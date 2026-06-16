Нашли сотни дефектов: власти Ярославля рассказали о проблемах с трубами

Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Утром 16 июня в Ярославле состоялось открытое совещание у мэра города. Один из вопросов планерки — гидравлические испытания. С докладом выступил и. о. главы департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

«На сегодняшний день завершены первые гидравлические испытания тепловых сетей», — отметил он.

Гидравлические испытания проводят ежегодно, на это время отключают горячую воду. Испытания считаются частью подготовки к отопительному сезону. Специалисты должны заранее обнаружить дефекты и вовремя их устранить, чтобы в холодную погоду жители не остались без горячей воды.

В этом году, как сообщили в мэрии, проблем на сетях обнаружили стабильно много — 439 дефектов. Из них, по данным на 15 июня, устранили 274. Для сравнения в 2025 году в этот период обнаружили 434 дефекта, из которых на тот момент ликвидировали 243.

Напомним, в мае в районах Ярославля прошли первые в этом году плановые гидравлические испытания. Правда, после окончания работ горячая вода часть домов Ленинского, Кировского и Дзержинского районов в назначенный срок (22 мая) не вернулась.

На чьих трубах проблемы

АО «ТГК-2» — 156 дефектов. Устранено 103;

АО «Ярославские энергетические системы» — 279 дефектов. Устранено 168;

ООО «АДС» — четыре дефекта. Устранены три. Специалисты продолжают работу по решению проблемы с последним.