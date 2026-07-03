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Не пользуйтесь телефоном: жителей Ярославской области предупредили об опасной погоде

Когда в регион придет ненастье

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Ярославцев предупредили о надвигающейся грозе | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцев предупредили о надвигающейся грозе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцев предупредили о надвигающейся грозе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся грозе. По данным регионального РСЧС, ненастье нагрянет днем 4 июля. По прогнозам ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза с усилением ветра порывами до 15 метров в секунду.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов», — говорится в сообщении.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 4 июля в Ярославской области +16 градусов, переменная облачность, без осадков. Днем +19 градусов, пасмурно, небольшие дожди, которые продлятся до вечера.

Ночью 5 июля +17 градусов, небольшие дожди. Днем совсем немного потеплеет — до 18 градусов. Пасмурно, дождь.

«Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 6 июля +14 градусов, ожидается небольшой кратковременный дождь. Днем +22 градуса, облачно с прояснениями. Вновь ожидаются небольшие кратковременные осадки.

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Алина Сардекова
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