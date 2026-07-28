Тренер выкупил участок, за свои деньги построил базу для спортсменов с инвалидностью и превратил заводь в гребной канал

Вячеслав Рогальский тренирует спортсменов-паралимпийцев по академической гребле Источник: Минспорта НСО

Четыре года назад тренер-преподаватель адаптивной физкультуры Вячеслав Рогальский начал строить на своем участке под Искитимом Новосибирской области настоящую базу для академической гребли. В Новосибирске, несмотря на несколько проектов и многообещающие планы, такого спортивного объекта нет. Хотя вид спорта развивается, а представители региона могут составить серьезную конкуренцию как в России, так и в мировых первенствах. Тренировки на воде с течением, как, например, на Оби, — не самый подходящий вариант. Нужен спокойный водоем, место для инвентаря и проведения сборов. Для этого Вячеслав Рогальский присмотрел участок под Искитимом на берегу небольшого естественного канала, выкупил его и начал стройку. Теперь здесь регулярно живут, тренируются и вообще включаются в полный жизненный цикл спортсмены с инвалидностью. О том, как в небольшом поселке растут чемпионы и почему гребной канал в Новосибирске так и не появился, — в материале NGS.RU.

Гребля на даче

Воспитанники тренера — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями Источник: Минспорта НСО

Пока многие спортивные школы мечтают о современных базах, тренер по академической гребле Вячеслав Рогальский решил не ждать. Несколько лет назад он купил два деревенских дома в Искитимском районе возле заводи реки Чернодырихи и начал строить тренировочную базу своими руками. Сегодня здесь живут и готовятся к главным стартам страны спортсмены сборной России, а сам тренер продолжает вкладывать в проект собственные деньги.

В поселке Рощинском нет трибун, вывесок и дорогих спортивных комплексов. Зато есть длинная гладь воды — около 2 км. Это необходимый для гребцов стандарт. Так уж вышло, что команда по гребному спорту, в том числе и в паралимпийских дисциплинах, есть. Есть медали и титулы, а вот базы для тренировок нет.

Вячеслав Рогальский — тренер-преподаватель в Центре адаптивной физкультуры и спорта Новосибирской области. Кроме того, он возглавляет областную федерацию гребного спорта.

Новосибирский тренер построил базу для гребного спорта на своем участке под Искитимом Источник: Минспорта НСО, Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

«В свое время мы пытались содействовать открытию гребного канала на Юго-Западном, но потом эта идея всё-таки заглохла, канал не получилось создать. А для тренировки академистов необходима тихая вода, без течения, для объективной оценки. Несколько лет назад случайно обнаружил место не очень далеко от Новосибирска. Приобрел здесь участок с двумя домами и начал строить базу. Построил сначала эллинг, потом обустроил дома, тренажерные залы. Ну и пошло-поехало», — рассказывает Вячеслав Рогальский.

Спортсмены живут на этой базе с мая по октябрь. Это основной сезон для тренировок гребцов. Зимой тоже приезжают: на озере проходят лыжные сборы для поддержания формы.

«Количество проживающих колеблется от 6 до 12 человек. Направления у нас два: это академическая гребля лиц с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) и академическая гребля ЛИН (интеллектуальные нарушения). Четыре человека — члены сборной России, есть также призеры чемпионата России, Кубка России и чемпионы», — рассказал тренер.

«Живем как в лагере»

Иван Бобков оказался прикован к коляске 15 лет назад Источник: Минспорта НСО Сегодня у него уже есть трофеи чемпионата России Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Небольшой водоем, на котором тренируются спортсмены, практически идеален для подготовки к турнирам любого уровня. Здесь нет течения, что важно для фиксации скорости и времени без погрешностей. Его протяженность — чуть более 2 км: это международный стандарт для таких спортобъектов. Тренажеры для подготовки в зале, лодки и прочий инвентарь предоставил областной Центр адаптивной физкультуры и спорта. А вот практически вся инфраструктура появилась на этой базе без крупных инвесторов. Эллинги, дома для спортсменов, причал, мастерские, хозяйственные постройки — всё строилось постепенно и в основном за собственный счет.

Иван Бобков получил травму позвоночника 15 лет назад, когда упал с мотоцикла. С тех пор спортсмен не может ходить. Занимался танцами на колясках, но несколько лет назад попал в гребной спорт и занял третье место на чемпионате России.

Всю инфраструктуру на базе Вячеслав Рогальский создает своими силами, воспитанники помогают Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

«Мы здесь не просто тренируемся, мы здесь живем очень прекрасной жизнью, по графику. Мы в 07:00 встаем под песню Владимира Высоцкого „Утренняя гимнастика“. Идем, окунаемся. Тут же на плоту разминаемся, зарядку делаем. Парни потом убегают на пробежку в лес. Мы с оставшимися ребятами готовим завтрак, обеды на весь день сразу. Соответственно, потом первая тренировка, обед, вторая тренировка, сон-час. Прямо как в лагере», — поделился спортсмен.

