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Он и она Обзор «Самая красивая девочка в мире» вышла замуж: что за счастливчик урвал модель

«Самая красивая девочка в мире» вышла замуж: что за счастливчик урвал модель

В детстве Тилан Блондо наделала много шума. Чем она может удивить сейчас?

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Повзрослев, Тилан заметно преобразилась | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Повзрослев, Тилан заметно преобразилась | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Повзрослев, Тилан заметно преобразилась

Источник:

thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В конце нулевых было тяжело пройти мимо фотографий самой красивой девочки в мире — Тилан Блондо. Снимки красавицы с ангельской внешностью были во всех модных журналах, включая Vogue. Сейчас популярной модели уже 25 лет, и она официально больше не завидная невеста. В конце июня Тилан вышла замуж в Париже за своего давнего возлюбленного, 29-летнего диджея Бенджамина Атталя.

Какая же свадьба в Париже без фотографии с Эйфелевой башней | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Какая же свадьба в Париже без фотографии с Эйфелевой башней | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Какая же свадьба в Париже без фотографии с Эйфелевой башней

Источник:

thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Свадьба прошла в родной для Блондо Франции с парижским шиком. Никаких помпезности, толпы гостей и километрового свадебного платья. Пара расписалась в мэрии, к зданию молодожены эффектно подкатили на винтажном Porsche, за рулем которого был жених.

На церемонию пара приехала на серебристом кабриолете | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На церемонию пара приехала на серебристом кабриолете | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На церемонию пара приехала на серебристом кабриолете

Источник:

thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тилан, которую мир привык видеть в роскошных нарядах от кутюр, для своего главного дня выбрала лаконичный образ. На ней было белоснежное утонченное платье из шелка с накидкой-кейпом. Никаких шлема, диадем, фаты.

Поздравить молодых пришли семья и родственники | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Поздравить молодых пришли семья и родственники | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поздравить молодых пришли семья и родственники

Источник:

thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Волосы невесты были собраны в трендовый гладкий пучок и украшены свежими цветами. В макияже также полный минимализм — нюдовая помада, легкий тон с подчеркнуто увлажненной кожей. В руках она держала букет белых калл — символа чистоты и верности.

После заключения брака уже супруги устроили романтичную фотосессию | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)После заключения брака уже супруги устроили романтичную фотосессию | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После заключения брака уже супруги устроили романтичную фотосессию

Источник:

thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Почетный гость торжества — померанский шпиц Тилан, которого модель впервые показала своим подписчикам в 2020 году. Собачка была на свадьбе в аккуратном фраке с рубашкой и сопровождала невесту с самого утра.

Самый пушистый гость свадьбы | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Самый пушистый гость свадьбы | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Самый пушистый гость свадьбы

Источник:

thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С Беном Атталем модель встречается с 2020 года. Их роман закрутился вскоре после того, как Тилан рассталась с другим французским диджеем — Миланом Мериттом. Отношения пары развивались быстро. Они начали жить вместе, и в медиа поговаривали, что Бен даже позвал ее замуж после нескольких месяцев знакомства.

Радости Бенджамина, что он завоевал такую красавицу, не было предела | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Радости Бенджамина, что он завоевал такую красавицу, не было предела | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Радости Бенджамина, что он завоевал такую красавицу, не было предела

Источник:

thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Официально предложение руки и сердца Бен сделал весной 2026 года во время отпуска в Греции. Помолвка произошла во время заката над Эгейским морем. Жених преподнес Тилан кольцо с овальным бриллиантом в два карата, стоимостью около 45 тысяч долларов.

— Я сказала «да» своему лучшему другу. За нашу вечную любовь! — делилась Тилан в соцсетях.

Мама Тилан одобрила выбор дочери и назвала Бена «лучшим зятем».

Теперь Блондо официально стала Атталь | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Теперь Блондо официально стала Атталь | Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Теперь Блондо официально стала Атталь

Источник:

thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тилан прославилась в 2010 году после скандала из-за обложки в журнале Vogue. Многих возмутило, что маленькая девочка снимается на каблуках, с макияжем и в провокационной позе. Наведенный шум помог карьере Тилан, ее всё чаще приглашали на съемки и стали узнавать даже те, кто не интересовался миром моды.

Повзрослев, Тилан растеряла былую популярность, но продолжила сниматься для рекламы и участвовать в модных показах. О титуле «самой красивой девочки в мире» она старается не вспоминать и никак не выделяет себя среди других.

— От обычного ребенка я отличалась только тем, что очень рано начала работать — в три года, — скромно говорит о себе Тилан.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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