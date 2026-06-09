Мэр наградил двух жителей почетным знаком Ярославля: кому и за что он достался

В мэрии Ярославля решили присвоить почетные награды экс-мэру и действующему директору «Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова» Александру Нечаеву и гендиректору ООО «Волга-тур» Юлии Скороходовой. Власти наградят их Почетным Знаком города Ярославля III степени. Такое постановление подписал мэр Артем Молчанов 8 июня.

Награду вручают с 2005 года отличившимся в промышленности, строительстве, архитектуре, транспорте, связи, науке, образовании, здравоохранении, социальной защите населения, торговле, малом и среднем бизнесе. У знака три степени. Чтобы его заслужить, нужен стаж работы не меньше 15 лет для третей степени.

Согласно постановлению муниципалитета Ярославля, награжденные получают единовременную выплату 10 тысяч рублей за третью степень, 15 тысяч за вторую и 20 тысяч рублей за первую степень. Также они могут рассчитывать на компенсацию путевок в санатории Ярославской области.