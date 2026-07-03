В ЦБ заговорили о заморозке вкладов: чего ждать

Заморозка вкладов способна пошатнуть финансовую стабильность Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Зампред ЦБ Алексей Заботкин развеял миф о возможной заморозке банковских вкладов населения. Он заявил, что такие меры не планируются ни при каких обстоятельствах.

На вопрос, при каких сценариях возможна заморозка вкладов, Заботкин ответил: «Ни при каких». По его словам, он хотел бы знать, как вообще возникают такие опасения у граждан.

«Это настолько абсурдная, ну, видимо, наиболее абсурдная теория, они умирают сложнее всего», — оценил зампред Центробанка.

Слухи о возможной заморозке вкладов периодически возникают в публичном поле. Например, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец допустил, что для борьбы с инфляцией может потребоваться ограничение вывода денег с депозитов. В ответ на это председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала идею заморозки «бессмыслицей».