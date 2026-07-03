«57я», «3р», «62у»: что за буквы добавили к номерам ярославских автобусов в транспортном приложении

В транспортном приложении к номерам ярославских автобусов добавили буквы Источник: Александр Куренной / 76.RU, «Ярославская область транспорт»

Пользователи приложения «Ярославская область транспорт» из Ярославля обнаружили, что в последние дни к номерам автобусов на интерактивной карте добавились буквы «я». Например, «57я», «9я» и тому подобное.

«Меня это сначала смутило. Была мысль, что у автобуса, на котором я обычно езжу, временно изменился маршрут», — рассказала одна из пассажирок.

С автобусами в других городах Ярославской области произошла аналогичная ситуация. Только вместо «я» там к номерам маршрутов добавились другие буквы. Например, в Рыбинске — «р», в Угличе — «у», в Ростове Великом — «рв».

«С 1 июля 2026 года проводятся работы по обновлению программного комплекса автоматизированной системы управления транспорта общего пользования на территории Ярославской области. Буквы являются техническим обозначением принадлежности маршрута к сети города. Разработчикам приложения „ЯО Транспорт“ передана информация о необходимости обработки номера маршрута для исключения технических обозначений», — пояснили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Иными словами, для пользователей новые буквенные обозначения должны убрать.