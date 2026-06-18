Половина уже в плитке: фоторепортаж с улиц Ярославля, которые переделывают в пешеходный центр

Работы на улицах находятся на разных стадиях готовности Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле идут масштабные работы по созданию пешеходного центра. Большая стройка кипит на пяти улицах: Нахимсона, Депутатской, Кирова, Андропова и в Депутатском переулке. В одних местах рабочие раскопали дорогу до подземных сетей, в других — уже укладывают плитку.

Мы прыгали через раскопки прогулялись по благоустраиваемому центру, чтобы посмотреть, как продвигаются работы.

Смотрим вместе в этом фоторепортаже, как сегодня выглядит центр города.

Улица Нахимсона

На улице Нахимсона укладывают плитку Источник: Александр Куренной / 76.RU

Примерно половина улицы уже готова Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда работа действительно «кипит» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ребята, поровнее, пожалуйста Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пешеходам приходится идти по стройке Источник: Александр Куренной / 76.RU

Теперь вся улица будет сплошным тротуаром Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улица Депутатская

Вход на улицу Депутатскую частично перекрыт информационными стендами о благоустройстве Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь также приступили к укладке плитки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако чуть дальше еще всё перекопано Источник: Александр Куренной / 76.RU

Замена подземных коммуникаций, наверное, один из самых сложных этапов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для пешеходов путь пока такой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так сейчас выглядит вход на Депутатский переулок Источник: Александр Куренной / 76.RU

Через глубокую траншею установили временный пешеходный мостик Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Это когда-нибудь закончится?» — задается вопросом владелец ресторана «Имеди» на Депутатском переулке Источник: Александр Куренной / 76.RU

Такой улицу Депутатскую мы еще не видели Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие подрядчика АО «Ярдормост» на объекте благоустройства Источник: Александр Куренной / 76.RU

К храму организовали отдельный проход для пешеходов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дорога пока выглядит так Источник: Александр Куренной / 76.RU

Трактор «Белорус» готов к выполнению работ Источник: Александр Куренной / 76.RU

Плакаты с визуализацией планируемого благоустройства на входе в переулок со стороны улицы Кирова Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ремонт Депутатского переулка планируют завершить к 30 июня 2026 года Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улице Кирова работы по благоустройству пока не начались Источник: Александр Куренной / 76.RU

При этом по Кирова ездит техника АО «Ярдормост» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улица Андропова

Улица Андропова находится в стадии активного ремонта Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие на перерыве Источник: Александр Куренной / 76.RU

Проход к часовне Александра Невского затруднен или, скорее, невозможен Источник: Александр Куренной / 76.RU

Работы ведутся на участке от пересечения с улицей Нахимсона до улицы Кирова Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь много машин и спецтехники Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочим и самим приходится преодолевать разрытые канавы Источник: Александр Куренной / 76.RU

А они довольно глубокие Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улица Максимова

Улица Максимова готова первой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ее начали ремонтировать осенью 2025 года Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но некоторые моменты еще нужно доделать Источник: Александр Куренной / 76.RU

А пока прохожие фотографируются у новых фонарей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Между филармонией и зданием, где разместился бар, развесили гирлянды в виде нот Источник: Александр Куренной / 76.RU

А рядом со зданием Союза художников — картины Источник: Александр Куренной / 76.RU

Площадь перед центральным выставочным залом получилась нарядной Источник: Александр Куренной / 76.RU

Установлен фонтан «Рояль в кустах» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Памятник Л. В. Собинову на улице не претерпел изменений Источник: Александр Куренной / 76.RU

История благоустройства

В Ярославле полностью свободными от автомобилей станут улица Кирова и участки Максимова, Андропова, Нахимсона, Депутатской. Идею вынашивали с 2022 года. К работам приступили осенью 2025 года — начали с улицы Максимова, которая к лету 2026 года была уже почти готова. Мы делали отдельный обзор того, что получилось.

Подрядчиком стала госкомпания «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Изначально создание пешеходного центра оценивалось в 450 миллионов рублей. Спустя несколько лет сумма реального контракта составила 1,4 млрд рублей.

Какие работы проводятся:

укладка плитки;

устройство закрытой системы ливневок с подключением к существующей;

перенос проводов под землю;

установка новых урн, скамеек и фонарей, стилистически и эстетически выдержанных под историческую застройку в зоне ЮНЕСКО;

устройство освещения и системы видеонаблюдения;

озеленение территорий.