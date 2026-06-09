Мэр наградил двух жителей почетным знаком Ярославля: кому и за что он достался

В мэрии Ярославля решили присвоить почетные награды экс-мэру и действующему директору «Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова» Александру Нечаеву и гендиректору ООО «Волга-тур» Юлии Скороходовой. Власти наградят их Почетным Знаком города Ярославля III степени. Такое постановление подписал мэр Артем Молчанов 8 июня.
Награду вручают с 2005 года отличившимся в промышленности, строительстве, архитектуре, транспорте, связи, науке, образовании, здравоохранении, социальной защите населения, торговле, малом и среднем бизнесе. У знака три степени. Чтобы его заслужить, нужен стаж работы не меньше 15 лет для третей степени.
Согласно постановлению муниципалитета Ярославля, награжденные получают единовременную выплату 10 тысяч рублей за третью степень, 15 тысяч за вторую и 20 тысяч рублей за первую степень. Также они могут рассчитывать на компенсацию путевок в санатории Ярославской области.
«Постановление вступает в силу со дня его подписания», — указано в документе.
Упомянуты и заслуги, за которые отметили награжденных. Так, Александр Нечаев отмечен за вклад в развитие культуры города, а Юлия Скороходова — за вклад в развитие туризма.
Кто такой Александр Нечаев
Александр Нечаев занимал пост и. о. мэра с июля 2013 по июнь 2015 года. На посту исполняющего обязанности мэра Ярославля он ничем не отличился. Уходя из мэрии, заявлял, что сделал это по собственному желанию, потому что ему поступило несколько новых предложений о работе. В 2015-м Нечаев ушел работать в правительство в качестве заместителя председателя, курировал социальную сферу. Ушёл из правительства после отставки губернатора Сергея Ястребова и прихода к власти Дмитрия Миронова. Сейчас Нечаев работает директором Музея истории города.
Кто такая Юлия Скороходова
Юлия Скороходова известна в Ярославле как генеральный продюсер проекта «Пир на Волге» (6+). Это крупнейший гастрофестиваль и главное событие лета в городе. Он проходит в регионе уже 10 лет. За эти годы его отменяли лишь раз — в 2021-м — из-за эпидемиологической ситуации организаторы не получили разрешения на проведение фестиваля.
Напомним, в Ярославской области помимо Почетного знака города Ярославля существуют и другие награды. Ранее на заседании Ярославской областной Думы депутаты поддержали предложение правительства региона о присвоении звания «Почетный гражданин Ярославской области» президенту ассоциации «Хоккейный клуб „Локомотив“ Ярославль» Юрию Яковлеву. Это звание считается высшей наградой региона.
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