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Происшествия Атака беспилотников Репортаж «Ни где раненые, ни помощь, их не интересовало». Сотрудники склада Wildberries заявили, что их не выпускали из горящего здания

«Ни где раненые, ни помощь, их не интересовало». Сотрудники склада Wildberries заявили, что их не выпускали из горящего здания

У практически полностью уничтоженного помещения прошла панихида по погибшим от ударов БПЛА

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В Электростали полностью сгорели несколько блоков склада Wildberries | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Электростали полностью сгорели несколько блоков склада Wildberries | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Электростали полностью сгорели несколько блоков склада Wildberries

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

18 июля на складе Wildberries в Электростали произошел масштабный пожар из-за атаки БПЛА. По официальным данным, всего в результате налета пострадали 57 человек. Один из работников склада, 25-летний уроженец Таджикистана Наврузджон Содиков, скончался в больнице от тяжелых травм. Супруга погибшего была беременна, также у него остались двое старших братьев и пять сестер.

Сейчас на месте склада не осталось ничего, кроме обгоревших развалин. 25 июля работники комплекса организовали панихиду по погибшим от атак. Корреспонденты MSK1.RU побывали на месте происшествия и узнали у сотрудников компании, как складывается их жизнь после трагедии и что происходило в ночь пожара.

Сразу несколько работников заявили MSK1.RU, что их не выпускали из горящего здания из-за протокольных формальностей. В пресс-службе Wildberries эту информацию опровергают.

«Мы жили как одна большая семья»

Склад Wildberries в Электростали был чуть ли не главным градообразующим центром. Тысячи людей годами трудились бок о бок в огромных многоэтажных блоках, одни и те же таксисты развозили их по домам, в одной и той же очереди стояли сотрудники по утрам, один и тот же путь проделывали пешком — шли по обочине проезжей части, пролегающей среди полей и домиков СНТ. Как сказала одна из женщин, проработавшая на складе больше пяти лет, «хоть блоков было много, мы все жили как одна большая семья».

У некоторых отсеков после пожара сохранились стены, торчащие посреди поля, как рваное полотно. Внутри них — огромные обгоревшие конструкции, упавшие друг на друга. Они до сих пор тлеют, разнося характерный запах. У одного из таких блоков образовался стихийный мемориал — люди несут гвоздики, оставляя их в бутылках с водой.

У некоторых складов после пожара сохранились стены | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUУ некоторых складов после пожара сохранились стены | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У некоторых складов после пожара сохранились стены

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Одна из сотрудниц Оксана (имя изменено. — Прим. ред.) приехала с двумя детьми-подростками из Ногинска, чтобы возложить цветы. Ее знакомая работала на складе в Электростали в день атаки. Девушка рассказывала, что ей повезло: она успела выбежать из здания после первого взрыва. Оксана поделилась, что звуки налета БПЛА ее семья услышала из своего дома.

«Мы проснулись, думали, гром. А потом окна задрожали, и я всё поняла», — рассказала девушка.

Сотрудники склада создали стихийный мемориал | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСотрудники склада создали стихийный мемориал | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сотрудники склада создали стихийный мемориал

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Неважно, кто там был — знакомый, незнакомый, это все наши коллеги»

Тем временем по дороге курсировали автомобили — от стихийного мемориала к месту панихиды, которая проходила у первого блока. Там работники склада, их родные и близкие кучковались под зонтами, прячась от дождя, оставляли цветы, вспоминали страшную ночь.

Некоторые приехали из других городов, чтобы выразить соболезнования пострадавшим | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНекоторые приехали из других городов, чтобы выразить соболезнования пострадавшим | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Некоторые приехали из других городов, чтобы выразить соболезнования пострадавшим

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) и его жена работали в шестом блоке. В ночь атаки они были дома и узнали о случившемся лишь с утра. Алексей признаётся, что у него были мысли взять несколько ночных смен перед тем, как случился налет БПЛА. Но из соображений безопасности Алексей передумал.

«Мы приехали почтить память тех, кто там остался, — рассказал работник, указав на обломки склада, даже стены которого не уцелели. — Неважно, кто там был — знакомый, незнакомый, это все наши коллеги».

