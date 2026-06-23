«Прорвется фронтальная волна»: какой погоды ждать ярославцам под конец июня — прогноз

В «Фобосе» рассказали, какой погоды ждать ярославцам на этой неделе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Первый месяц лета в Ярославской области завершится противостоянием дождей и солнечной погоды. Температура воздуха будет держаться в районе +20 градусов, по ночам значительно похолодает.

Как объяснили в «Фобосе», в начале недели регионы Центральной России оказались на пути холодного атмосферного фронта, который стал причиной гроз с градом и кратковременных дождей.

При этом с 23 июня природа успокоится. Обильные дожди в ближайшие дни маловероятны, температурный режим будет держаться в рамках климата.

«Основное ядро уральского циклона переместится в Арктику, поэтому дожди на востоке Русской равнины ослабеют и приобретут локальный и кратковременный характер. А вот на запад прорвётся фронтальная волна из акватории Северной Атлантики, и вместе с новой порцией ливней этот вихрь принесет довольно прохладные воздушные массы», — предупредили специалисты центра «Фобос».

Погода в Ярославле на 23–27 июня:

днем 23 июня прогнозируется ясная погода, +20…22 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.

24 июня , в течение суток — переменная облачность; ночью +9…11 °C, днем +16…18 °C, ветер западный, умеренный.

25 июня : переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11…13 °C, днем +15…17 °C, ветер слабый.

26 июня , в течение суток — малооблачная погода; ночью +6…+8 °C, днем +18…20 °C, ветер слабый.

27 июня, прогнозируется малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +9…11 °C, днем +20…22 °C, ветер северо-западный, умеренный.

Кстати, такая погода считается идеальной для грибов. Как ранее рассказывала миколог Ольга Лазарева, оптимальными условиями для роста являются высокая влажность и температура воздуха до +20 градусов.