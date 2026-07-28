Использовал ИИ и VPN — сел в тюрьму. Когда это может быть опасно

Некоторые пользуются технологическим прогрессом в ущерб другим Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Следственный комитет России хочет строже наказывать за преступления, в которых используют современные технологии. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Речь идет о случаях, когда для преступления применяют интернет‑технологии, искусственный интеллект, VPN и прокси‑сервисы. Сейчас в законе отдельно прописано, что использовать VPN и прокси для доступа к заблокированным сайтам нельзя, если это связано с преступлением. Но нет общей нормы, которая бы усиливала наказание за использование любых технологий в преступных целях, отметил Бастрыкин.

Глава СК считает, что в Уголовный кодекс стоит добавить правило: если преступление совершено с помощью ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) или ИИ — это повод назначить более строгое наказание. По его словам, такие технологии сегодня могут использовать даже для очень серьезных преступлений, например, для мошенничества, терроризма, экстремизма и других.

При этом Бастрыкин подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы наказывать просто за сам факт использования телефона или интернета. Правило хотят применять там, где технологии являются главным средством для совершения преступления или из‑за них вред становится намного больше.