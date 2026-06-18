Половина уже в плитке: фоторепортаж с улиц Ярославля, которые переделывают в пешеходный центр

В Ярославле идут масштабные работы по созданию пешеходного центра. Большая стройка кипит на пяти улицах: Нахимсона, Депутатской, Кирова, Андропова и в Депутатском переулке. В одних местах рабочие раскопали дорогу до подземных сетей, в других — уже укладывают плитку.
Мы прыгали через раскопки прогулялись по благоустраиваемому центру, чтобы посмотреть, как продвигаются работы.
Смотрим вместе в этом фоторепортаже, как сегодня выглядит центр города.
Улица Нахимсона
Улица Депутатская
Улица Андропова
Улица Максимова
История благоустройства
В Ярославле полностью свободными от автомобилей станут улица Кирова и участки Максимова, Андропова, Нахимсона, Депутатской. Идею вынашивали с 2022 года. К работам приступили осенью 2025 года — начали с улицы Максимова, которая к лету 2026 года была уже почти готова. Мы делали отдельный обзор того, что получилось.
Подрядчиком стала госкомпания «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Изначально создание пешеходного центра оценивалось в 450 миллионов рублей. Спустя несколько лет сумма реального контракта составила 1,4 млрд рублей.
Какие работы проводятся:
укладка плитки;
устройство закрытой системы ливневок с подключением к существующей;
перенос проводов под землю;
установка новых урн, скамеек и фонарей, стилистически и эстетически выдержанных под историческую застройку в зоне ЮНЕСКО;
устройство освещения и системы видеонаблюдения;
озеленение территорий.
Мы общались с предпринимателями, которые продолжают работать среди стройки. Сейчас бизнесу приходится туго.