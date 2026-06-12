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Город Оцепили территорию: в популярный ярославский парк съехались спецслужбы — причина

Оцепили территорию: в популярный ярославский парк съехались спецслужбы — причина

Публикуем информацию от очевидцев

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В популярный парк в Ярославле стянулись спецслужбы | Источник: читатель 76.ру, Жесть Ярославль / vk.comВ популярный парк в Ярославле стянулись спецслужбы | Источник: читатель 76.ру, Жесть Ярославль / vk.com

В популярный парк в Ярославле стянулись спецслужбы

Источник:

читатель 76.ру, Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле вечером 12 июня на Даманский остров съехались спецслужбы. Об этом в редакцию 76.RU сообщили читатели.

По словам очевидцев, территорию популярного парка оцепили лентами. Всех оставшихся на острове оперативно вывели за его пределы. На кадрах с места инцидента видно, что несколько полицейских машин контролируют обстановку.

На кадрах видно, что территорию оцепили лентой | Источник: читатель 76.руНа кадрах видно, что территорию оцепили лентой | Источник: читатель 76.ру
Полицейские машины контролируют обстановку | Источник: читатель 76.руПолицейские машины контролируют обстановку | Источник: читатель 76.ру
Всех людей вывели за пределы парка | Источник: читатель 76.руВсех людей вывели за пределы парка | Источник: читатель 76.ру

В городских пабликах в соцсетях появилось видео, на котором из машины разминирования вылезает сапер. Люди столпились посмотреть, что происходит.

«На Даманском оставил кто-то непонятную коробку, оцепили местность», — говорится в посте автора видео.

Из машины разминирования вылез сапер

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

Информация проверяется экстренными службами, обстоятельства уточняются. Как появятся подробности, мы их сразу же опубликуем.

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Ранее на День города на Даманском острове выстроилась огромная очередь. Дело в том, что людей на территорию пропускали через рамки металлоискателя.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Даманский Очевидец Парк Спецслужба Разминирование
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Комментарии
4
Гость
44 минуты
Работают,братья))
Гость
1 час
Ни одного дня не дадут отдохнуть Всё мерещится им
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Гость
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