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Город Нашли сотни дефектов: власти Ярославля рассказали о проблемах с трубами

Нашли сотни дефектов: власти Ярославля рассказали о проблемах с трубами

Завершился первый этап гидравлических испытаний

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Нашли сотни дефектов: власти Ярославля рассказали о проблемах с трубами | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Нашли сотни дефектов: власти Ярославля рассказали о проблемах с трубами | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Утром 16 июня в Ярославле состоялось открытое совещание у мэра города. Один из вопросов планерки — гидравлические испытания. С докладом выступил и. о. главы департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

«На сегодняшний день завершены первые гидравлические испытания тепловых сетей», — отметил он.

Гидравлические испытания проводят ежегодно, на это время отключают горячую воду. Испытания считаются частью подготовки к отопительному сезону. Специалисты должны заранее обнаружить дефекты и вовремя их устранить, чтобы в холодную погоду жители не остались без горячей воды.

В этом году, как сообщили в мэрии, проблем на сетях обнаружили стабильно много — 439 дефектов. Из них, по данным на 15 июня, устранили 274. Для сравнения в 2025 году в этот период обнаружили 434 дефекта, из которых на тот момент ликвидировали 243.

Напомним, в мае в районах Ярославля прошли первые в этом году плановые гидравлические испытания. Правда, после окончания работ горячая вода часть домов Ленинского, Кировского и Дзержинского районов в назначенный срок (22 мая) не вернулась.

На чьих трубах проблемы

  • АО «ТГК-2» — 156 дефектов. Устранено 103;

  • АО «Ярославские энергетические системы» — 279 дефектов. Устранено 168;

  • ООО «АДС» — четыре дефекта. Устранены три. Специалисты продолжают работу по решению проблемы с последним.

Ранее в «ТГК-2» рассказали, почему в некоторых районах горячую воду не дают в срок и можно ли вернуть за это деньги. А также объясняли, почему отключения занимают все больше времени.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Вода Гидравлические испытания Дефект
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Комментарии
13
Гость
59 минут
Всё сгнило с верху до низу Вся система
Гость
40 минут
На Московском проспекте дома 121,123,125,125/2,127 должны были дать горячую воду 11.06. Не дали, ориентировочно срок подачи перенесли на 19.06. Сейчас уже понятно, что к 19му не сделают. Сегодня разрыли весь газон по Московскому напротив дома 117. При этом тяжелая техника ездит по только что уложенному плиткой новому тротуару. Только уложили - и все снова разобьют. ТГК2 - это варвары, где не разроют, потом ничего не восстанавливают. Года 2 назад по прогромме "Наши дворы" отремонтировали дорогу и тротуар у дома 117 по Московскому. Потом водоканал разрыл дорогу, устраняя аварию, уложенный новый асфальт между домами 117 и 121 так и не восстановил. Прошло 1.5 года. Теперь там постоянно грязная лужа. Так что эти ремонты дворов сплошная фикция, недолговечны. Одни сделают, другие быстро все угробят. Контроль со стороны властей отсутствует.
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Гость
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