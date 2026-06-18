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Город 13 лет возглавлял УВД: скончался бывший начальник ярославской милиции

13 лет возглавлял УВД: скончался бывший начальник ярославской милиции

Анатолию Торопову было 85 лет

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Ушел из жизни Анатолий Торопов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Vk.comУшел из жизни Анатолий Торопов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Vk.com

Ушел из жизни Анатолий Торопов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Vk.com

18 июня на 86-м году ушел из жизни генерал-майор милиции в отставке, бывший начальник Ярославского Управления внутренних дел Анатолий Торопов. Об этом сообщили в ярославской полиции.

Анатолий Торопов возглавлял Ярославское УВД в течение 13 лет — с 1983 по 1996 год.

Он был родом из Большесельского районе Ярославской области. После службы в армии работал на заводе и параллельно окончил с серебряной медалью вечернюю школу. Два года спустя его рекомендовали на службу в органы внутренних дел и направили на учебу. Он с отличием окончил школу милиции в Таллине, в 1972 году — высшую школу МВД СССР.

Работал следователем, затем был назначен на должность начальника ОВД Пролетарского райисполкома Рыбинска, позже — начальником управления УВД Рыбинского горисполкома. В 1981 году назначен заместителем начальника УВД Ярославской области, а спустя два года стал начальником Управления.

Параллельно с руководством ярославского УВД являлся депутатом областного Совета народных депутатов. За время службы имел множество наград и поощрений, награжден орденом «Знак Почета», именным оружием.

О месте и времени проведения гражданской панихиды будет сообщено дополнительно.

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Комментарии
1
Гость
17 минут
о покойниках либо правда либо ничего
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Гость
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