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В центре Ярославля планируются масштабные работы по благоустройству. Что будут делать

Ответ властей

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34 комментария
Ярославцы пожаловались на тротуары в центре города | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославцы пожаловались на тротуары в центре города | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы пожаловались на тротуары в центре города

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы пожаловались на разваливающуюся плитку в центре города, в частности на улице Кирова. В мэрии пообещали, что в ближайшее время все будет отремонтировано.

«Улица Кирова вымощена плиткой, которая местами провалилась, образуя ямы. Парк мира вымощен плиткой крупного размера. Плитка перекосилась по горизонтали, углы плитки торчат, можно запнуться. Такие же проблемы есть и в других местах», — написала жительница Ярославля Светлана.

В городской администрации ответили на жалобу местной жительницы, что благоустройство улицы Кирова запланировано на 2025–2026 годы.

«В целях создания пешеходного пространства центральной части города Ярославля, планируется выполнение работ по благоустройству: улицы Кирова, Депутатского переулка, улицы Депутатская, улицы Максимова, улицы Нахимсона, улицы Андропова, площади у часовни Александра Невского», — уточнили в городской администрации.

Какие работы будут проводиться:

  • укладка плитки;

  • устройство закрытой системы ливневок с подключением к существующей;

  • перенос проводов под землю;

  • установка новых урн, скамеек и фонарей, стилистически и эстетически выдержанных под историческую застройку в зоне ЮНЕСКО;

  • устройство освещения и системы видеонаблюдения;

  • озеленение территорий.

Кроме того, в мэрии указали, что планируется проработка технического решения ограничения движения авто на благоустроенной территории. Все работы проведут с учетом сохранения единого стиля и объектов культурного наследия.

С 2022 года в Ярославле обсуждается идея создания пешеходного центра. Власти хотят закрыть для автомобилистов три улицы: Депутатскую, Нахимсона и Андропова. В марте 2024 года в мэрии опубликованы эскизы реконструкции центральных улиц. Подробнее о проекте читайте в этом материале

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Благоустройство Ремонт Тротуары Пешеходный центр
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Комментарии
34
Гость
11 апреля, 20:52
очередной распил бюджетных денег??? сколько лет можно плитку да асфальт переделывать? надоели уже
Гость
11 апреля, 21:51
Считаю Ярославским пенсионерам, инвалидам, старикам, школьникам, студентам, вернуть бесплатный проезд в общественном транспорте)))
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