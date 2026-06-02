Город Почему в Ярославле так надолго отключают горячую воду летом: ответили коммунальщики

В ТГК-2 пояснили, что делают в это время

Ярославцы вынуждены каждое лето около месяца сидеть без горячей воды

Ярославцы каждую весну-лето вынуждены в совокупности месяц и больше сидеть без горячей воды. Обычно в городе воду отключают дважды — на гидравлические испытания, а затем еще на ремонты сетей. В ТГК-2 рассказали, почему эти периоды длятся так долго и какие работы проводятся в это время.

Двойные гидравлические испытания

В компании 76.RU пояснили, что это является частью подготовки к следующей зиме. Во время отключений проводят гидравлические испытания системы.

«Это регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления воды в трубах до величины, не менее чем в 1,25 раза превышающей рабочее. На период проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение у жителей отсутствует и возобновляется по мере устранения повреждений. Главная задача — выявить слабые участки и скрытые дефекты, возникшие на сетях за время зимних нагрузок, чтобы устранить их летом и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в холода», — рассказали в ТГК-2.

Гидравлические испытания производятся дважды. В первый раз после окончания отопительного сезона для выявления «слабых» мест на тепловых сетях перед проведением ремонтов. Второй раз — уже после устранения повреждений.

Сначала проводится снижение температуры воды в трубопроводе перед гидравликой. Далее повышается давление одновременно во всех трубопроводах теплосети для определения плотности и прочности.

«Параллельно в этот период проводится осмотр тепловой сети для выявления утечек. Когда трубы не выдерживают высокого давления, то выявляются дефекты. Тогда наступает следующий этап — устранение повреждений: нашли место, отремонтировали трубу и вновь испытали. Качество ремонтов оценивается, в том числе, по результатам повторных гидравлических испытаний», — пояснили в ТГК-2.

График отключения воды в Кировском, Ленинском и Заволжском районах | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUГрафик отключения воды в Кировском, Ленинском и Заволжском районах | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
График отключения горячей воды на Перекопе, Фрунзе и в Брагино | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUГрафик отключения горячей воды на Перекопе, Фрунзе и в Брагино | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Почему так долго

В компании добавили, что сами по себе испытания, подъем давления в трубопроводах — процедура непродолжительная. Много времени занимает ремонт. Его продолжительность зависит от количества повреждений и их серьезности.

«Компания в текущем году столкнулась с заметным увеличением повреждаемости на сетях в рамках проведения гидравлических испытаний (опрессовка). Если по итогам первого этапа опрессовки 2025 года было выявлено 150 дефектов, то сейчас число выявленных дефектов увеличилось до 193 (рост более чем на 20%)», — констатировали ранее в ТГК-2.

К причинам ухудшения ситуации в компании относят износ сетей. Согласно нормативам, срок службы трубопроводов составляет 25 лет, средний срок службы тепловых сетей в Ярославле — более 50 лет.

И это еще не всё

Но ремонтами после гидравлических испытаний летние работы на теплосетях не ограничиваются.

«После завершения двух этапов гидравлических испытаний начинается основная часть ремонтов сетей, а также оборудования на ТЭЦ и в котельных», — пояснили в ТГК-2.

Как правило, в это время меняются участки подземных труб, проводятся запланированные ранее ремонты оборудования на ТЭЦ и т. п.

«Лето часто используется как оптимальный период для ремонта оборудования на ТЭЦ, включая теплофикационные установки и системы химводоочистки, потому что в этот период нагрузка на станцию снижается, что позволяет провести масштабные работы без существенного влияния на теплоснабжение потребителей», — объяснили в ТГК-2.

Если не проводить гидравлические испытания и ремонт летом, это может привести к серьезным последствиям для теплоснабжения зимой, снижению надежности работы станций и увеличению риска аварий.

ТГК-2

Напомним, в мае в Ярославле начались плановые отключения горячей воды для проведения гидравлических испытаний. Включить воду должны были 22 мая. Однако часть домов Ленинского, Кировского и Дзержинского районов остались без ресурса — где-то воды не было совсем, где-то она текла тонкой струйкой и не нагревалась. В ТГК-2 поясняли, что причиной стали выявлены дефекты, которые потребовали проведения ремонтов. Жителям пообещали сделать перерасчет.

Полный график отключений по районам Ярославля — здесь.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
26 минут
Срок службы 25, с им 50 уже? А 25 лет чем занимались?. Через 10 лет им 60 будет, так что будем два месяца ремонтировать. Может коммунальные платежи 25 не туда уходили?
Гость
38 минут
это повсюду в русских городах, так к нам относятся
