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Дороги и транспорт Подробности «Возвращаются к прежним схемам»: у четырех автобусов в Ярославле изменят маршруты

«Возвращаются к прежним схемам»: у четырех автобусов в Ярославле изменят маршруты

Как они будут следовать

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В Ярославле ремонтируют улицу Марголина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ремонтируют улицу Марголина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ремонтируют улицу Марголина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле спустя два месяц возобновляют движение общественного транспорта по улице Марголина во Фрунзенском районе. С 28 июля четыре автобуса будут следовать по привычному маршруту. Об этом сообщили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок».

Изменения коснутся маршрутов № 4А (в оба направления), а также № 56 и 79.

«Городские автобусные маршруты № 4А „Богоявленская площадь — Посёлок Октябрьский“, № 4А „Богоявленская площадь — Посёлок Октябрьский“, № 56 „Поселок Прибрежный — Машприбор“, № 79 „ТЦ ‚Аксон‘ — Посёлок Куйбышева“ возвращаются к прежним схемам движения и будут следовать по улице Марголина», — отметили в организации.

Улицу Марголина ремонтировали на участке от проспекта Фрунзе до Тормозного шоссе — 729 метров. Работы шли по плану с 1 апреля до 31 июля 2026 года.

Что известно о ремонте на улице Марголина

Работы выполняет подрядчик ООО «Восток запад транзит».

ООО «Транспортная компания „Восток Запад Транзит“» образована в 2006 году, зарегистрирована в подмосковном Зеленограде. Владельцы — Игорь и Дмитрий Черненко. Чистая прибыль компании на конец 2024 года — 58,7 млн. рублей. Стоимость контракта на ремонт улицы Марголина — 130 миллионов рублей.

Напомним, автобусы пустили в объезд еще 15 мая. Улицу Марголина транспорт объезжал по проспекту Фрунзе, улице Попова и Тормозному шоссе. К 31 мая планировалось восстановить привычное движение, но работы затянулись.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Маршрут Объезд Общественный транспорт Автобус
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Комментарии
2
Гость
10 минут
ГКУ ЯО «Организатор перевозок» должен заниматься созданием новых маршрутов, развитием сетей и локацией в городе а не мелочью. Полно маршрутов в городе без транспорта и не развивают а тут мелкие сдвиги и радости полные штаны!
Гость
12 минут
👍👍👍
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Гость
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