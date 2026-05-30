НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

южн.

 748мм 62%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Афиша на День города
День города: онлайн
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Пять лет назад не стало Яна Левина
Как отметить свадьбу в Ярославле
На ребенка напала собака
Зарплаты хоккеистов
Концерты звезд
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Город День города Ярославля На вход в парк в Ярославле выстроилась гигантская очередь. Фото

На вход в парк в Ярославле выстроилась гигантская очередь. Фото

Чтобы попасть на Даманский, придется пройти через рамки

95
Попасть на остров можно через рамки | Источник: Александр Куренной / 76.RUПопасть на остров можно через рамки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Попасть на остров можно через рамки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В День города очередей не избежать. Вот ярославцы дружно выстроились в очередь на вход в парк аттракционов на Даманском, десятки человек также ждут возможности купить билет на карусели.

«Гигантская толпа. Хотели покататься на аттракционах с ребенком, но передумали. Благо много активностей в городе», — рассказала читательница 76.RU.

В парке проходит (0+) «Книжный пикничок», семейное караоке, «МультКиноПарк» с показом мультфильмов и кинофильмов, а также фестиваль национальной кухни «Рецепты единства и концертная программа. Узнать стоимость аттракционов, можно в нашем обзоре.

Очередь на Даманский остров

Источник:

читатель 76.RU

Гигантская очередь выстроилась за билетами на аттракционы на Даманском острове | Источник: Александр Куренной / 76.RUГигантская очередь выстроилась за билетами на аттракционы на Даманском острове | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Гигантская очередь выстроилась за билетами на аттракционы на Даманском острове

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Десятки родителей вместе с детками выстроились в очередь за билетами на аттракционы | Источник: Александр Куренной / 76.RUДесятки родителей вместе с детками выстроились в очередь за билетами на аттракционы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Десятки родителей вместе с детками выстроились в очередь за билетами на аттракционы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Почувствуйте атмосферу городского караоке | Источник: Александр Куренной / 76.RUПочувствуйте атмосферу городского караоке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Почувствуйте атмосферу городского караоке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Экран находится в отдалении от шумных каруселей | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭкран находится в отдалении от шумных каруселей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Экран находится в отдалении от шумных каруселей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мы ведем онлайн-репортаж, где рассказываем, как город празднует 1016-летие. Смотрите большой фоторепортаж с концерта на Советской площади. Вечером на главной площади города ожидается батл между кавер-группами, с 22:00 до 23:00 на сцене выступит звездная группа «Интонация» (6+), известная по саундтрекам к сериалу про хоккеистов «Молодежка».

Салют прогремит над Стрелкой в 23:00. Для удобства жителей в городе запустили дополнительные автобусы.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
День города Даманский Аттракцион
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем