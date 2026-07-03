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Криминал Пытался поджечь вышку в Ярославле по украинскому заказу: зэка обвинили в экстремистских призывах

Пытался поджечь вышку в Ярославле по украинскому заказу: зэка обвинили в экстремистских призывах

На новый суд он поехал из колонии

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Ярославского зэка обвинили в экстремистских призывах | Источник: УФСБ России по Ярославской областиЯрославского зэка обвинили в экстремистских призывах | Источник: УФСБ России по Ярославской области

Ярославского зэка обвинили в экстремистских призывах

Источник:

УФСБ России по Ярославской области

Заключенного, который был осужден за попытку поджога вышки в Ярославле, обвинили в экстремистских высказываниях. Об этом рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

В колонию 21-летний парень попал за то, что вместе с приятелем в 2023 году пытался поджечь телекоммуникационную вышку в Дзержинском районе Ярославля. Тогда они рассказали, что купили бензин специально для этих целей. Заказчиками один из парней назвал кураторов с Украины.

«За данные террористические действия, а также с учетом судимостей за мошенничества, судом ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет. В 2025 году молодой человек лишен российского гражданства», — рассказали владимирские следователи.

Видео задержания и вынесения приговора парням

Источник:

УФСБ России по Ярославской области

Парня отправили в одну из колоний Владимирской области. Но уже оттуда он успел заработать себе проблем на новые уголовные дела.

«В 2025 году фигурант неоднократно выкрикивал лозунги, пропагандирующие среди других осужденных признанное экстремистским международное движение, деятельность которого в России запрещена», — рассказали в СК.

Ярославец вел себя в колонии буйно. По данным силовиков, 16 мая 2025 года препятствовал выполнению сотрудником исправительного учреждения своих служебных обязанностей и применил к нему насилие. Правда, не уточняется, что именно он сделал.

«По данному факту следователем СК было возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем направлено в суд. В мае 2026 года фигуранту вынесен обвинительный приговор», — уточнили следователи.

Сейчас же парня обвиняют по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремисткой деятельности), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Расследование ведется с участием региональных УФСБ и УФСИН.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Экстремизм Терорризм ФСБ
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Комментарии
14
Гость
15 минут
Как то слишком много ботов стало. Причём сразу по стилистике коментов определяются. Хоть поработали как ни будь над алгоритмом. Совсем ведь кривой. А денег наверное на его разработку выделили из бюджета космическую сумму.
Гость
21 минута
Количество врагов растёт в геометрической прогрессии, напоминает что-то?
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