В сказке про Конька-Горбунка зашифрована легенда о пяти таинственных сибирских озерах? Разбираемся, где правда, а где вымысел

По Омской области гуляет немало легенд Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Знаменитый «Конек-Горбунок» родился не в сознании писателя Петра Ершова, а в глухой сибирской деревне. Примерно так звучит одна из версий происхождения сказки. По Омской области гуляет теория, что сюжет будущего произведения автор когда-то услышал от жителей нынешнего Муромцевского района.

NGS55.RU разобрался, как регион оказался связан с одной из самых известных русских сказок и попытался отделить правду от вымысла.

О чем сказка про Конька-Горбунка — краткий пересказ сюжета Узнать Главный герой — крестьянский сын Иван-дурак. Однажды он ловит волшебную кобылицу, которая в благодарность дарит ему двух прекрасных коней и маленького невзрачного Конька-Горбунка. Именно этот верный и мудрый конек становится помощником героя во всех испытаниях. Благодаря чудесным коням Иван попадает на царскую службу, где завистливый спальник постоянно пытается его погубить. По приказу царя Иван добывает Жар-птицу, привозит прекрасную Царь-девицу и даже достает со дна океана ее перстень. Во всех опасных приключениях ему помогает Конек-Горбунок. В конце сказки старый царь решает омолодиться, но приказывает Ивану первым прыгнуть в котлы с холодной водой, горячим молоком и кипятком. Конек подсказывает, как пройти испытание. Царь, повторив действия Ивана без волшебной помощи, погибает. После этого герой женится на Царь-девице и становится справедливым правителем.

Откуда взялась эта история

Легенда о связи сюжета «Конька-Горбунка» с Муромцевским районом родилась благодаря писателю Михаилу Речкину. Он занимался сбором мифов об Окунево и знаменитых Пяти озерах. По преданию эти водоемы образовались из-за падения на Землю пяти осколков метеоритов. Четыре из этих озер — реальные географические объекты. Они носят названия Данилово, Линево, Шайтан и Щучье. Пятое — Потаенное, которое якобы открывается только избранным людям с чистыми помыслами.

Сказку несколько раз экранизировали Источник: Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков / Мультфильм «Конек-Горбунок» (0+) / Kinopoisk.ru

Если искупаться во всех водоемах, можно исцелиться от болезней. Именно в этом сюжете Михаил Речкин увидел связь с «Коньком-Горбунком». Ведь главный герой сказки, окунувшись в три котла, тоже обрел красоту и здоровье. Такую идею писателю подсказала ясновидящая Ольга Гурбанович.

«Оля выдала такое: „Всё, что сообщено об озерах, имеет прямую привязку к сказке ‚Конек-Горбунок‘. Вы, к вашему великому сожалению, несколько легкомысленно относитесь к сказкам, мифам и преданиям, а в них сквозь толщу веков доведены до вас незамутненные временем сокровенные знания; ваша задача — научиться их расшифровывать“», — цитировал экстрасенса Речкин в книге «Сибирский ковчег».

Михаил Речкин родился в Муромцево в 1950 году. Писал книги, в районе Окунево проводил экспедиции с целью найти следы древних цивилизаций. Его публикации сыграли огромную роль в популяризации местной мифологии и во многом сформировали тот образ «мистического Муромцева», который сегодня знают далеко за пределами Омской области. Писателя не стало в апреле 2019 года.

Петр Ершов, Омская область и создание сказки

Портрет Петра Ершова, художник — Никола Маджи Источник: cbs.omsk.muzkult.ru

Автор «Конька-Горбунка» действительно связан с Сибирью. Родился он в Тобольской губернии, но как сын чиновника часто переезжал в города, где работал его отец. В Омске Ершов жил примерно в период с 1821 по 1823 год. Тогда писателю было 6–8 лет.

«Конек-Горбунок» был написан в 1834 году. На тот момент Ершов учился в Петербургском университете и часть сказки сдал преподавателю в качестве курсовой работы. Произведение подвергалось серьезной цензуре, причем не только в царское, но и в советское время. Ивана-дурака считали то опасным для детей образом лентяя и обжоры, то деревенским кулаком, который всю книгу строит себе карьеру.

«С цензурой сказке не повезло. Первые серьезные проблемы были в 1843 году, произведение запретили на 13 лет. Только в середине 1850-х годов оно вышло вновь в переработанном виде. При советской власти сказку тоже запрещали. При этом до 1917 года она переиздавалась 26 раз, а в СССР выдержала 130 изданий. В советское время ее еще и перевели на 27 языков», — рассказал NGS55.RU историк Александр Лосунов.

Ершов жил в Сибири Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В 1990-е появилась версия, что Петр Ершов вообще не писал «Конька-Горбунка». Авторство приписывали Пушкину. Как говорит Александр Лосунов, в тексте усматривали политические мотивы.

«В начале 1990-х у Ершова хотели отнять авторство. Говорили, что в сказке скрыты политические моменты. В частности кит — олицетворение императорской России, корабли в чреве кита — декабристы. И якобы Пушкин не мог сам такой текст написать, поэтому заплатил Ершову, чтобы тот поставил свою подпись под текстом».

В том, что самостоятельно создать произведение такого уровня Ершов не мог, был уверен и Михаил Речкин. Но он считал, что автору помогли не другие писатели, а потусторонние силы.

Что говорят исследователи

Благодаря легендам в Муромцевском районе процветает туризм Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Никаких документальных доказательств того, что Ершов действительно услышал сюжет сказки в Муромцевском районе, не существует. Это красивая краеведческая гипотеза. Литературоведы обычно считают, что «Конек-Горбунок» создан на основе нескольких народных сказок, которые Ершов мог слышать в Сибири вообще, а не в каком-то конкретном месте. Сам писатель признавался, что записал и обработал услышанные от рассказчиков сказочные сюжеты.

«Сказка Ершова — собирательный образ. Разумеется, сибирские сказки повлияли, но говорить конкретно о месте я бы не стал. Ершов переезжал с отцом из города в город. Сначала Петропавловск, затем Омск, потом перебрались в Березов», — объясняет Александр Лосунов.

Новые легенды появляются и в наше время Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

С историей про Пять озер в Муромцевском районе тоже всё не так просто. На самом деле это не древнее предание, а скорее городская легенда, которая родилась примерно в 1990-е годы. В этот период миссионерка Расме Розитис приехала в Окунево, чтобы найти древний храм бога Ханумана. Вскоре за ней в Муромцевский район потянулись последователи различных религий.

Затем историю про исцеляющие озера и древние цивилизации подхватили предприниматели, чтобы развивать туризм. Так легенды обрели популярность.