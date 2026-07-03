«Дефицита бензина нет». Как лучше доехать в Абхазию этим летом — попросили туристов поделиться опытом

Абхазию любят за ее нетронутую природу Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Абхазия этим летом — одно из самых популярных заграничных направлений для пляжного отдыха у россиян. И, как ни странно, одно из самых доступных. Попасть в республику можно по суше, небу и даже морю. Наши коллеги из SOCHI1.RU рассказывают, как проще туда добраться.

Крым и Сочи не помогли

Министерство туризма Абхазии считает, что в 2026 году республику посетит 2 миллиона туристов. Об этом заявил глава министерства Астамур Логуа. Начало сезона оказалось смазанным из-за погодных условий и введения загранпаспортов для въезда в республику российским детям до 14 лет. Поэтому раннее бронирование не задалось. Однако в апреле разрешили въезжать по свидетельствам о рождении, и рынок оживился. Спрос на отдых в Абхазии вырос вдвое по сравнению с маем. По данным туроператора «Алеан», в июне они отметили рост бронирования туров в республику — в среднем примерно на 6 процентов каждую неделю.

— Уже вышли к прошлогодним показателям. Если всё сложится благоприятно, хотелось бы преодолеть планку в 2 миллиона туристов по итогам текущего года. В прошлом году за 12 месяцев в Абхазии побывали 1 миллион 880 тысяч туристов, — сообщил Астамур Логуа.

Российские туроператоры не так оптимистичны: в 2025 году турпоток был рекордный, спрос вырос на 30 процентов, а в некоторых компаниях — и до 50 процентов. В этом году зафиксирована стагнация, указывает Ассоциация туроператоров России.

В «Интуристе» отмечают, что спрос упал на 5–7 процентов, в «Дельфине» говорят о 10 процентах. Туристы не выбирают массово Абхазию вместо Крыма, где существуют логистические и топливные проблемы, а также вместо Сочи, где частые перебои в работе аэропорта. Сценарий 2025 года, на который так надеялись в Абхазии, когда часть туристов выбирала республику вместо Анапы, в этом сезоне не повторился. При этом хорошие отели распроданы.

В «Интуристе» говорят, что главная проблема — нестабильность работы аэропорта Сочи, через который в Абхазию по-прежнему попадает большинство туристов.

— Это тот фактор, на который ни туроператоры, ни другие участники рынка, ни тем более гости не могут повлиять, и он серьезно мешает планировать поездку, из-за чего страдает общее впечатление от отдыха, как бы хорош ни был сам курорт, — отмечает туроператор.

Утром в Москве — в обед на пляже в Абхазии Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Самолетом

Расширение полетных программ в аэропорт Сухум может подстегнуть спрос на Абхазию, считают туроператоры. Лететь из Москвы всего три часа, переходить границу по жаре не нужно, а воздушную гавань республики не закрывают из-за атак беспилотников. Проблемы с небом могут возникнуть в российских городах, с которыми есть прямое сообщение у Сухума.

Авиакомпания Nordwind Airlines, например, вообще отменила рейсы в Сочи из Самары, Челябинска, Ульяновска, Чебоксар и Красноярска. И сделала ставку на регулярные полеты в Сухум из семи российских городов:

из Самары — с 16 июля;

из Челябинска — с 17 июля;

из Уфы — с 16 июля;

из Екатеринбурга — с 19 июля;

из Казани — с 19 июля;

из Омска — с 22 июля;

из Санкт-Петербурга — с 17 июля.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» также начала полеты между Домодедово и Сухумом. Рейсы запланированы три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. В Абхазию можно улететь из Москвы, Уфы, Ханты-Мансийска, Минеральных Вод и Оренбурга.

При этом авиабилеты в Сочи намного дешевле, чем в Абхазию. Авиакомпании надеются на хороший спрос, поэтому задрали цены. Стоимость билета на 7 июля по тарифу «Промо» — от 25 тысяч рублей в одну сторону без багажа и возможности сдать. На эту же дату той же авиакомпании билет из Москвы в Сочи стоит от 15 тысяч рублей.

