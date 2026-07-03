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Дороги и транспорт «57я», «3р», «62у»: что за буквы добавили к номерам ярославских автобусов в транспортном приложении

«57я», «3р», «62у»: что за буквы добавили к номерам ярославских автобусов в транспортном приложении

«Яавтобус» тут оказался ни при чем

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В транспортном приложении к номерам ярославских автобусов добавили буквы | Источник: Александр Куренной / 76.RU, «Ярославская область транспорт»В транспортном приложении к номерам ярославских автобусов добавили буквы | Источник: Александр Куренной / 76.RU, «Ярославская область транспорт»

В транспортном приложении к номерам ярославских автобусов добавили буквы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, «Ярославская область транспорт»

Пользователи приложения «Ярославская область транспорт» из Ярославля обнаружили, что в последние дни к номерам автобусов на интерактивной карте добавились буквы «я». Например, «57я», «9я» и тому подобное.

«Меня это сначала смутило. Была мысль, что у автобуса, на котором я обычно езжу, временно изменился маршрут», — рассказала одна из пассажирок.

С автобусами в других городах Ярославской области произошла аналогичная ситуация. Только вместо «я» там к номерам маршрутов добавились другие буквы. Например, в Рыбинске — «р», в Угличе — «у», в Ростове Великом — «рв».

В Ярославле к номерам автобусов в приложении добавилась буква «я" | Источник: Ярославская область транспортВ Ярославле к номерам автобусов в приложении добавилась буква «я" | Источник: Ярославская область транспорт
В Рыбинске&nbsp;— буква «р" | Источник: Ярославская область транспортВ Рыбинске&nbsp;— буква «р" | Источник: Ярославская область транспорт
В Угличе&nbsp;— буква «у" | Источник: Ярославская область транспортВ Угличе&nbsp;— буква «у" | Источник: Ярославская область транспорт

«С 1 июля 2026 года проводятся работы по обновлению программного комплекса автоматизированной системы управления транспорта общего пользования на территории Ярославской области. Буквы являются техническим обозначением принадлежности маршрута к сети города. Разработчикам приложения „ЯО Транспорт“ передана информация о необходимости обработки номера маршрута для исключения технических обозначений», — пояснили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Иными словами, для пользователей новые буквенные обозначения должны убрать.

Напомним, в Ярославской области транспортные предприятия проверили на наличие топлива.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
17
Гость
2 минуты
Короче, новость хорошая. Порядок наводится, регионы помечаются. Еще бы пробки победили такими же темпами вообще цены бы нашему руководству не было)))))
Гость
2 минуты
Если такие мелкие баги исправляются за пару дней после обращения граждан значит в целом всё работает отлично
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Гость
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