НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 748мм 53%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,23
EUR 88,03
Оштрафовали в «Яавтобусе»
Беспилотная опасность
Стройка со скоростью лета
Подорожали бензин и картофель
Здесь был Пушкин
Опасен ли был «черный дождь»
Почему стало больше налички
Дрон влетел в пассажирский автобус
ЖК на месте старинной фабрики
Развлечения Подробности В сказке про Конька-Горбунка зашифрована легенда о пяти таинственных сибирских озерах? Разбираемся, где правда, а где вымысел

В сказке про Конька-Горбунка зашифрована легенда о пяти таинственных сибирских озерах? Разбираемся, где правда, а где вымысел

Сам район, где находятся эти водоемы, окутан мифами

138
Содержание
По Омской области гуляет немало легенд | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПо Омской области гуляет немало легенд | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

По Омской области гуляет немало легенд

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Знаменитый «Конек-Горбунок» родился не в сознании писателя Петра Ершова, а в глухой сибирской деревне. Примерно так звучит одна из версий происхождения сказки. По Омской области гуляет теория, что сюжет будущего произведения автор когда-то услышал от жителей нынешнего Муромцевского района.

NGS55.RU разобрался, как регион оказался связан с одной из самых известных русских сказок и попытался отделить правду от вымысла.

О чем сказка про Конька-Горбунка — краткий пересказ сюжета

Главный герой — крестьянский сын Иван-дурак. Однажды он ловит волшебную кобылицу, которая в благодарность дарит ему двух прекрасных коней и маленького невзрачного Конька-Горбунка. Именно этот верный и мудрый конек становится помощником героя во всех испытаниях.

Благодаря чудесным коням Иван попадает на царскую службу, где завистливый спальник постоянно пытается его погубить. По приказу царя Иван добывает Жар-птицу, привозит прекрасную Царь-девицу и даже достает со дна океана ее перстень. Во всех опасных приключениях ему помогает Конек-Горбунок.

В конце сказки старый царь решает омолодиться, но приказывает Ивану первым прыгнуть в котлы с холодной водой, горячим молоком и кипятком. Конек подсказывает, как пройти испытание. Царь, повторив действия Ивана без волшебной помощи, погибает. После этого герой женится на Царь-девице и становится справедливым правителем.

Откуда взялась эта история

Легенда о связи сюжета «Конька-Горбунка» с Муромцевским районом родилась благодаря писателю Михаилу Речкину. Он занимался сбором мифов об Окунево и знаменитых Пяти озерах. По преданию эти водоемы образовались из-за падения на Землю пяти осколков метеоритов. Четыре из этих озер — реальные географические объекты. Они носят названия Данилово, Линево, Шайтан и Щучье. Пятое  — Потаенное, которое якобы открывается только избранным людям с чистыми помыслами.

Сказку несколько раз экранизировали | Источник: Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков / Мультфильм «Конек-Горбунок» (0+) / Kinopoisk.ruСказку несколько раз экранизировали | Источник: Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков / Мультфильм «Конек-Горбунок» (0+) / Kinopoisk.ru

Сказку несколько раз экранизировали

Источник:

Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков / Мультфильм «Конек-Горбунок» (0+) / Kinopoisk.ru

Если искупаться во всех водоемах, можно исцелиться от болезней. Именно в этом сюжете Михаил Речкин увидел связь с «Коньком-Горбунком». Ведь главный герой сказки, окунувшись в три котла, тоже обрел красоту и здоровье. Такую идею писателю подсказала ясновидящая Ольга Гурбанович.

«Оля выдала такое: „Всё, что сообщено об озерах, имеет прямую привязку к сказке ‚Конек-Горбунок‘. Вы, к вашему великому сожалению, несколько легкомысленно относитесь к сказкам, мифам и преданиям, а в них сквозь толщу веков доведены до вас незамутненные временем сокровенные знания; ваша задача — научиться их расшифровывать“», — цитировал экстрасенса Речкин в книге «Сибирский ковчег».

Михаил Речкин родился в Муромцево в 1950 году. Писал книги, в районе Окунево проводил экспедиции с целью найти следы древних цивилизаций. Его публикации сыграли огромную роль в популяризации местной мифологии и во многом сформировали тот образ «мистического Муромцева», который сегодня знают далеко за пределами Омской области. Писателя не стало в апреле 2019 года.

