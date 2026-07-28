«Возвращаются к прежним схемам»: у четырех автобусов в Ярославле изменят маршруты

В Ярославле ремонтируют улицу Марголина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле спустя два месяц возобновляют движение общественного транспорта по улице Марголина во Фрунзенском районе. С 28 июля четыре автобуса будут следовать по привычному маршруту. Об этом сообщили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок».

Изменения коснутся маршрутов № 4А (в оба направления), а также № 56 и 79.

«Городские автобусные маршруты № 4А „Богоявленская площадь — Посёлок Октябрьский“, № 4А „Богоявленская площадь — Посёлок Октябрьский“, № 56 „Поселок Прибрежный — Машприбор“, № 79 „ТЦ ‚Аксон‘ — Посёлок Куйбышева“ возвращаются к прежним схемам движения и будут следовать по улице Марголина», — отметили в организации.

Улицу Марголина ремонтировали на участке от проспекта Фрунзе до Тормозного шоссе — 729 метров. Работы шли по плану с 1 апреля до 31 июля 2026 года.

Что известно о ремонте на улице Марголина Узнать Работы выполняет подрядчик ООО «Восток запад транзит». ООО «Транспортная компания „Восток Запад Транзит“» образована в 2006 году, зарегистрирована в подмосковном Зеленограде. Владельцы — Игорь и Дмитрий Черненко. Чистая прибыль компании на конец 2024 года — 58,7 млн. рублей. Стоимость контракта на ремонт улицы Марголина — 130 миллионов рублей.