После случившегося некоторые сотрудники хотят продолжить работать на складах в других городах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПосле случившегося некоторые сотрудники хотят продолжить работать на складах в других городах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После случившегося некоторые сотрудники хотят продолжить работать на складах в других городах

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

После случившегося Алексей остался без работы, но снова трудиться на складе не планирует:

«Уже нет сколько — четырех складов? Страшно», — поделился очевидец ЧП.

Многие сотрудники проработали на складе в Электростали по 4–5 лет | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМногие сотрудники проработали на складе в Электростали по 4–5 лет | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Многие сотрудники проработали на складе в Электростали по 4–5 лет

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«А где еще работать?»

Алена (имя изменено. — Прим. ред.) проработала на складе три года, ее муж — четыре. Несмотря на случившееся, женщина приняла решение продолжать трудиться в Wildberries, только теперь во Владимире. На вопрос, не страшно ли ей, что такое может повториться в ее смену, она ответила:

«Страшно. А где еще работать, извините меня? На самом деле работа была неплохая, и здесь можно было реально заработать неплохие деньги. За 12–13 часов в тех же сетевых магазинах платят по три тысячи, а мы могли здесь с семи до часу-двух 5000 рублей сделать, и даже больше. Здесь можно зарабатывать еще и при свободном графике. Что-то не устраивало — развернулись и пошли домой».

Люди скорбят у сгоревшего склада | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛюди скорбят у сгоревшего склада | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Люди скорбят у сгоревшего склада

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) трудился на складе шесть лет и отказываться от привычной работы также не планирует. У него уже есть план: вместе со своей девушкой он переезжает в Екатеринбург, где работать в логистическом центре, по его мнению, более безопасно. После атаки Андрей пытался связаться со своими знакомыми, которые были на смене в ту ночь. Молодой человек рассказал, что не все из них вышли на связь. Возможно, из-за того что телефоны остались в раздевалке и сгорели вместе со складом.

По словам знакомых Андрея, которые были в здании в ночь атаки, многих не сразу выпускали на улицу.

«Какое-то время людей действительно не выпускали, уговаривали сдать ТСД (терминал сбора данных. — Прим. ред.), в хабах образовалась очередь, началась паника, уже пожар полыхал внутри склада. Кто-то начинал ворота выламывать, чтобы выйти», — поделился Андрей.

Люди несут цветы к сгоревшему складу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛюди несут цветы к сгоревшему складу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Люди несут цветы к сгоревшему складу

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Наш друг попал под обломки и сейчас лежит в реанимации»

На панихиду пришли две сестры, трудившиеся на складе в Электростали пять лет. 18 июля девушки отработали свою последнюю дневную смену на автосорте. Многие из их коллег до сих пор не вышли на связь, а один из знакомых находится в больнице.

«Наш друг попал под обломки и сейчас лежит в реанимации. Сегодня седьмой день, как он борется за свою жизнь. У него разрывы правого плеча, ноги, ладони, повреждены все органы», — рассказала одна из них.

У многих в день пожара на складе работали знакомые | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUУ многих в день пожара на складе работали знакомые | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У многих в день пожара на складе работали знакомые

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новую работу сестры пока не искали. По их словам, они еще не до конца справились с пережитым.

«Мы работали здесь пять лет, и в одно утро ничего не осталось. Сначала нам нужно всё это морально пережить», — поделилась уже бывшая сотрудница компании.

«На девятом и десятом блоках не выпускали людей»

Многие жители Электростали работали на складе «Вайлдберриз» целыми семьями. Одна из таких семей пришла возложить цветы вчетвером — две сестры, бабушка и ее внучка.

«Мы здесь работали как минимум пять лет. Всё здесь было: и ругались, и мирились, и смеялись, вместе ели-пили. Были как семья», — рассказала одна из сестер.

