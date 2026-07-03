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Пациентам станет комфортнее: власти потратят миллионы на ремонт палат в крупной ярославской больнице

Рассказываем, где и когда проведут работы

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В Ярославле сделают ремонт в Областной клинической больнице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле сделают ремонт в Областной клинической больнице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле сделают ремонт в Областной клинической больнице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проведут ремонт на седьмом этаже главного корпуса Областной клинической больницы на Яковлевской улице, 7 в Заволжском районе. В эндокринологическом отделении планируют обновить палаты, процедурную, коридор и подсобки. Они расположены во втором блоке корпуса.

Информация о планируемых работах появилась на сайте «Госзакупок». Указано, что поставщик определен, так как он единственный подал участие в закупке. За работы будущий подрядчик возьмет максимальную цену, которая была предложена на аукционе — 14,9 миллиона рублей.

В проекте контракта указано, что за эти деньги подрядчик должен провести демонтажные работы, облицевать стены керамической плиткой и керамогранитом. Последний материал также будет уложен на полах в санузлах и подсобках. Строители будут менять окна с подоконниками, менять отливы, штукатурить и облицовывать откосы и проводить другие работы.

Также необходимо привести в порядок сети водопровода и канализации: проложить трубы, канализации и трапы. В палатах установят сигнализации.

Помимо этого обновят полы в палатах, на посту медсестры и в коридоре, покрасят стены, установят москитные сети, покрасят потолки и займутся ремонтом сетей электроснабжения. Работы затронут и системы вентиляции и кондиционирования, отопления, связи.

«Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта», — говорится в документации.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Областная больница Ремонт Палата Госзакупка
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Комментарии
15
Гость
4 минуты
Чего то в комментах кремлеботов много стало
Гость
6 минут
Чего там с сараем на Гоголя,доделали?
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Гость
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