Петр Ершов, Омская область и создание сказки

Портрет Петра Ершова, художник&nbsp;— Никола Маджи | Источник: cbs.omsk.muzkult.ruПортрет Петра Ершова, художник&nbsp;— Никола Маджи | Источник: cbs.omsk.muzkult.ru

Портрет Петра Ершова, художник — Никола Маджи

Источник:

cbs.omsk.muzkult.ru

Автор «Конька-Горбунка» действительно связан с Сибирью. Родился он в Тобольской губернии, но как сын чиновника часто переезжал в города, где работал его отец. В Омске Ершов жил примерно в период с 1821 по 1823 год. Тогда писателю было 6–8 лет.

«Конек-Горбунок» был написан в 1834 году. На тот момент Ершов учился в Петербургском университете и часть сказки сдал преподавателю в качестве курсовой работы. Произведение подвергалось серьезной цензуре, причем не только в царское, но и в советское время. Ивана-дурака считали то опасным для детей образом лентяя и обжоры, то деревенским кулаком, который всю книгу строит себе карьеру.

«С цензурой сказке не повезло. Первые серьезные проблемы были в 1843 году, произведение запретили на 13 лет. Только в середине 1850-х годов оно вышло вновь в переработанном виде. При советской власти сказку тоже запрещали. При этом до 1917 года она переиздавалась 26 раз, а в СССР выдержала 130 изданий. В советское время ее еще и перевели на 27 языков», — рассказал NGS55.RU историк Александр Лосунов.

Ершов жил в Сибири | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЕршов жил в Сибири | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ершов жил в Сибири

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В 1990-е появилась версия, что Петр Ершов вообще не писал «Конька-Горбунка». Авторство приписывали Пушкину. Как говорит Александр Лосунов, в тексте усматривали политические мотивы.

«В начале 1990-х у Ершова хотели отнять авторство. Говорили, что в сказке скрыты политические моменты. В частности кит — олицетворение императорской России, корабли в чреве кита — декабристы. И якобы Пушкин не мог сам такой текст написать, поэтому заплатил Ершову, чтобы тот поставил свою подпись под текстом».

В том, что самостоятельно создать произведение такого уровня Ершов не мог, был уверен и Михаил Речкин. Но он считал, что автору помогли не другие писатели, а потусторонние силы.

Что говорят исследователи

Благодаря легендам в Муромцевском районе процветает туризм | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUБлагодаря легендам в Муромцевском районе процветает туризм | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Благодаря легендам в Муромцевском районе процветает туризм

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Никаких документальных доказательств того, что Ершов действительно услышал сюжет сказки в Муромцевском районе, не существует. Это красивая краеведческая гипотеза. Литературоведы обычно считают, что «Конек-Горбунок» создан на основе нескольких народных сказок, которые Ершов мог слышать в Сибири вообще, а не в каком-то конкретном месте. Сам писатель признавался, что записал и обработал услышанные от рассказчиков сказочные сюжеты.

«Сказка Ершова — собирательный образ. Разумеется, сибирские сказки повлияли, но говорить конкретно о месте я бы не стал. Ершов переезжал с отцом из города в город. Сначала Петропавловск, затем Омск, потом перебрались в Березов», — объясняет Александр Лосунов.

Новые легенды появляются и в наше время | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНовые легенды появляются и в наше время | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Новые легенды появляются и в наше время

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

С историей про Пять озер в Муромцевском районе тоже всё не так просто. На самом деле это не древнее предание, а скорее городская легенда, которая родилась примерно в 1990-е годы. В этот период миссионерка Расме Розитис приехала в Окунево, чтобы найти древний храм бога Ханумана. Вскоре за ней в Муромцевский район потянулись последователи различных религий.

Затем историю про исцеляющие озера и древние цивилизации подхватили предприниматели, чтобы развивать туризм. Так легенды обрели популярность.

«Свидетельств необычности, чудесности данной территории сравнительно немного: повествования о том, что в Окунево и на прилегающей территории открывается пространственно-временной портал, рассказы о чудесном исцелении и необычных явлениях. Вал информации о новых конкурирующих „энергетических центрах земли“ используется не только паломниками. Предприимчивые люди отлично зарабатывают на их духовных поисках: публикуют псевдонаучные книги и статьи, развивают туризм, продают изделия, отражающие „святость“ места», — пишет фольклорист Ирина Феоктистова в статье «Неомифология Урала и Сибири: сравнительный аспект».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ШрайнерЕкатерина Шрайнер
Екатерина Шрайнер
Корреспондент
Легенда Писатель Сказка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Рекомендуем