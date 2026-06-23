Власти Ярославля продадут права на квартиры в старейшем недострое: что это значит и кому выгодно

Этому брагинскорму недострою уже 15 лет Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле появились новости об одном из самых старых недостроев города — доме на улице Бабича в 12 микрорайоне Дзержинского района. Мэрия Ярославля собралась выставить на продажу принадлежащие ей права требования по договорам участия в долевом строительстве в этом объекте.

«В случае реализации принадлежащих Ярославлю прав требования посредством заключения договора об их устyпке, приобретатель будет выступать в качестве кредитора в банкротных процедурах. Право требования, являясь имущественным правом, обладает экономической ценностью, может быть оценено в денежном выражении и является оборотоспособным активом», — пояснил порталу 76.RU председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников.

Объясняем, что это значит, и кому может быть выгодно.

Оборотные активы — это имущество компании, которое используется в её текущей деятельности (производстве, продаже, обслуживании) и предназначено для продажи или превращения в денежные средства в течение короткого периода.

История недостроя

Возведение этого дома в Брагине началось в 2011 году. Это должна была быть 10-этажка на 89 квартир. Площадка под строительство находится рядом с домом № 4 корпус 2 на улице Батова. Застройщиком выступала компания «Ярстройпроект». Она взяла в субаренду участок, выделенный мэрией другой строительной компании — ЗАО «Ярстрой».

Разрешение на строительство дома было получено в декабре 2010 года и действовало до июня 2013 года. «Ярстройпроект» в свою очередь заключил договор подряда на строительство дома и договор участия в долевом строительстве с ООО «Ресурс-эксперт». С дольщиков собрали 28 миллионов рублей. Но в 2012 году работы на объекте прекратились.

«Застройщик с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство либо выдачи нового разрешения не обращался», — рассказали в мэрии города.

Это должна была быть 10-этажка, но по факту возведено только 2 этажа Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 2014 году по факту срыва сроков сдачи жилого дома было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере».

В 2017 году недострой был включен в реестр проблемных объектов. А людей, которые вложили деньги в строительство жилья, но квартир так и не дождались, признали обманутыми дольщиками.

«На улице Бабича у нас должна была быть квартира на 4-м этаже. Стройка остановилась на втором», — приводило правительство Ярославской области на своем сайте слова одной из пострадавших дольшиц Юлии Елизаровой.

Областными властями был найден инвестор, который предоставил обманутым дольщиками квартиры в других новостройках. А права на квартиры в недострое перешли Ярославлю.

Что сейчас с объектом

Права на квартиры здесь сейчас принадлежат мэрии, но она их собирается продать Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сейчас недострой стоит в том виде, в котором его в 2012 году оставил нерадивый застройщик. Объект обнесен забором. Сама компания «Ярстройпроект» была признана банкротом. В перечень требований кредиторов к ней включены и требования о передаче жилых помещений, собственниками которых были обманутые дольщики, а теперь являются власти города. Доля объекта, принадлежащая сейчас мэрии, составляет около 90% — это 71 договор долевого участия.

Как пояснили в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ярославля, теоретически интерес к покупке прав на жилые помещения может проявить застройщик, который решит достроить дом (если технические характеристики объекта позволят это сделать) и затем продать в нем квартиры, либо провести демонтаж объекта и опять же построить на этом месте новый дом.

Переуступку прав дольщиков включили в план приватизации имуществ Ярославля на 2026–2028 годы.