

Этот балкон не раз заставлял зрителей замирать в ожидании развязки Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Пока турецкие сериалы ушли на заслуженные летние каникулы, вокруг «Клюквенного щербета» (18+) разгораются нешуточные страсти. В центре скандала и бурных обсуждений оказалась актриса Фейза Дживелек, и теперь фанаты гадают, останется ли ее героиня Ниляй в проекте. Что на самом деле происходит за кулисами, почему продюсеры постоянно перекраивают каст, кто заменит ушедших звезд и как из-за этого изменится сюжет — рассказываем всё, что известно.

«Я мать Фейзы, а не мать Ниляй»

Пока проект на летних каникулах перед стартом пятого сезона, но страсти вокруг него только накаляются. Не так давно поклонников шокировала новость о том, что актриса Эдже Иртем, которая исполняла роль Ишил, скоропостижно скончалась после своего дня рождения. Ей только исполнилось 35 лет.

Но главной темой для обсуждения стал громкий скандал, который привел к радикальным кадровым перестановкам в актерском составе «Клюквы». В эпицентре оказалась актриса Фейза Дживелек, которая на протяжении четырех сезонов исполняла роль Ниляй — капризной невестки Уналов. Ее задержали по делу о запрещенных веществах, и тест на наркотики оказался положительным.

Ниляй покинет сериал? Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Пока продюсеры воздерживались от официальных комментариев, поклонники обвинили руководство проекта в двойных стандартах, ведь в прошлом году из-за аналогичного скандала уволили актера Доукана Гюнгёра, который исполнял ключевую роль — Фатиха Унала. Также по соцсетям поползли слухи, что ключевой сценарист «Клюквы» Мелис Дживелек и мать Фейзы откажется сотрудничать, если ее дочь уберут из кадра.

«Личная близость с актерами, которые воплощают эти образы, никогда не влияет на подобные решения, — заявила она турецкой журналистке Бирсен Алтунташ. — Я с грустью наблюдаю за публикациями о моей дочери в соцсетях, а также за слухами о том, что если персонаж Ниляй покинет проект „Клюквенный шербет“, то я уйду из проекта».

Я мать Фейзы, а не мать Ниляй, и я уже много лет выполняю свою работу профессионально. Все эти публикации — полнейший вымысел. Мелис Дживелек сценарист «Клюквенного шербета»

Пока же вопрос о том, выведут ли Ниляй из повествования окончательно или на эту роль экстренно найдут другую актрису, остается главной интригой грядущей осени.

Тетя вместо мамы

Скандал вокруг Ниляй — далеко не единственная интрига этого лета. Финал четвертого сезона «Клюквенного шербета» оборвал историю на самых драматичных моментах: Салкым выпала с балкона (ох уж этот несчастливый балкон в особняке Уналов!), Нурсема и Ильхами разбились в автомобильной аварии, а у милой старушки — тетушки Сёнмез — случился сердечный приступ.

Что случится с персонажем, который выпал из окна, узнаем только в сентябре Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Пока фанаты строили теории, выживут ли герои, стало известно, что Алие Узунатаган, которая играла Сёнмез с самой первой серии, покинула проект. Турецкие таблоиды утверждают, что причиной расставания стали финансовые разногласия: актриса и руководство продюсерской компании просто не смогли сойтись в условиях нового контракта.

Впрочем, свято место пусто не бывает, и создатели проекта нашли замену сериальной матери Кывылджым. В пятом сезоне к команде присоединится звезда турецкого театра и телевидения Лачин Джейлан. Правда, играть Сёнмез она не будет, а предстанет в образе Деврим, тети Кывылджым. Продюсеры «Клюквы» считают, что с появлением новой родственницы проект получит свежие сюжетные линии и обнажит новые семейные конфликты.

Милую тетушку Сёнмез мы больше не увидим в этом проекте Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

«Огромная несправедливость»

Тему бесконечных кадровых перестановок и скандалов решил прояснить сам продюсер сериала Фарук Тургут в эфире популярного турецкого телешоу. По его словам, «Клюквенный щербет» обновляет состав практически каждый сезон и часто это происходит по воле сценаристов. В качестве примера продюсер привел громкий уход Сибель Ташчиоглу, сыгравшей Пембе. По его словам, если авторы видят, что избавление от персонажа подстегнет сюжет, он соглашается на увольнение ради рейтингов.

Уход актрисы стал шоком для фанатов сериала Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Впрочем, куда чаще за громкими уходами стоят банальные деньги. Тургут открыто признал, что актеры регулярно требуют заоблачных надбавок, сравнивая свои доходы с конкурентами. Продюсер напомнил, что переплачивать капризным звездам он не намерен, ведь незаменимых людей в этой индустрии нет.

«Каждый год актеры требуют прибавку за прибавкой и говорят: „Я играю здесь за три копейки, а другие на моей позиции получают в разы больше“. Но ведь я веду бизнес, — подчеркнул Фарук Тургут. — Я обязан справедливо распределять полученный бюджет между всеми и гарантировать, что проект продолжит жить. Когда актер заявляет: „Я хочу вот столько“, нам приходится отвечать ему: „Прости, но нет“. Когда проект по-настоящему самодостаточен, уход одного актера ничего не меняет».

Такая жесткая позиция продюсера моментально спровоцировала грандиозный медийный скандал и вызвала волну возмущения в актерской среде. Мимо такого повода не смог пройти давний оппонент Тургута — актер Джан Яман, который обозвал его «продюсером-мясником». На защиту продюсера «Клюквенного шербета» встал актер Барыш Кылыч, который исполняет в сериале роль Омера.

Пожалуй, самая харизматичная пара проекта — Омер и Кывылджым Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

«Я один из тех, кто лучше всех знает, насколько по-отцовски и справедливо он относится к своей команде даже в самых тяжелых условиях. Игнорировать его уважение к своему делу и к людям — огромная несправедливость, — подчеркнул Кылыч. — Грустно слышать подобные слова в адрес продюсера, обеспечивающего работой множество людей в индустрии. Считаю неправильным так нападать на человека, чья единственная цель — создавать качественные проекты и доносить их до миллионов зрителей».

Когда начнутся съемки пятого сезона «Клюквенного шербета»

Скандалы скандалами, а работа над продолжением истории «Клюквы» идет полным ходом. Продюсеры и сценаристы перекраивают сюжетные линии, чтобы хит вышел на экраны сразу после летних каникул. Полный список актеров и точное расписание съемок утвердят в ближайшие недели, когда создатели проекта окончательно разложат по полочкам все новшества пятого сезона.

Что дальше случится с героями «Клюквы», узнаем уже осенью Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

По информации журналистки светской хроники Бирсен Алтунташ, команда «Клюквенного шербета» вернется на площадку уже 20 августа. Так что ждать осталось недолго: в начале осени мы наконец узнаем, кто из любимых героев вернется на экраны, а кому придется покинуть проект.

Ждете пятый сезон «Клюквенного шербета»? Конечно, жду! Жизни не представляю без Ниляй и ее выходок Буду смотреть, только если вернут любимых героев, а то кадровые перестановки уже надоели Пока не знаю, финал прошлого сезона разочаровал Нет, сериал уже изжил себя Вообще не смотрю турецкие сериалы