Даже плавучий причал собирали своими силами. Купили только специальные понтоны, а металлические конструкции сварили самостоятельно. Хозяйство на базе — тоже свое. Спортсмены сами выращивают овощи, которыми питаются, основные продукты покупают за свой счет. Комнаты рассчитаны всего на двух человек, есть кухни, душевые, зоны отдыха. Осенью планируют открыть новый зал для силовой подготовки со штангами.

«Планирую взять все медали»

Вероника Камалова в коляске с 12 лет Источник: Сергей Уланов / NGS.RU Месяц назад начала заниматься греблей, сейчас девушка свободно плавает в открытом водоеме, причем не только на лодке Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Тренируются здесь не только профи, но и начинающие спортсмены. Вероника Камалова получила травму в 12 лет, с тех пор прикована к коляске. Сейчас ей 32 года, и заниматься греблей она начала всего пару месяцев назад.

«Здесь очень хороший коллектив, мы здесь тренируемся с утра до вечера. Всё замечательно. Хочу добиться всего по максимуму, всё, что можно здесь взять, планирую взять все медали. В том числе и на Паралимпийских играх», — рассказала Вероника.

Девушка уверенно плавает в воде по 40 минут в качестве тренировки. Говорит, любит нагрузки, поэтому для нее гребной спорт — идеальная дисциплина. В перспективе на базе Вячеслав Рогальский планирует обустроить и зал для силовых тренировок.

Глаша — новосибирская девушка с веслом Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

«Тяжело, но справляемся. Сейчас всё дорого, тянем, — рассказывает Вячеслав Рогальский. — Я собирался закончить строительство в декабре прошлого года. Но не выполнил своих обещаний, и думаю, в декабре этого года я тоже не закончу. Еще год, может два, мне еще придется здесь всё это достраивать. Всё за свои деньги».

На базе в поселке Рощинском есть и один из главных символов гребного спорта — девушка с веслом. Правда скульптура пока, скорее, бутафорская — это манекен. Ее зовут Глаша. «Девушка с веслом» (часто ошибочно называемая «Женщина с веслом») — это знаменитая советская парковая скульптура 1930-х годов. Она изображает обнаженную девушку-спортсменку во весь рост с веслом в руке и является культовым символом эпохи «гипсового соцреализма». На базе новосибирских гребцов девушка в одежде. Вячеслав Рогальский говорит, что в будущем хотел бы установить настоящую скульптуру у отходного плота, откуда стартуют и куда причаливают гребцы.

Анастасия Вендерская — чемпионка России Источник: Сергей Уланов / NGS.RU Девушка учится в Новосибирске и каждый день ездит на тренировки на электричке Источник: Минспорта НСО

Анастасия Вендерская в свой 21 год уже стала чемпионкой России. У девушки серьезные проблемы с позвоночником. Ее диагноз входит в перечень, определяющий доступ спортсменов к категории ПОДА.

«Вообще всё прекрасно, всего хватает, я считаю, даже больше. Тут и свежий воздух, и поплавать можно, и отдохнуть, и переночевать. В принципе, те спортсмены, которые из города приезжают, — им тут легко. Они могут и остаться на неделю, грубо говоря, пожить, потом на выходные домой ездят там, к родственникам. Я, например, здесь не живу, потому что я из города Искитима и мне здесь не так далеко ездить. Например, сейчас я учусь и регулярно, почти каждый день, езжу сюда на электричках и тренируюсь», — рассказала Анастасия.

«Нормальная жизнь дороже медалей»

Строительство базы продолжается параллельно с тренировками Источник: Минспорта НСО Вячеслав Рогальский: «Если человек не стал мастером спорта, но при этом стал жить нормальной человеческой жизнью, мне кажется, это стоит дороже, чем медаль» Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

По словам тренера, подготовка спортивного резерва, способного составить конкуренцию сборным других регионов, — основная задача. Сейчас у гребцов есть комфортные условия для усиленных тренировок, что называется «без отрыва от производства». На базе под Искитимом не хватает лишь велодорожек для тренировочных этапов, однако это уже не столь принципиальный момент, и новосибирские гребцы обходятся велотренажерами. В конце концов, говорит Вячеслав Рогальский, с учетом особенностей его подопечных, по-настоящему важной миссией он видит не только трофей турниров.

«Спортсмен приходит с какими-то нарушениями, он ограничен в обычной жизни. А спорт — это просто инструмент, — рассказывает о своем видении Вячеслав Рогальский. — Хочется в первую очередь, чтобы он за счет спорта просто вошел в нормальную жизнь. У нас несколько спортсменов начали тренироваться — через какое-то время они нашли себе работу. Многие женились, создали семью. Главная задача выполнена. Ну а если к этому еще приложатся какие-то звания, медали и чемпионства, ну отлично. Но если человек даже не стал мастером спорта, чемпионом России, но при этом стал жить нормальной человеческой жизнью, мне кажется, это стоит дороже, чем медаль».