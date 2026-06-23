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Город «Прорвется фронтальная волна»: какой погоды ждать ярославцам под конец июня — прогноз

«Прорвется фронтальная волна»: какой погоды ждать ярославцам под конец июня — прогноз

Публикуем предупреждение от специалистов «Фобоса»

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В «Фобосе» рассказали, какой погоды ждать ярославцам на этой неделе | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ «Фобосе» рассказали, какой погоды ждать ярославцам на этой неделе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В «Фобосе» рассказали, какой погоды ждать ярославцам на этой неделе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Первый месяц лета в Ярославской области завершится противостоянием дождей и солнечной погоды. Температура воздуха будет держаться в районе +20 градусов, по ночам значительно похолодает.

Как объяснили в «Фобосе», в начале недели регионы Центральной России оказались на пути холодного атмосферного фронта, который стал причиной гроз с градом и кратковременных дождей.

При этом с 23 июня природа успокоится. Обильные дожди в ближайшие дни маловероятны, температурный режим будет держаться в рамках климата.

«Основное ядро уральского циклона переместится в Арктику, поэтому дожди на востоке Русской равнины ослабеют и приобретут локальный и кратковременный характер. А вот на запад прорвётся фронтальная волна из акватории Северной Атлантики, и вместе с новой порцией ливней этот вихрь принесет довольно прохладные воздушные массы», — предупредили специалисты центра «Фобос».

Погода в Ярославле на 23–27 июня:

  • днем 23 июня прогнозируется ясная погода, +20…22 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.

  • 24 июня, в течение суток — переменная облачность; ночью +9…11 °C, днем +16…18 °C, ветер западный, умеренный.

  • 25 июня: переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11…13 °C, днем +15…17 °C, ветер слабый.

  • 26 июня, в течение суток — малооблачная погода; ночью +6…+8 °C, днем +18…20 °C, ветер слабый.

  • 27 июня, прогнозируется малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +9…11 °C, днем +20…22 °C, ветер северо-западный, умеренный.

Кстати, такая погода считается идеальной для грибов. Как ранее рассказывала миколог Ольга Лазарева, оптимальными условиями для роста являются высокая влажность и температура воздуха до +20 градусов.

За актуальными изменениями можно следить на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Прогноз погоды Центр Фобос
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