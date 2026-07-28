«Ни где раненые, ни помощь, их не интересовало». Сотрудники склада Wildberries заявили, что их не выпускали из горящего здания

В Электростали полностью сгорели несколько блоков склада Wildberries Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

18 июля на складе Wildberries в Электростали произошел масштабный пожар из-за атаки БПЛА. По официальным данным, всего в результате налета пострадали 57 человек. Один из работников склада, 25-летний уроженец Таджикистана Наврузджон Содиков, скончался в больнице от тяжелых травм. Супруга погибшего была беременна, также у него остались двое старших братьев и пять сестер.

Сейчас на месте склада не осталось ничего, кроме обгоревших развалин. 25 июля работники комплекса организовали панихиду по погибшим от атак. Корреспонденты MSK1.RU побывали на месте происшествия и узнали у сотрудников компании, как складывается их жизнь после трагедии и что происходило в ночь пожара.

Сразу несколько работников заявили MSK1.RU, что их не выпускали из горящего здания из-за протокольных формальностей. В пресс-службе Wildberries эту информацию опровергают.

«Мы жили как одна большая семья»

Склад Wildberries в Электростали был чуть ли не главным градообразующим центром. Тысячи людей годами трудились бок о бок в огромных многоэтажных блоках, одни и те же таксисты развозили их по домам, в одной и той же очереди стояли сотрудники по утрам, один и тот же путь проделывали пешком — шли по обочине проезжей части, пролегающей среди полей и домиков СНТ. Как сказала одна из женщин, проработавшая на складе больше пяти лет, «хоть блоков было много, мы все жили как одна большая семья».

У некоторых отсеков после пожара сохранились стены, торчащие посреди поля, как рваное полотно. Внутри них — огромные обгоревшие конструкции, упавшие друг на друга. Они до сих пор тлеют, разнося характерный запах. У одного из таких блоков образовался стихийный мемориал — люди несут гвоздики, оставляя их в бутылках с водой.

У некоторых складов после пожара сохранились стены Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Одна из сотрудниц Оксана (имя изменено. — Прим. ред.) приехала с двумя детьми-подростками из Ногинска, чтобы возложить цветы. Ее знакомая работала на складе в Электростали в день атаки. Девушка рассказывала, что ей повезло: она успела выбежать из здания после первого взрыва. Оксана поделилась, что звуки налета БПЛА ее семья услышала из своего дома.

«Мы проснулись, думали, гром. А потом окна задрожали, и я всё поняла», — рассказала девушка.

Сотрудники склада создали стихийный мемориал Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Неважно, кто там был — знакомый, незнакомый, это все наши коллеги»

Тем временем по дороге курсировали автомобили — от стихийного мемориала к месту панихиды, которая проходила у первого блока. Там работники склада, их родные и близкие кучковались под зонтами, прячась от дождя, оставляли цветы, вспоминали страшную ночь.

Некоторые приехали из других городов, чтобы выразить соболезнования пострадавшим Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) и его жена работали в шестом блоке. В ночь атаки они были дома и узнали о случившемся лишь с утра. Алексей признаётся, что у него были мысли взять несколько ночных смен перед тем, как случился налет БПЛА. Но из соображений безопасности Алексей передумал.

«Мы приехали почтить память тех, кто там остался, — рассказал работник, указав на обломки склада, даже стены которого не уцелели. — Неважно, кто там был — знакомый, незнакомый, это все наши коллеги».

После случившегося некоторые сотрудники хотят продолжить работать на складах в других городах Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После случившегося Алексей остался без работы, но снова трудиться на складе не планирует:

«Уже нет сколько — четырех складов? Страшно», — поделился очевидец ЧП.

Многие сотрудники проработали на складе в Электростали по 4–5 лет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«А где еще работать?»

Алена (имя изменено. — Прим. ред.) проработала на складе три года, ее муж — четыре. Несмотря на случившееся, женщина приняла решение продолжать трудиться в Wildberries, только теперь во Владимире. На вопрос, не страшно ли ей, что такое может повториться в ее смену, она ответила:

«Страшно. А где еще работать, извините меня? На самом деле работа была неплохая, и здесь можно было реально заработать неплохие деньги. За 12–13 часов в тех же сетевых магазинах платят по три тысячи, а мы могли здесь с семи до часу-двух 5000 рублей сделать, и даже больше. Здесь можно зарабатывать еще и при свободном графике. Что-то не устраивало — развернулись и пошли домой».

Люди скорбят у сгоревшего склада Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) трудился на складе шесть лет и отказываться от привычной работы также не планирует. У него уже есть план: вместе со своей девушкой он переезжает в Екатеринбург, где работать в логистическом центре, по его мнению, более безопасно. После атаки Андрей пытался связаться со своими знакомыми, которые были на смене в ту ночь. Молодой человек рассказал, что не все из них вышли на связь. Возможно, из-за того что телефоны остались в раздевалке и сгорели вместе со складом.

По словам знакомых Андрея, которые были в здании в ночь атаки, многих не сразу выпускали на улицу.

«Какое-то время людей действительно не выпускали, уговаривали сдать ТСД (терминал сбора данных. — Прим. ред.), в хабах образовалась очередь, началась паника, уже пожар полыхал внутри склада. Кто-то начинал ворота выламывать, чтобы выйти», — поделился Андрей.

