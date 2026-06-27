Старое и новое здесь не конкурируют, а соседствуют: гуляем по самому спальному району Ярославля

Дворы отличаются деталями, но сохраняют общее ощущение и характер жилого района
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Александр Куренной / 76.RU
Улицы Строителей и Бабича в Брагине хорошо показывают, как менялся один из спальных районов Ярославля на протяжении нескольких десятилетий. Советские панельки, утопающие в зелени взрослых деревьев, соседствуют с новыми многоэтажками и современными дворами. Несмотря на активную застройку последних лет, район сохранил привычную для многих жителей атмосферу: тихие дворы, просторные зеленые зоны.
Мы прогулялись по этим кварталам и посмотрели, как сегодня выглядят старые и новые микрорайоны, чем они отличаются и что их объединяет.
Улица Бабича названа в честь советского партийного деятеля и революционера Кирилла Ефимовича Бабича. В 1918 году он был одним из активных участников подавления
Ярославского восстания.
Дома на улице Строителей возвышаются среди густой зелени деревьев и кустов
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Александр Куренной / 76.RU
Во дворах неспешно гуляют коты, давно ставшие частью местного пейзажа
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Александр Куренной / 76.RU
У подъездов — те самые клумбы, созданные руками местных жителей
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Александр Куренной / 76.RU
Похоже, тут идут работы на сетях. В Брагине вот-вот
надолго отключат горячую воду Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Такой советский детский сад
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Александр Куренной / 76.RU
Плотная городская застройка спального района
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Александр Куренной / 76.RU
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Александр Куренной / 76.RU
На доме ведутся работы по ремонту фасада
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Александр Куренной / 76.RU
Отличное настроение, чтобы поработать. Такое мы поддерживаем!
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Александр Куренной / 76.RU
Зелень словно пожирает эти дома
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Александр Куренной / 76.RU
Коты охотно обживают зеленые дворы и заросшие участки
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Александр Куренной / 76.RU
Глянешь поверх школы № 87 — и не забудешь, где ты
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Александр Куренной / 76.RU
Арки в домах служат удобными проходами между дворами в плотной застройке
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Александр Куренной / 76.RU
Магазин продуктов «Северная звезда» всё еще действующий
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Александр Куренной / 76.RU
Один из недостроев на улице Бабича — заброшенный четырехэтажный гаражный комплекс.
Место трагедий Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Здесь проводится ремонт трамвайных путей
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Александр Куренной / 76.RU
Большая новостройка на улице Бабича
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Александр Куренной / 76.RU
Между новыми домами пока главный — пустырь
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Александр Куренной / 76.RU
12-й микрорайон как изображение слова «спальный»
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Александр Куренной / 76.RU
Старое и новое тут не конкурируют друг с другом, а соседствуют
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Александр Куренной / 76.RU
Дети пробираются через участок между дворами
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Александр Куренной / 76.RU
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Александр Куренной / 76.RU
Вид на старые дома из двора новостройки
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Александр Куренной / 76.RU
С этого ракурса дом напоминает стену. Или шкаф
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Александр Куренной / 76.RU
Хотя в действительности здание гораздо шире
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Александр Куренной / 76.RU
Еще один заброшенный недострой на улице Бабича,
судьбу которого пытаются решить прямо сейчас Источник:
Александр Куренной / 76.RU