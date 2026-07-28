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Использовал ИИ и VPN — сел в тюрьму. Когда это может быть опасно

Александр Бастрыкин высказался на тему современных технологий

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Некоторые пользуются технологическим прогрессом в ущерб другим | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНекоторые пользуются технологическим прогрессом в ущерб другим | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Некоторые пользуются технологическим прогрессом в ущерб другим

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Следственный комитет России хочет строже наказывать за преступления, в которых используют современные технологии. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Речь идет о случаях, когда для преступления применяют интернет‑технологии, искусственный интеллект, VPN и прокси‑сервисы. Сейчас в законе отдельно прописано, что использовать VPN и прокси для доступа к заблокированным сайтам нельзя, если это связано с преступлением. Но нет общей нормы, которая бы усиливала наказание за использование любых технологий в преступных целях, отметил Бастрыкин.

Глава СК считает, что в Уголовный кодекс стоит добавить правило: если преступление совершено с помощью ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) или ИИ — это повод назначить более строгое наказание. По его словам, такие технологии сегодня могут использовать даже для очень серьезных преступлений, например, для мошенничества, терроризма, экстремизма и других.

При этом Бастрыкин подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы наказывать просто за сам факт использования телефона или интернета. Правило хотят применять там, где технологии являются главным средством для совершения преступления или из‑за них вред становится намного больше.

«Данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем деяниям, где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда, например, кибермошенничество, незаконный оборот данных, посягательства на критическую информационную инфраструктуру», — пояснил Бастрыкин в разговоре с «Интерфаксом».

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Комментарии
7
Гость
30 минут
сколько ему лет? он все понимает, все технологии новые, во всем разбирается, компетентный....
Гость
53 минуты
У нас сейчас неопасно только подписать контракт на cвo, а всё остальное - крайне опасно! Смотрите, не перепутайте!
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Гость
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