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Город Новые детские городки и видеокамеры во дворах Ярославля передадут на содержание жителей

Новые детские городки и видеокамеры во дворах Ярославля передадут на содержание жителей

В мэрии озвучили нюансы благоустройства придомовых территорий

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Ответственность за содержание детских городков и камер во дворах&nbsp;— на жителях | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUОтветственность за содержание детских городков и камер во дворах&nbsp;— на жителях | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ответственность за содержание детских городков и камер во дворах — на жителях

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле в 2026 году благоустроят 38 жилых дворов по одноименному проекту «Наши дворы». Об этом на общегородском совещании 28 июля сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

На ремонты потратят 365,6 миллиона рублей. Большую часть денег выделит областной бюджет, а город должен предоставить софинансирование в размере 12 процентов.

По данным Николая Степанова, благоустройство 32 дворов из списка профинансируют в 2026 году, ремонт в остальных шести объектах идет за счет средств 2027 года.

«По всем дворам проведены собрания с жителями, составлены схемы благоустройства, схемы согласованы инициативными группами», — добавил Степанов.

Он также уточнил, что жители согласовывают и тип детско-спортивной площадки, если такая входит в перечень работ.

«Детский городок устанавливается только при наличии решения общего собрания собственников дома, включении его в состав общего имущества и дальнейшем содержании. Также в рамках муниципальной программы за счет средств бюджета во дворах устанавливаются видеокамеры, которые в дальнейшем будут передаваться жителям», — рассказал Степанов о нюансах благоустройства.

Сейчас ремонты дворов уже идут. На территориях с финансированием 2026 года работы должны завершиться до 1 сентября, с финансированием 2027 года — до конца октября 2026 года.

«Работы ведутся в рамках плановых дат, отставаний пока никаких нет. Рисков нет. Вопросы решаются, двигаемся, согласно срокам контрактов», — пояснил заместитель мэра.

Также сейчас власти подготовили документацию для проведения торгов на поиск подрядчиков для благоустройства еще трех дворов, финансирование по которым пойдет из сэкономленных средств на 2027 год.

Напомним, недавно в ярославском дворе снесли детскую площадку, которую жители просили отремонтировать. Потом, правда, часть оборудования вернули.

Вашему двору нужен ремонт?

Да, совсем неприглядный
Можно было бы обновить, но не капитально
У нас новый и уютный двор
Наш двор давно не ремонтировали, но он в отличном состоянии
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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
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Наши дворы Детская площадка
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