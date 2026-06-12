Оцепили территорию: в популярный ярославский парк съехались спецслужбы — причина

В популярный парк в Ярославле стянулись спецслужбы Источник: читатель 76.ру, Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле вечером 12 июня на Даманский остров съехались спецслужбы. Об этом в редакцию 76.RU сообщили читатели.

По словам очевидцев, территорию популярного парка оцепили лентами. Всех оставшихся на острове оперативно вывели за его пределы. На кадрах с места инцидента видно, что несколько полицейских машин контролируют обстановку.

В городских пабликах в соцсетях появилось видео, на котором из машины разминирования вылезает сапер. Люди столпились посмотреть, что происходит.

«На Даманском оставил кто-то непонятную коробку, оцепили местность», — говорится в посте автора видео.

Из машины разминирования вылез сапер Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Информация проверяется экстренными службами, обстоятельства уточняются. Как появятся подробности, мы их сразу же опубликуем.

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