Люди несут цветы к сгоревшему складу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Наш друг попал под обломки и сейчас лежит в реанимации»

На панихиду пришли две сестры, трудившиеся на складе в Электростали пять лет. 18 июля девушки отработали свою последнюю дневную смену на автосорте. Многие из их коллег до сих пор не вышли на связь, а один из знакомых находится в больнице.

«Наш друг попал под обломки и сейчас лежит в реанимации. Сегодня седьмой день, как он борется за свою жизнь. У него разрывы правого плеча, ноги, ладони, повреждены все органы», — рассказала одна из них.

У многих в день пожара на складе работали знакомые Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новую работу сестры пока не искали. По их словам, они еще не до конца справились с пережитым.

«Мы работали здесь пять лет, и в одно утро ничего не осталось. Сначала нам нужно всё это морально пережить», — поделилась уже бывшая сотрудница компании.

«На девятом и десятом блоках не выпускали людей»

Многие жители Электростали работали на складе «Вайлдберриз» целыми семьями. Одна из таких семей пришла возложить цветы вчетвером — две сестры, бабушка и ее внучка.

«Мы здесь работали как минимум пять лет. Всё здесь было: и ругались, и мирились, и смеялись, вместе ели-пили. Были как семья», — рассказала одна из сестер.

Также они сообщили, что вместе работали в ночь атаки:

«В первую очередь четверку (блок № 4. — Прим. ред.) забомбили. Потом, когда к нам уже прилетело, ворота открыли, и мы все успели выбежать. На девятом и десятом блоках не выпускали людей. Их загоняли под мезонины (надстройки. — Прим. ред.), а это самое опасное место. Не выпускали, ворота не открывали. В итоге когда люди уже начали бунтовать, то ворота наконец открыли. Кто-то спрыгивал с седьмого этажа, потому что возгорание уже захватило большую площадь. Кто там им с переломанными ногами помогал, я не знаю. Люди, с которыми я работала, мне это всё рассказали. Они сами чуть не погибли. На девятке моя старшая спросила, что нам делать. Ей сказали: „Ждите“. Потом ее муж, который работал на десятом блоке, прибежал и сказал: „Вы чего стоите? Быстро выбегайте!“ А через ворота им кричали: „Сдайте ТСД!““

Руины склада Wildberries Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Одна из сотрудниц рассказала, что сдача ТСД — единственное, что волновало руководство склада.

«При обычных обстоятельствах мы не могли выйти со склада, не сдав аппарат, который был за нами закреплен. Но в этой ситуации всё равно через громкоговоритель кричали: „Сдайте ТСД!“ Ни где раненые, ни помощь, их не интересовало. Я живой человек, мне повезло, я в ту ночь работала на тройке. Там второй этаж закрывали, когда было мало товара. В эту ночь его рано закрыли и отпустили меня пораньше».

По словам очевидцев, машин скорой помощи в ночь после атаки сильно не хватало. Сотрудники выкидывали из фур привезенный товар и загружали вместо него раненых.

Организаторы панихиды рассказали, что хотят добиться внимания руководства Wildberries к пострадавшим.

«Я вчера ездила в павлопосадскую больницу, куда привезли потерпевшего в тяжелом состоянии. Представители высшего руководства даже не поинтересовались, как он себя чувствует, нужна ли ему помощь. Он же сотрудник, у него переломы ног, всё тело как решето! Сегодня мы поедем в Орехово-Зуево, там около 50 пострадавших. Кто-то без документов, без связи. Так не должно быть», — считает одна из организаторов.

Для многих коллеги со склада были как вторая семья Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В результате атаки на склад в Электростали люди потеряли не просто работу, но и привычный образ жизни, вторую семью. Многие признались, что, кроме склада, их в городе больше ничего не держит. Поэтому в скором времени Электросталь может надолго опустеть.

В пресс-службе Wildberries в ответ на запрос MSK1.RU опровергли информацию о том, что кого-то из сотрудников не выпускали из здания, когда уже начался пожар.

«На всех складах регулярно проводятся все необходимые учения по эвакуации, — сообщили в компании. — Мы находимся в постоянном взаимодействии с местными экстренными службами: сигналы раннего оповещения позволяют организованно эвакуировать людей еще до начала атаки».

До этого Татьяна Ким озвучивала объемы компенсаций, которые компания готова выплатить пострадавшим и погибшим.

«Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске, — сообщала она. — Семьи погибших получат от компании 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии — 1 миллион рублей. Приношу глубочайшие соболезнования родным, желаю скорейшего восстановления пострадавшим».

В пресс-службе «Вайлдберриз» также настаивают на том, что держат связь со всеми пострадавшими.

«С первых минут после происшествия компания действует по протоколу немедленного реагирования: информация о ЧП поступает в кризисный центр мгновенно, и уже в течение 60 минут мы начинаем лично связываться с людьми, которых коснулась беда, — сообщили в пресс-службе маркетплейса. — Наши операторы обзванивают каждого пострадавшего, чтобы выяснить его состояние, потребность в психологической помощи и ответить на вопросы, которые волнуют самих людей и их близких».

Также в компании рассказали, что уже начали осуществлять выплаты.

«Одновременно идут финансовые выплаты: компания уже направила более 26 миллионов рублей прямой поддержки, о которой ранее говорила основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким, — добавили в „Вайлдберриз“. — Мы остаемся на связи с каждым, кому нужна помощь, и будем помогать столько, сколько потребуется».