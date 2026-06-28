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Лето «Преподнесет неприятный сюрприз»: какой будет погода в июле в Центральной России

«Преподнесет неприятный сюрприз»: какой будет погода в июле в Центральной России

Публикуем прогноз для Ярославской области

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Каким июль будет в Центральной России | Источник: Александр Куренной / 76.RUКаким июль будет в Центральной России | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Каким июль будет в Центральной России

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эксперты центра «Фобос» рассказали, какой будет погода в июле в Центральной России. По их словам, первые дни будут соответствовать обычным температурам второго месяца лета. Но в десятых числах станет немного прохладнее.

Этот период, по прогнозам, окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается жара — преобладающая температура на 2–3 °С превысит уровень нормы.

«А вот финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз — из-за арктического вторжения столбики термометров будут колебаться в среднем на 3 °С ниже многолетних значений», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 1 июля в Ярославской области +17 °С, переменная облачность, небольшие дожди. Днем потеплеет до +21 °С, но осадки продлятся до вечера.

Ночью 2 июля +16 °С, без дождей. Днем +24 °С, без осадков.

Ночью 3 июля +19 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем +20 °С, без осадков.

«Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 4 июля в регионе +13 °С, дожди не ожидаются. Днем температура вырастет до +26 °С, но пройдут небольшие кратковременные осадки.

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Комментарии
2
Гость
39 минут
Урожай будет по стабильному победный?
Гость
33 минуты
Даже погода против.
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