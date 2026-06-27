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Город У нас на районе Фоторепортаж Старое и новое здесь не конкурируют, а соседствуют: гуляем по самому спальному району Ярославля

Старое и новое здесь не конкурируют, а соседствуют: гуляем по самому спальному району Ярославля

Как сегодня выглядят кварталы на улицах Строителей и Бабича

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Дворы отличаются деталями, но сохраняют общее ощущение и характер жилого района | Источник: Александр Куренной / 76.RUДворы отличаются деталями, но сохраняют общее ощущение и характер жилого района | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дворы отличаются деталями, но сохраняют общее ощущение и характер жилого района

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Улицы Строителей и Бабича в Брагине хорошо показывают, как менялся один из спальных районов Ярославля на протяжении нескольких десятилетий. Советские панельки, утопающие в зелени взрослых деревьев, соседствуют с новыми многоэтажками и современными дворами. Несмотря на активную застройку последних лет, район сохранил привычную для многих жителей атмосферу: тихие дворы, просторные зеленые зоны.

Мы прогулялись по этим кварталам и посмотрели, как сегодня выглядят старые и новые микрорайоны, чем они отличаются и что их объединяет.

Улица Бабича названа в честь советского партийного деятеля и революционера Кирилла Ефимовича Бабича. В 1918 году он был одним из активных участников подавления Ярославского восстания.

Дома на улице Строителей возвышаются среди густой зелени деревьев и кустов | Источник: Александр Куренной / 76.RUДома на улице Строителей возвышаются среди густой зелени деревьев и кустов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дома на улице Строителей возвышаются среди густой зелени деревьев и кустов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворах неспешно гуляют коты, давно ставшие частью местного пейзажа | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворах неспешно гуляют коты, давно ставшие частью местного пейзажа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворах неспешно гуляют коты, давно ставшие частью местного пейзажа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У подъездов&nbsp;— те самые клумбы, созданные руками местных жителей | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ подъездов&nbsp;— те самые клумбы, созданные руками местных жителей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У подъездов — те самые клумбы, созданные руками местных жителей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Похоже, тут идут работы на сетях. В Брагине вот-вот надолго отключат горячую воду | Источник: Александр Куренной / 76.RUПохоже, тут идут работы на сетях. В Брагине вот-вот надолго отключат горячую воду | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Похоже, тут идут работы на сетях. В Брагине вот-вот надолго отключат горячую воду

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Такой советский детский сад | Источник: Александр Куренной / 76.RUТакой советский детский сад | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Такой советский детский сад

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Плотная городская застройка спального района | Источник: Александр Куренной / 76.RUПлотная городская застройка спального района | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Плотная городская застройка спального района

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Полоса неба | Источник: Александр Куренной / 76.RUПолоса неба | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Полоса неба

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На доме ведутся работы по ремонту фасада | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа доме ведутся работы по ремонту фасада | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На доме ведутся работы по ремонту фасада

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Отличное настроение, чтобы поработать. Такое мы поддерживаем! | Источник: Александр Куренной / 76.RUОтличное настроение, чтобы поработать. Такое мы поддерживаем! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отличное настроение, чтобы поработать. Такое мы поддерживаем!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зелень словно пожирает эти дома | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗелень словно пожирает эти дома | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зелень словно пожирает эти дома

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Коты охотно обживают зеленые дворы и заросшие участки | Источник: Александр Куренной / 76.RUКоты охотно обживают зеленые дворы и заросшие участки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Коты охотно обживают зеленые дворы и заросшие участки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Глянешь поверх школы № 87&nbsp;— и не забудешь, где ты | Источник: Александр Куренной / 76.RUГлянешь поверх школы № 87&nbsp;— и не забудешь, где ты | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Глянешь поверх школы № 87 — и не забудешь, где ты

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Арки в домах служат удобными проходами между дворами в плотной застройке | Источник: Александр Куренной / 76.RUАрки в домах служат удобными проходами между дворами в плотной застройке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Арки в домах служат удобными проходами между дворами в плотной застройке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Магазин продуктов «Северная звезда» всё еще действующий | Источник: Александр Куренной / 76.RUМагазин продуктов «Северная звезда» всё еще действующий | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Магазин продуктов «Северная звезда» всё еще действующий

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Один из недостроев на улице Бабича&nbsp;— заброшенный четырехэтажный гаражный комплекс. Место трагедий | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдин из недостроев на улице Бабича&nbsp;— заброшенный четырехэтажный гаражный комплекс. Место трагедий | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из недостроев на улице Бабича — заброшенный четырехэтажный гаражный комплекс. Место трагедий

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь проводится ремонт трамвайных путей | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь проводится ремонт трамвайных путей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь проводится ремонт трамвайных путей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большая новостройка на улице Бабича | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшая новостройка на улице Бабича | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большая новостройка на улице Бабича

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Между новыми домами пока главный&nbsp;— пустырь | Источник: Александр Куренной / 76.RUМежду новыми домами пока главный&nbsp;— пустырь | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Между новыми домами пока главный — пустырь

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

12-й микрорайон как изображение слова «спальный» | Источник: Александр Куренной / 76.RU12-й микрорайон как изображение слова «спальный» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

12-й микрорайон как изображение слова «спальный»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Старое и новое тут не конкурируют друг с другом, а соседствуют | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтарое и новое тут не конкурируют друг с другом, а соседствуют | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старое и новое тут не конкурируют друг с другом, а соседствуют

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дети пробираются через участок между дворами | Источник: Александр Куренной / 76.RUДети пробираются через участок между дворами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети пробираются через участок между дворами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Поле с высокой травой | Источник: Александр Куренной / 76.RUПоле с высокой травой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Поле с высокой травой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вид на старые дома из двора новостройки | Источник: Александр Куренной / 76.RUВид на старые дома из двора новостройки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вид на старые дома из двора новостройки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С этого ракурса дом напоминает стену. Или шкаф | Источник: Александр Куренной / 76.RUС этого ракурса дом напоминает стену. Или шкаф | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С этого ракурса дом напоминает стену. Или шкаф

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хотя в действительности здание гораздо шире | Источник: Александр Куренной / 76.RUХотя в действительности здание гораздо шире | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хотя в действительности здание гораздо шире

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Еще один заброшенный недострой на улице Бабича, судьбу которого пытаются решить прямо сейчас | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕще один заброшенный недострой на улице Бабича, судьбу которого пытаются решить прямо сейчас | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще один заброшенный недострой на улице Бабича, судьбу которого пытаются решить прямо сейчас

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Панелька Двор Новостройка Городские улицы Ярославль
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