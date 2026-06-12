Оцепили территорию: в популярный ярославский парк съехались спецслужбы — причина

В Ярославле вечером 12 июня на Даманский остров съехались спецслужбы. Об этом в редакцию 76.RU сообщили читатели.
По словам очевидцев, территорию популярного парка оцепили лентами. Всех оставшихся на острове оперативно вывели за его пределы. На кадрах с места инцидента видно, что несколько полицейских машин контролируют обстановку.
В городских пабликах в соцсетях появилось видео, на котором из машины разминирования вылезает сапер. Люди столпились посмотреть, что происходит.
«На Даманском оставил кто-то непонятную коробку, оцепили местность», — говорится в посте автора видео.
Информация проверяется экстренными службами, обстоятельства уточняются. Как появятся подробности, мы их сразу же опубликуем.
Ранее на День города на Даманском острове выстроилась огромная очередь. Дело в том, что людей на территорию пропускали через рамки металлоискателя.