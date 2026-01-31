«Нигде нет и в обозримом будущем не будет»: жизненно важный препарат для лечения онкобольных пропадает с полок

Онкопациенты жалуются на пропажу «Карбоплатина» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Онкобольные бьют тревогу из‑за исчезновения важного для лечения препарата — «Карбоплатина». Он считается одним из ключевых в схемах химиотерапии при раке легких, молочных желез, яичников и мочевого пузыря. Перебои с поставками уже отмечены в ряде регионов, пациенты рассказывают, что неделями не могут найти лекарство, обзванивая десятки аптек в своих городах. Редакция MSK1.RU попыталась выяснить, как обстоят дела с препаратом в городских аптеках.

«Карбоплатин» — это противоопухолевый химиотерапевтический препарат на основе платины второго поколения. Лекарство используется для лечения различных видов рака. Он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Карбоплатин» часто входит в состав так называемых двойных схем — комбинированной химиотерапии (применение двух разных методов лечения. — Прим. ред.). Этот вид лечения эффективен из‑за платинового компонента. Исключение препарата из протокола нередко означает не просто «облегченный» курс, а реальное снижение шансов на ответ опухоли.

Уже неделю пациенты с тяжелыми онкологическими диагнозами не могут достать препарат в аптеках. Проблема коснулась не только столицы, но и многих других регионов, например Екатеринбурга, Владивостока, Пензы и других городов.

Его нигде нет и в обозримом будущем не будет. Писали вроде, что в Москве капают какие‑то клиники по 10–20 тысяч за капельницу. Видимо, запасы были, зарабатывают. Ну или из‑за границы только везти. Пишет одна из пациенток в Сети

«Лекарство есть в наличии за 19 500 ₽ в Москве, в аптеке на Каширском шоссе, а по этому адресу покупали другие редкие лекарства маме», — сообщает одна из пациенток в чате больных раком.

Обойдя несколько аптек в центре Москвы и на окраине города, корреспонденту MSK1.RU не удалось найти препарат. О проблемах с поставками фармацевты не говорят, отмечают лишь, что препарата нет. На сайтах онлайн‑аптек ситуация следующая: во многих популярных сетях препарата нет. Кое‑где он появляется, но стоит порядка 20 тысяч рублей.

Официально ситуацию с препаратом пока власти не комментируют. Но эксперты в медицинской сфере в качестве причин пропажи важного лекарства называют «логистические трудности» и последствия санкций, которые усложнили поставки. Дополнительное давление создает рост стоимости сырья: платиносодержащие препараты стали для производителей менее выгодными, что бьет по объемам выпуска. Об этом редакции MSK1.RU рассказал врач‑онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Ledin Clinic Евгений Ледин.

Действительно с «Карбоплатином» сложилась такая ситуация около полутора - двух месяцев назад. Как говорят в мире медицины, «препарат ушел в дефектуру». В розничных аптеках сейчас препарата практически не осталось. Несколько моих пациентов говорят, что онкологические диспансеры начали лечение аналогами. Евгений Ледин главный врач Ledin Clinic

«Препарат относится к препаратам платины второго поколения. А драгметаллы сейчас дорожают. Платина бьет рекорды за последние пять лет, — обозначил эксперт. — В убыток себе никакая коммерческая организация долго работать не будет. И, судя по всему, именно поэтому производство препаратов платины существенно снизилось. А это один из ключевых препаратов».

Еще один врач‑онколог Андрей Пылев отметил, что с препаратом есть сложности, но, по его словам, пока они касаются только госзакупок.

«Вопрос именно в госзакупках, в аптеках препарат есть, он доступен. Да, но, естественно, значительная часть пациентов получает лечение и должна получать его бесплатно, и я знаю, что они испытывают проблемы, — поделился врач. — Существуют другие препараты платины, они всё‑таки несколько другие. Полноценной замены препарату нет».

При этом корреспонденту MSK1.RU в департаменте здравоохранения Москвы обозначили, что в государственных учреждениях проблем с «Карбоплатином» нет. Тем не менее, судя по данным госзакупок, ни один тендер, разыгранный за последние два месяца на покупку «Карбоплатина», не состоялся.