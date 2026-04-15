Аналогов для спасения от инсульта нет. В России исчез важный препарат для беременных

В России пропал важный препарат для беременных и кормящих мам Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Из аптек пропал важный препарат для беременных и кормящих женщин с повышенным давлением. Найти лекарство не удается ни в крупных сетях, ни у компаний-поставщиков, которые закупают таблетки у производителей и распределяют их по аптекам.

«В аптеках и у поставщиков закончился „Допегит“. Он необходим беременным и мамам, кормящим ребенка грудью, для снижения артериального давления и риска преэклампсии. Это единственный самый безопасный препарат, и аналогов в аптеках у него нет», — рассказала читательница E1.RU.

Преэклампсия — опасное осложнение второй половины беременности (обычно после 20-й недели), характеризующееся высоким артериальным давлением и наличием белка в моче.

Что мы нашли в аптеках

Наши коллеги из E1.RU проверили наличие препарата «Допегит» (действующее вещество — метилдопа, 250 мг, упаковка 50 таблеток) на сайтах крупных аптечных сетей в разных городах России. Результаты оказались неутешительными.

В Екатеринбурге на агрегаторах Apteka.ru и Megapteka.ru препарат отображается, но со статусом «нет в наличии», доступна только кнопка «Сообщить о поступлении». В московских сетях Eapteka.ru и Rigla.ru ситуация аналогичная: доставка и самовывоз временно недоступны, препарата в наличии нет. Сайт Gorzdrav.org при выборе разных регионов также показывает, что лекарства нет.

Мы также проверили другие региональные сети: в Казани (Aloeapteka.ru), Новосибирске (Appteka.ru), Челябинске («Областной аптечный склад») — везде «Допегит» либо отсутствует, либо его наличие не подтверждается при попытке оформить заказ. Даже если вы вдруг найдете торговую точку, которая торгует этим препаратом, перед поездкой туда обязательно позвоните: данные на агрегаторах обновляются с задержкой.

Некоторые пациенты ищут препарат через соцсети: в группах во «ВКонтакте» появлялись объявления о покупке и продаже остатков «Допегита». На медицинских форумах женщины делились контактами аптек, где якобы «что-то было», но подтвердить актуальность этой информации не удается.

На всех аптечных агрегатах одна ситуация — препарата нет в наличии Источник: Apteka.ru

Важно: «Допегит» входит в перечень жизненно необходимых препаратов, его покупка у частных лиц опасна для здоровья и может быть незаконной.

Куда делся препарат

Генеральный директор Центра фармацевтической информации в Уральском федеральном округе Елена Московкина подтвердила E1.RU, что «Допегита» сейчас нет в аптеках.

«Прямых заменителей по действующему веществу метилдопа нет, замену на аналогичные препараты нужно подбирать с врачом. Причины могут быть различными: логистика, производство, внесение изменений в нормативную документацию», — объяснила Елена Московкина.

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал, что проблемы с «Допегитом» возникают регулярно: дефицит фиксировался в 2021 и 2022 годах. На российском рынке у него нет аналогов по действующему веществу. Препарат выпускает только компания «Эгис» (входит в группу «Сервье»), и периодически у нее возникают сбои в поставках.

«В 2025 году рынок получил 911 тысяч упаковок — на 14% меньше, чем в 2024-м. Последняя поставка проходила еще в октябре 2025 года. Сейчас апрель 2026-го, следовательно, препарат не поступал на рынок больше пяти месяцев подряд, запасы в товаропроводящей сети закончились», — отметил Николай Беспалов.

Почему лекарство так важно для беременных

Кардиолог из Екатеринбурга Анна Исаева пояснила, что метилдопа — самый изученный препарат в группе беременных и кормящих женщин с понятной эффективностью и безопасностью. Лечить будущих мам сложно: важно, чтобы лекарства не вызывали врожденные пороки развития плода.

«Метилдопа имеет самый высокий класс безопасности. Все остальные препараты либо не имеют научно доказанной базы по этическим соображениям, либо никогда не будут ее иметь: ни один этический комитет не разрешит плацебо-контролируемое исследование у беременных», — рассказала Анна Исаева.

Врач добавила, что часть стандартных препаратов от давления, например ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл) и сартаны (валсартан, лосартан), обладают тератогенным действием и категорически противопоказаны при беременности. Именно поэтому «Допегит» долгие годы оставался препаратом первой линии.

Тератогенный эффект — это способность внешних факторов (химических, физических, биологических) нарушать эмбриональное развитие, вызывая врожденные пороки, уродства, функциональные аномалии или гибель плода.

«Проблема с исчезновением метилдопы в России известная, мы уже проходили этот этап. Ситуация временная и, скорее всего, не связана с санкциями. Вероятно, препарат проходит перерегистрацию, а это всегда возможная задержка», — объяснила Анна Исаева.

Врачи сказали, что препарата с таким же действующим веществом нет, но есть замены, которые тоже можно принимать беременным для снижения давления Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По словам гинеколога из Москвы Алеси Бергер, «Допегит» назначали для профилактики преэклампсии, а также его принимали пациентки с исходной артериальной гипертензией еще до наступления беременности. Врач объяснила, почему нужно снижать артериальное давление у беременной.

«Это один из рисков преэклампсии. Преэклампсия у нас — это триада клинических проявлений: повышенное давление, отеки и белок в моче. Если пациентка набирает все симптомы, ее госпитализируют и решают вопрос о лечении или родоразрешении. Чем опасна преэклампсия? Она может перерасти в эклампсию — это все перечисленные до этого симптомы плюс судороги. Далее эклампсия может привести к инсульту, поэтому для профилактики таких далеких последствий мы и используем препараты для понижения давления у беременной», — рассказала Алеся Бергер.

Чем заменить «Допегит»

Терапевт женской консультации из Волгограда Екатерина Чертилина рассказала, что, хотя полных аналогов «Допегита» по действующему веществу не существует, есть разрешенные препараты для замены, которые она назначает пациенткам. Терапевт напомнила, что в 2021 году это лекарство тоже пропадало на полгода.

Кардиолог Анна Исаева подтвердила: есть две группы препаратов для снижения давления, которые врачи используют на замену пропавшему лекарству. По словам врачей, ВОЗ разрешила их к применению во время беременности и лактации, хоть они и имеют меньше доказательной базы, чем метилдопа. В целях безопасности мы не публикуем названия препаратов — для их назначения нужно обратиться к своему гинекологу в женской консультации, а также к терапевту или кардиологу.

Когда препарат вернется в Россию

Терапевт Екатерина Чертилина рассказала E1.RU, что препарат ожидают летом.

«Официальные поставщики сообщают, что возобновление поставок „Допегита“ ожидается в июле 2026 года. Препарат временно недоступен в связи с маркировкой», — обнадежила врач.

В августе 2024 года мы писали о дефиците антирезусного иммуноглобулина — препарата, который помогает женщинам с резус-конфликтом выносить и родить здорового ребенка. Поставки сократились на 71%, а аналогов практически нет.