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Экономика В ЦБ заговорили о заморозке вкладов: чего ждать

В ЦБ заговорили о заморозке вкладов: чего ждать

Зампред Центробанка дал окончательный ответ

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Заморозка вкладов способна пошатнуть финансовую стабильность | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЗаморозка вкладов способна пошатнуть финансовую стабильность | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Заморозка вкладов способна пошатнуть финансовую стабильность

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Зампред ЦБ Алексей Заботкин развеял миф о возможной заморозке банковских вкладов населения. Он заявил, что такие меры не планируются ни при каких обстоятельствах.

На вопрос, при каких сценариях возможна заморозка вкладов, Заботкин ответил: «Ни при каких». По его словам, он хотел бы знать, как вообще возникают такие опасения у граждан.

«Это настолько абсурдная, ну, видимо, наиболее абсурдная теория, они умирают сложнее всего», — оценил зампред Центробанка.

Слухи о возможной заморозке вкладов периодически возникают в публичном поле. Например, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец допустил, что для борьбы с инфляцией может потребоваться ограничение вывода денег с депозитов. В ответ на это председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала идею заморозки «бессмыслицей».

В январе 2025 года ЦБ официально назвал эти слухи «вредным мифом», подчеркнув, что заморозка вкладов — грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, а подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Регулятор неоднократно отмечал, что такие действия лишили бы банковскую систему доверия, негативно сказались бы на кредитовании и экономике в целом, а также оказались бы неэффективными в борьбе с инфляцией.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
9
Гость
17 минут
"твердо и четко"(Б. Ельцин) вспомнился 91-98 годы.... Хлебный взнос/Павловская реформа/ваучеры/заморозка вклодов в 90-ых(до сих пор больше половины компенсаций не получили, видимо сбер ждёт когда все вкладчики поумирают до выплаты компенсации)... А теперь этот спрашивает "чего народ опасается"? Пенсионный возраст сам президент обещал не поднимать, ну и????
Гость
33 минуты
Пенсионный возраст, девальвации, мобилизации, обнуления, изменения Конституции, нищеты и дефицита итд итп не было и не будет - на том стоит Стабильная Россия
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