Платную парковку отменят, но не всем. Новости 3 июля

Платные парковки станут для некоторых неактуальны Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 июля.

Билеты в Крым стали продавать реже

Единственный железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» до Крыма сократил глубину продаж билетов на поезда «Таврия» вдвое. Теперь билеты будут отпускать за 45 суток вместо 90 — начиная с 2 июля. Продажи дальше конца сентября — начала октября временно недоступны.

Причина — осенние ремонтные работы в Крыму. Из‑за них придется корректировать расписание поездов. В компании считают, что 45‑дневный срок всё равно комфортен для планирования поездок вне сезона, а расписание к моменту открытия продаж будет актуальным.

Временно закрыты продажи на такие поезда:

№ 7/8 Петербург — Севастополь и Петербург — Керчь (с 30 сентября);

№ 17/18 Симферополь/Керчь — Москва (с 30 сентября из Крыма и с 1 октября из Москвы);

№ 27/28 Симферополь/Керчь — Москва (с 30 сентября из Крыма и с 1 октября из Москвы);

№ 91/92 Севастополь/Керчь — Москва (с 29 сентября из Крыма и с 30 сентября из Москвы).

Заставят ли всех переходить на цифровой рубль

С 1 сентября Банк России начнет широкое использование цифрового рубля, но переход на него будет полностью добровольным. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе.

«Уверяю вас, у вас будет выбор, пользоваться или не пользоваться цифровым рублем. Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Ну это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии, в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль. У нас нет задачи сделать так, чтобы было больше цифровых рублей», — объяснила Набиуллина в разговоре с «Вестями».

Для водителей ограничат выплаты за ДТП

Госдума может закрепить потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Это сумма компенсации, если страховщик не может организовать ремонт.

Сейчас из‑за роста цен на запчасти и долгих сроков ремонта лимит нередко превышается: суды порой взыскивают со страховщиков по 1 млн рублей и больше. Чтобы упорядочить практику, планируют законодательно зафиксировать предельную выплату в 400 тысяч рублей до конца весенней сессии. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Эксперты считают, что законопроект не меняет правила кардинально, а лишь уточняет действующие нормы. При этом водители могут лишиться возможности получить полную компенсацию. Дело в том, что автосервисы зачастую не берутся ремонтировать машины по страховым расценкам, а цены на детали сильно опережают установленные лимиты.

Всех студентов страны обяжут изучать новый курс

В 2027/2028 учебном году в вузах появится обязательный курс «Русский язык как государственный». Его включат в «единое ядро высшего образования» по поручению президента РФ Владимира Путина. Курс станет обязательным для всех студентов независимо от направления, формы и уровня обучения.

Сейчас Минобрнауки дорабатывает концепцию курса с учетом мнения экспертов. Учебно‑методический комплекс планируют направить в университеты в 2027 году.

Новый курс отличается от привычной дисциплины «Русский язык и культура речи». Его цель — научить студентов правильно читать законы. На занятиях будут разбирать закон «О государственном языке РФ» и еще около 15 нормативных актов, в том числе законы о защите прав потребителей, рекламе, языках народов России, а также практику их применения.

Кроме того, Минобрнауки планирует усилить статус русского языка и литературы в вузах. Университетам, где нет самостоятельных кафедр или факультетов русского языка, дадут рекомендации по их созданию.

Эпидемия диабета захватила молодых россиян и детей

За последние 10 лет сахарный диабет в России «помолодел»: у людей до 35 лет его стали диагностировать в два раза чаще. Об этом рассказала доцент кафедры эндокринологии и диабетологии Пироговского университета Галина Страхова.

Рост заболеваемости связан в основном с диабетом второго типа. Раньше его считали болезнью пожилых, а теперь всё чаще находят у людей младше 18 лет. По словам основателя Фонда борьбы с диабетом Тимура Николаева, диабет второго типа выявляют даже у младенцев.

Врачи связывают «омоложение» болезни с распространением ожирения, нездорового питания и малоподвижного образа жизни. В группе риска — молодые офисные работники, которые недосыпают, испытывают стресс, перекусывают на ходу и пьют сладкие напитки.

Диабет часто протекает бессимптомно или с легкими проявлениями: усталостью, сухостью во рту, небольшим увеличением веса. Тяжелые осложнения — отказ почек, потеря зрения, ампутации — могут проявиться спустя десятилетия. Чем раньше развивается диабет, тем выше риск инфарктов, инсультов и других серьезных последствий.

Новая схема мошенников с блокировкой СБП

Аферисты запугивают россиян тем, что в цепочке их переводов обнаружена подозрительная активность и из‑за этого заблокируют доступ к Системе быстрых платежей (СБП). О схеме рассказали в пресс‑службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники связываются с жертвами по телефону или в сообщениях, притворяясь сотрудниками банков или контролирующих органов. Они уверяют, что доступ к СБП скоро заблокируют из‑за подозрительной активности или технического сбоя.

Чтобы «срочно пройти верификацию», человека пытаются убедить:

продиктовать код из СМС;

установить якобы официальное (а на деле вредоносное) приложение;

перевести деньги на «безопасный счет».

В «Мошеловке» предупредили, что не нужно скачивать приложения по просьбе звонящих и сообщать коды из СМС. Для работы СБП не требуется никаких дополнительных подтверждений или верификаций.

На заправках будут разливать бензин класса «Евро‑3»

Правительство РФ разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) до конца 2026 года выпускать на внутренний рынок бензин и дизель класса «Евро‑3». Это предусмотрено постановлением кабмина.

«Евро‑3» — экологический стандарт, который действовал в Европе примерно с 2000 по 2005 год. Он задает нормы содержания вредных примесей в топливе, чтобы снизить загрязнение воздуха и нагрузку на системы очистки выхлопа.