Также они сообщили, что вместе работали в ночь атаки:

«В первую очередь четверку (блок № 4. — Прим. ред.) забомбили. Потом, когда к нам уже прилетело, ворота открыли, и мы все успели выбежать. На девятом и десятом блоках не выпускали людей. Их загоняли под мезонины (надстройки. — Прим. ред.), а это самое опасное место. Не выпускали, ворота не открывали. В итоге когда люди уже начали бунтовать, то ворота наконец открыли. Кто-то спрыгивал с седьмого этажа, потому что возгорание уже захватило большую площадь. Кто там им с переломанными ногами помогал, я не знаю. Люди, с которыми я работала, мне это всё рассказали. Они сами чуть не погибли. На девятке моя старшая спросила, что нам делать. Ей сказали: „Ждите“. Потом ее муж, который работал на десятом блоке, прибежал и сказал: „Вы чего стоите? Быстро выбегайте!“ А через ворота им кричали: „Сдайте ТСД!““

Руины склада Wildberries | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРуины склада Wildberries | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Руины склада Wildberries

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Одна из сотрудниц рассказала, что сдача ТСД — единственное, что волновало руководство склада.

«При обычных обстоятельствах мы не могли выйти со склада, не сдав аппарат, который был за нами закреплен. Но в этой ситуации всё равно через громкоговоритель кричали: „Сдайте ТСД!“ Ни где раненые, ни помощь, их не интересовало. Я живой человек, мне повезло, я в ту ночь работала на тройке. Там второй этаж закрывали, когда было мало товара. В эту ночь его рано закрыли и отпустили меня пораньше».

По словам очевидцев, машин скорой помощи в ночь после атаки сильно не хватало. Сотрудники выкидывали из фур привезенный товар и загружали вместо него раненых.

Организаторы панихиды рассказали, что хотят добиться внимания руководства Wildberries к пострадавшим.

«Я вчера ездила в павлопосадскую больницу, куда привезли потерпевшего в тяжелом состоянии. Представители высшего руководства даже не поинтересовались, как он себя чувствует, нужна ли ему помощь. Он же сотрудник, у него переломы ног, всё тело как решето! Сегодня мы поедем в Орехово-Зуево, там около 50 пострадавших. Кто-то без документов, без связи. Так не должно быть», — считает одна из организаторов.

Для многих коллеги со склада были как вторая семья | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДля многих коллеги со склада были как вторая семья | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Для многих коллеги со склада были как вторая семья

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В результате атаки на склад в Электростали люди потеряли не просто работу, но и привычный образ жизни, вторую семью. Многие признались, что, кроме склада, их в городе больше ничего не держит. Поэтому в скором времени Электросталь может надолго опустеть.

В пресс-службе Wildberries в ответ на запрос MSK1.RU опровергли информацию о том, что кого-то из сотрудников не выпускали из здания, когда уже начался пожар.

«На всех складах регулярно проводятся все необходимые учения по эвакуации, — сообщили в компании. — Мы находимся в постоянном взаимодействии с местными экстренными службами: сигналы раннего оповещения позволяют организованно эвакуировать людей еще до начала атаки».

До этого Татьяна Ким озвучивала объемы компенсаций, которые компания готова выплатить пострадавшим и погибшим.

«Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске, — сообщала она. — Семьи погибших получат от компании 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии — 1 миллион рублей. Приношу глубочайшие соболезнования родным, желаю скорейшего восстановления пострадавшим».

В пресс-службе «Вайлдберриз» также настаивают на том, что держат связь со всеми пострадавшими.

«С первых минут после происшествия компания действует по протоколу немедленного реагирования: информация о ЧП поступает в кризисный центр мгновенно, и уже в течение 60 минут мы начинаем лично связываться с людьми, которых коснулась беда, — сообщили в пресс-службе маркетплейса. — Наши операторы обзванивают каждого пострадавшего, чтобы выяснить его состояние, потребность в психологической помощи и ответить на вопросы, которые волнуют самих людей и их близких».

Также в компании рассказали, что уже начали осуществлять выплаты.

«Одновременно идут финансовые выплаты: компания уже направила более 26 миллионов рублей прямой поддержки, о которой ранее говорила основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким, — добавили в „Вайлдберриз“. — Мы остаемся на связи с каждым, кому нужна помощь, и будем помогать столько, сколько потребуется».

Прочитайте также о том, как сразу в нескольких регионах России прогремели новые взрывы. Также ранее стала известна личность единственного погибшего после атаки БПЛА на склады в Электростали 18 июля.

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Валерия ЖивотовскаяВалерия Животовская
Валерия Животовская
Внештатный корреспондент
Wildberries Атака БПЛА Панихида Электросталь
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