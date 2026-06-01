Ярославцам сделают перерасчет за горячую воду: кого это коснется

В Ярославле начался сезон отключений горячей воды. В связи с этим жителей интересует: получат ли они перерасчет за то время, пока пользовались только холодной. Ответ на это дали в «ТГК-2».

«По тем адресам, где отсутствовала горячая вода или фиксируется снижение ее температуры, будет выполнен перерасчет без заявительного порядка», — отметили в компании.

Также сетевики сообщили, что многие дефекты, выявленные после майской опрессовки сетей в Ярославле, уже ликвидированы.

«По итогам первого этапа гидравлических испытаний было выявлено 193 дефекта на тепловых сетях. Больше половины из них устранены. Только за прошедшую неделю ликвидированы 32 утечки. К ремонтам привлечены 10 бригад специалистов», — сообщили 1 июня порталу 76.RU в компании.

В ТГК-2 добавили, что сейчас восстановлено горячее водоснабжение во всех многоквартиных домах и социальных учреждениях. Правда, в 319 домах и соцучреждениях горячая вода поступает с обратного трубопровода.

Напомним, в мае в районах Ярославля прошли первые в этом году плановые гидравлические испытания. Правда, после окончания работ горячая вода часть домов Ленинского, Кировского и Дзержинского районов в назначенный срок (22 мая) не вернулась. В ТГК-2 поясняли, что были выявлены дефекты. На 25 мая без горячей воды оставались жители 18 домов в центре и 40 домов в Брагине.

Почему горячую воду отключают так надолго

«Компания в текущем году столкнулась с заметным увеличением повреждаемости на сетях в рамках проведения гидравлических испытаний (опрессовка). Если по итогам первого этапа опрессовки 2025 года было выявлено 150 дефектов, то сейчас число выявленных дефектов увеличилось до 193 (рост более чем на 20%)», — констатировали в ТГК-2.

К причинам ухудшения ситуации в компании относят износ трубопроводов. Согласно нормативам, срок службы теплосетей составляет 25 лет, средний срок службы тепловых сетей в Ярославле — более 50 лет.

«Гидравлические испытания, проводимые на тепловых сетях, предназначены для выявления слабых мест и потенциальных повреждений трубопроводов. Однако после успешного завершения опрессовки и во время последующего запуска горячего водоснабжения могут обнаруживаться новые дефекты, что увеличивает срок ремонта. При запуске горячего водоснабжения, когда в систему вновь поступает горячая вода, трубы подвергаются дополнительному термическому воздействию. В результате микротрещины, которые выдержали гидравлические испытания, могут увеличиться и дать течь. Именно поэтому очень важно устранить слабые места летом, чтобы в отопительный сезон любой свищ не стал причиной многочасового отключения горячей воды и отопления», — пояснили ситуацию в ТГК-2.