Почему цены не падают, когда инфляция замедляется — разъяснение ЦБ

Падение цен — это опасный сигнал Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Замедление инфляции в России не означает падения цен на товары и услуги. О том, как работает механизм, рассказал зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин.

«Снижение, а точнее замедление инфляции — это замедление темпов роста цен по широкому кругу, по большинству товаров и услуг, которые входят в нашу потребительскую корзину. Это не означает снижение цен на эти товары и услуги», — сказал Заботкин в эфире Радио РБК.

По словам зампреда ЦБ, дефляция с реальным падением цен происходит только при сильном «переохлаждении» экономики, когда спрос недостаточен для загрузки производственных мощностей. Однако такая ситуация опасна. Она сопровождается высокой безработицей и падением реальных доходов населения. В этих условиях зарплаты падают быстрее цен, обратил внимание Заботкин.