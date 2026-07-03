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Экономика Почему цены не падают, когда инфляция замедляется — разъяснение ЦБ

Почему цены не падают, когда инфляция замедляется — разъяснение ЦБ

Алексей Заботкин предупредил об опасности дефляции

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Падение цен&nbsp;— это опасный сигнал | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПадение цен&nbsp;— это опасный сигнал | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Падение цен — это опасный сигнал

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Замедление инфляции в России не означает падения цен на товары и услуги. О том, как работает механизм, рассказал зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин.

«Снижение, а точнее замедление инфляции — это замедление темпов роста цен по широкому кругу, по большинству товаров и услуг, которые входят в нашу потребительскую корзину. Это не означает снижение цен на эти товары и услуги», — сказал Заботкин в эфире Радио РБК.

По словам зампреда ЦБ, дефляция с реальным падением цен происходит только при сильном «переохлаждении» экономики, когда спрос недостаточен для загрузки производственных мощностей. Однако такая ситуация опасна. Она сопровождается высокой безработицей и падением реальных доходов населения. В этих условиях зарплаты падают быстрее цен, обратил внимание Заботкин. 

Он также опроверг слухи о том, что ЦБ якобы пользуется какими-то «настоящими» данными по инфляции. Регулятор ориентируется только на статистику Росстата, считая, что именно она представляет наиболее полную картину роста цен для анализа и принятия решений. 

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЦБ Инфляция Дефляция Безработица Падение дохода
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Комментарии
3
Гость
54 минуты
Нормальная информация. Полезно почитать для понимания процессов
Гость
57 минут
как всех освободим, построим для братьев Многополярный Мир - так и заживём
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Гость
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