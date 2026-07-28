«Мы похожи на русалок»: история чемпионки мира Алины Налбандян, которая плавает под водой с 7-килограммовым «хвостом»

Алина занимается плаванием с детства Источник: Ирина Тропина / 59.RU

В свои 28 лет Алина Налбандян — обладатель золота на всероссийских соревнованиях, чемпионка мира по плаванию в ластах в составе сборной России и заслуженный мастер спорта. С детства она занимается в бассейне в родной Перми. Наши коллеги из 59.RU встретились и пообщались с ней там между занятиями.

Сюда Алина приходит к 5:45 для собственной тренировки, после чего обучает других пловцов — тренерской деятельностью она занимается с 18 лет.

«Рассказывали, что я поплыла почти сразу»

Алина научилась держаться на воде еще в 5 лет — на реке у бабушки в деревне. Чтобы закрепить этот навык, мама привела ее в детский бассейн.

«Студентка, спортсменка — наконец, просто красавица!» — это про Алину. Правда, вузы у нее уже позади Источник: Ирина Тропина / 59.RU «Рассказывали, что я поплыла почти сразу», — смеется она. Через несколько месяцев с Алиной стал заниматься тренер, и в 10 лет девочка уже перешла в большой бассейн. «Тогда я занималась еще и тхэквондо, у меня даже был зеленый пояс с синей полосой, — рассказывает 59.RU Алина. — Как-то на выступление, несмотря на весовые категории, мне дали соперницу тяжелее меня на 20 килограммов. Я хоть и выиграла тогда, но решила уйти в плавание и серьезно им заняться. Здесь было интереснее».

Зеленый пояс с синей полоской в тхэквондо соответствует 5-й ученической ступени. Он символизирует переходный этап — спортсмен уже закрепил базу зеленого пояса, означающего рост растения, и начинает тянуться к синему, который олицетворяет небо.

В большом бассейне Алина занялась подводным плаванием в моноласте — видом спорта, когда-то считавшимся военно-прикладным. Спортсмены плавают под водой с трубкой, а на дальних дистанциях — еще и с баллоном сжатого воздуха. К сведению — моноласта весит 5–7 килограммов.

«Когда первый раз надела ласту, была удивлена, как легко плыть, — вспоминает Алина. — Спортсменки в моноластах похожи на русалок. Кстати, в моем детстве был популярен сериал про них — " H2O: Просто добавь воды " , больше всего там мне нравилась Клео».

Алина тепло говорит о детстве.

«Не помню, собирала ли я постеры на тему сериала о русалках, но точно помню, что коллекционировала наклейки на тему " Шрека ", — продолжает она. — Мультфильм о нем тоже выходил в то время. А еще собирала карточки " Скуби-Ду " . Помню даже, что набор был такой для хранения — как пенал, только в виде автобуса, на котором ездили герои мультфильма».

«Надо держать себя в руках»

Алина окончила школу с золотой медалью и легко поступила на бюджет сразу в два вуза — на юрфак ВШЭ и факультет физкультуры и допобразования Пермского педуниверситета. Победил спорт — и вчерашняя выпускница сделала выбор в пользу профильного образования, а после бакалавриата окончила магистратуру Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Оба ее диплома — с отличием.

Сейчас Алина заслуженный мастер спорта России, с 18 лет сама тренирует пловцов. У нее множество побед. В 2018 году в составе сборной команды России она завоевала два «золота» в эстафетах на чемпионате мира в Сербии. Тогда же в индивидуальном заплыве на 200 метров стала третьей, уступив сопернице всего 0,81 секунды.

В 2019 году на чемпионате Европы в Греции россиянка завоевала два золота в эстафетах 4 × 100 метров и 4 × 200 метров. В 2022 году в Венгрии на Кубке мира по плаванию в ластах Налбандян пришла первой на дистанции 100 метров и второй на дистанции 200 метров.

В 2026 году — взяла золото на дистанции 200 метров на чемпионате России в Саратове. В этом же году завоевала золото в эстафете 4 × 100 метров в составе сборной страны на чемпионате мира в Южной Корее, затем забрала бронзовую медаль в эстафете 4 × 50 метров и в личном зачете — на дистанции 200 метров.

Алина не дает себе спуску — тренируется по два раза в день и отдыхает лишь один день в неделю.

«Утренняя тренировка начинается в 5:45, потому что в 7 утра я уже на работе — тренирую других, — говорит она. — Ложусь рано, до 10 часов, но я уже привыкла к такому режиму, мне даже нравится».

Победы — результат большой работы над собой. Город Эгер, Венгрия Источник: Бассейн БМ (г. Пермь) / Vk.com, скрин эфира

Два года назад пловчиха стала заниматься еще и в спортзале.

«В 2024 году у меня появился еще один тренер — Николай Михайлович Фадеев, специалист по легкой атлетике, — рассказывает Алина. — Он меня тренирует в зале, и первое, что мне сказал, — надо похудеть и немного изменить структуру тела. Я стала скидывать ему всё, что ем, и в первый же месяц скинула 5 килограммов. Определенной диеты нет — я не считаю граммы или калории, но более правильно питаюсь. Когда мне было лет 18–20, могла поесть чипсики, выпить газировочку, даже не задумываясь. А сейчас — нет. Могу, конечно, в межсезонье, когда нет подготовки к соревнованиям, себе это позволить, но не так, как раньше. И чувствую себя намного лучше».

Алина считает, что режим дня, правильное питание, правильный отдых и восстановление — всё это сказывается на спортивных результатах.

«В Европе, например, спортсмены выступают в более зрелом возрасте, чем у нас, — причем успешно, — говорит пловчиха. — А у нас в возрасте 25+ мало кто показывает хорошие результаты. Поэтому надо держать себя в руках, требования с каждым годом всё жестче и жестче».

Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Первый выезд — в Пальма-де-Майорку

Спортсменка побывала в разных странах, первый выезд на соревнования за рубеж был в Испанию — в Пальма-де-Майорку.

«Это было супервпечатляюще, — вспоминает она. — Потом была Венгрия — мне очень понравились Будапешт и Эгер, где у нас проходили соревнования. Во Франции мы были в Провансе. В Польше крутые бассейны, очень хорошая спортивная инфраструктура, еще мне очень понравилась Греция. Из поездок всегда привозила мишек с надписью " I love… " с названием того или иного города».

Сейчас Алина готовится к чемпионату России, он будет проходить в конце года.

Источник: Ирина Тропина / 59.RU «У меня есть цель, — делится спортсменка. — В этом году я выиграла Кубок России, всероссийские соревнования и чемпионат России на дистанции 200 метров, но, к сожалению, на чемпионате мира была третьей. Мне хочется выиграть личное золото на чемпионате мира. Также думаю об участии во Всемирных играх — международных соревнованиях для неолимпийских видов спорта. Но прежде всего это личное золото на чемпионате мира — тогда, думаю, успокоюсь».

Спортсменка мечтает, чтобы в ее родном городе развивалось плавание и проводились крупные турниры. Последние масштабные соревнования — третий этап Кубка мира по плаванию в ластах — проходили здесь в 2012 году.