— Мы прилетели в Сухум без проблем, всего за три часа. Нам повезло: в Москве не закрывали небо, Домодедово работал. Утром рано выехали из дома, а уже после обеда были на пляже. Мы в позапрошлом и прошлом году летели через Сочи. На границе намучились. Там были огромные очереди. Теперь в Абхазию — только самолетом, — рассказал турист из Москвы Аркадий Старков.

Многие туристы говорят об удобстве перелета в Абхазию Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Поездом

Почти все билеты на поезда из России в Абхазию раскуплены к летнему сезону, осталось лишь 10 процентов свободных мест, сообщает пресс-служба Абхазских железных дорог.

— На данный момент более 90 процентов мест в составах уже реализовано. В связи с этим пассажирам рекомендуется заранее планировать поездку и приобретать билеты как можно раньше. На сегодняшний день в Абхазию из России курсируют поезда «Диоскурия», Москва — Сухум, Санкт-Петербург — Сухум. Кроме того, традиционно в Абхазию в октябре прибудет туристический поезд «Рица», — говорится в сообщении.

Судя по приложению РЖД, до конца июля с билетами в Сухум большие проблемы, впрочем, и до конца августа тоже. Мы нашли одно место в поезде Москва — Сухум на 21 июля. Стоимость билета в купе — 12 тысяч 971 рубль. Время в пути — 1 день 23 часа.

— Одна из красивейших дорог, что я видел. Ехали полдня по побережью. Шикарные виды, голубая вода. Я рекомендую брать билеты в купе. У нас друзья ехали в плацкарте, вагон был старый и ужасный. Они там намучились. А мы наслаждались путешествием. Всё вовремя, в отличие от самолета. И границу пересекли очень быстро, даже никуда не выходили, — рассказал турист из Московской области Евгений Гутов. Билеты он покупал заранее, поэтому удалось выбрать нижние полки. По его словам, путешествие в Абхазию на поезде — само по себе развлечение и релакс.

Виды из окна поезда Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Автомобили

Больше всего отмен броней сейчас от автопутешественников, сообщают туроператоры. Ситуация с бензином в России непонятная, никто не хочет застрять где-нибудь на трассе. И ведь не помогут, в канистры топливо продавать запрещено везде. Поэтому те туристы, которые хотели ехать на отдых на своих автомобилях, стали отказываться от него.

Житель Тулы Андрей Макаров рискнул. Говорит, что на трассе М-4 «Дон» с топливом есть небольшие затруднения, пришлось немного постоять в очередях, но без бензина он не остался. Делал всё, чтобы экономить бензин, которым заправился в своем городе под завязку. Признаётся: по блату. Знакомые еще и дали с собой полную канистру. Но ее он берег. Везде на АЗС по трассе действуют ограничения не больше 20–30 литров в бак. Не везде есть 95-й, чаще 92-й.

— Во всех крупных городах появляются очереди на заправках. Поэтому рекомендую заправляться где-то посередине. Вдали от населенных пунктов были заправки вообще без очередей. Очень много машин выстраивается к АЗС в Ростовской области, ближе к Ростову там вообще очереди километровые. Так же как и к Краснодару. За Джубгой заправились без проблем. Ситуация, конечно, сложная, но не драматическая, — сообщил Андрей.

В самой Абхазии уверяют, что дефицита бензина в республике нет, так же как и очередей на АЗС, но в канистры топливо тоже не наливают.

— Правительство России ввело ограничения на экспорт бензина. Такое решение принято для стабилизации внутренних цен на топливо на фоне повышения биржевых российских и мировых цен на нефть и нефтепродукты. Данный запрет не затронул Абхазию, так как в рамках действующих двусторонних соглашений между странами поставки нефтепродуктов регулируются особым порядком, — сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

За 2 часа до Сухума Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

По морю

«Комета» из Сочи — это, конечно, условный способ добраться в Абхазию, но всё же альтернативный для тех, кто не хочет стоять на границе. Регулярные морские перевозки на скоростном судне на подводных крыльях возобновились в этом летнем сезоне. В прошлом году были тестовые поездки, теперь они стали регулярными.