Старое и новое здесь не конкурируют, а соседствуют: гуляем по самому спальному району Ярославля

Дворы отличаются деталями, но сохраняют общее ощущение и характер жилого района Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улицы Строителей и Бабича в Брагине хорошо показывают, как менялся один из спальных районов Ярославля на протяжении нескольких десятилетий. Советские панельки, утопающие в зелени взрослых деревьев, соседствуют с новыми многоэтажками и современными дворами. Несмотря на активную застройку последних лет, район сохранил привычную для многих жителей атмосферу: тихие дворы, просторные зеленые зоны.

Мы прогулялись по этим кварталам и посмотрели, как сегодня выглядят старые и новые микрорайоны, чем они отличаются и что их объединяет.

Улица Бабича названа в честь советского партийного деятеля и революционера Кирилла Ефимовича Бабича. В 1918 году он был одним из активных участников подавления Ярославского восстания.

Дома на улице Строителей возвышаются среди густой зелени деревьев и кустов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворах неспешно гуляют коты, давно ставшие частью местного пейзажа Источник: Александр Куренной / 76.RU

У подъездов — те самые клумбы, созданные руками местных жителей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Похоже, тут идут работы на сетях. В Брагине вот-вот надолго отключат горячую воду Источник: Александр Куренной / 76.RU

Такой советский детский сад Источник: Александр Куренной / 76.RU

Плотная городская застройка спального района Источник: Александр Куренной / 76.RU

Полоса неба Источник: Александр Куренной / 76.RU

На доме ведутся работы по ремонту фасада Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отличное настроение, чтобы поработать. Такое мы поддерживаем! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зелень словно пожирает эти дома Источник: Александр Куренной / 76.RU

Коты охотно обживают зеленые дворы и заросшие участки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Глянешь поверх школы № 87 — и не забудешь, где ты Источник: Александр Куренной / 76.RU

Арки в домах служат удобными проходами между дворами в плотной застройке Источник: Александр Куренной / 76.RU

Магазин продуктов «Северная звезда» всё еще действующий Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из недостроев на улице Бабича — заброшенный четырехэтажный гаражный комплекс. Место трагедий Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь проводится ремонт трамвайных путей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большая новостройка на улице Бабича Источник: Александр Куренной / 76.RU

Между новыми домами пока главный — пустырь Источник: Александр Куренной / 76.RU

12-й микрорайон как изображение слова «спальный» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старое и новое тут не конкурируют друг с другом, а соседствуют Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети пробираются через участок между дворами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Поле с высокой травой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вид на старые дома из двора новостройки Источник: Александр Куренной / 76.RU

С этого ракурса дом напоминает стену. Или шкаф Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хотя в действительности здание гораздо шире Источник: Александр Куренной / 76.RU