Главное отличие этого стандарта от, например, «Евро‑5» — более высокие допустимые уровни примесей. Так, в «Евро‑5» содержание серы ограничено 10 мг/кг, а в «Евро‑3» — 150 мг/кг. Из‑за этого при сгорании топлива «Евро‑3» образуется больше оксидов серы. Они:

снижают эффективность и могут разрушать катализатор;

ускоряют старение моторного масла;

провоцируют нагар на свечах, клапанах и в камере сгорания;

способствуют коррозии деталей двигателя и выхлопной системы.

Также повышенная доля ароматических углеводородов ведет к большему отложению смол на форсунках и впускных клапанах, сообщил Autonews.ru. С экологической точки зрения «Евро‑3» дает более «грязный» выхлоп.

Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по подозрению в мошенничестве

Хорошевский суд Москвы сообщил о задержании бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько. В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Нерадько обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за три года. Александра Нерадько обжаловал приговор.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года по сентябрь 2023 года. Затем его освободил от должности председатель правительства Михаил Мишустин. После ухода из Росавиации Нерадько работал советником генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Мощный тайфун надвигается на Хайнань

На китайский остров Хайнань надвигается тайфун Maysak. В зоне риска — около 20 тысяч российских туристов, сообщили в пресс‑службе АТОР.

Туристам рекомендуют:

не купаться в море;

следить за рекомендациями местных властей;

не пользоваться коммерческим транспортом;

не уходить далеко от отелей во время стихии.

Власти провинции Хайнань приостановили транспортное движение на всей территории острова. Паромную переправу через пролив Цюнчжоу закрыли в пятницу. Ограничение, как ожидается, продлится несколько дней.

«Аэрофлот» скорректировал расписание части рейсов в Санью и обратно. Изменения затронут рейсы Москва — Санья, Владивосток — Санья и Казань — Санья 3 июля, а также рейсы Санья — Москва, Санья — Санкт‑Петербург и Санья — Хабаровск 4 июля. Пассажиров уведомят о новом времени вылета по контактам, указанным при бронировании. Авиакомпания советует следить за письмами на электронную почту и SMS.

По данным Генконсульства России в Гуанчжоу, шторм с порывами ветра не менее 25 м/с обрушится на остров уже завтра. Стихия затронет не только Хайнань, но и провинцию Гуандун, а также Гуанси‑Чжуанский автономный район.

Метеорологическая служба Китая прогнозирует, что тайфун Maysak сначала затронет восточную часть Хайнаня, затем пройдет по восточной части Гуандуна. В южных регионах страны ожидаются сильные дожди.

В ЦБ объяснили, почему цены не падают, когда инфляция замедляется

Зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин объяснил, почему замедление инфляции не означает снижения цен на товары и услуги.

«Снижение, а точнее, замедление инфляции — это замедление темпов роста цен по широкому кругу товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. Это не означает снижение самих цен», — отметил Заботкин в эфире Радио РБК.

Дефляция (реальное падение цен) возможна только при сильном «переохлаждении» экономики, когда спрос недостаточен для загрузки производственных мощностей. Но такая ситуация опасна: она сопровождается ростом безработицы и падением реальных доходов населения. При этом зарплаты могут снижаться быстрее цен, подчеркнул зампред ЦБ.

Слухи о заморозке вкладов не подтвердились

Зампред ЦБ Алексей Заботкин категорически опроверг слухи о возможной заморозке банковских вкладов. На вопрос о сценариях, при которых это могло бы произойти, он ответил: «Ни при каких». По его словам, подобные опасения кажутся ему абсурдными.

Слухи о заморозке периодически появляются в публичном поле. Например, директор Института социально‑экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец предположил, что для борьбы с инфляцией может понадобиться ограничение вывода денег с депозитов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала эту идею «бессмыслицей».

Молодоженам хотят давать денежные сертификаты

В Общественной палате РФ выступили с инициативой помогать молодым парам финансово при вступлении в брак. Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб предложил выдавать специальные сертификаты тем, кто женится впервые.

По мнению Гриба, финансировать программу могли бы разные стороны: муниципалитеты, бизнес, региональные и федеральные власти, а если молодожены — студенты, то и система образования. В интервью ТАСС он также отметил, что сумму сертификата стоит делать больше, если свадьба проходит без алкоголя.

В семи регионах не будут продавать алкоголь

В День семьи, любви и верности (8 июля) в семи российских регионах введут ограничения на розничную продажу алкоголя. Это указано в региональных нормативных актах.

Запрет будет действовать в:

Республике Алтай;

Республике Коми;

Владимирской области;

Вологодской области;

Сахалинской области;

Камчатском крае;

Донецкой Народной Республике.

При этом заведения общественного питания под запрет не попадают. В кафе и ресторанах алкоголь продавать по‑прежнему можно.

В Госдуме хотят поощрять школьников за хорошее поведение

Депутаты направили обращение вице‑премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением расширить систему поощрений для школьников. Речь идет о поддержке учеников, которые заметно улучшили успеваемость — например, подтянули сложные предметы или перешли с троек на пятерки. Сейчас внимание чаще уделяют отличникам, медалистам и призерам олимпиад, а старания остальных нередко остаются незамеченными.

Авторы инициативы считают, что признание таких усилий поможет воспитать у детей уважение к труду и понимание ценности личных стараний. В качестве мер поддержки предлагают:

единовременные денежные выплаты;

образовательные сертификаты;

гранты на дополнительное обучение;

другие формы помощи — их смогут определять уполномоченные органы.

Для многодетных семей станет доступна бесплатная парковка

Минтранс России обновил методические рекомендации по организации парковочного пространства в городах. Теперь льготы для многодетных семей стали шире.