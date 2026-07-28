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Животные В России родились первые котята из пробирки: зачем ученые хотят клонировать дворовых кошек. Видео

В России родились первые котята из пробирки: зачем ученые хотят клонировать дворовых кошек. Видео

Ветеринары смогли получить потомство, выношенное сурмамами, и сохранить здоровье донору

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Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Московской ветакадемии имени К. И. Скрябина группа ученых работает над клонированием животных. Весной они подвели итоги важного этапа большого проекта — эмбриотрансфера. Плодами эксперимента стали пятеро котят от двух суррогатных кошек.

Для чего ученым понадобилось потомство из пробирки от дворовых кошек, смотрите в видео выше.

Эксперимент курировала команда лечебно-диагностического ветеринарного центра под руководством ветврача-репродуктолога Натальи Колядиной. У кошки-донора взяли оплодотворенные яйцеклетки и подсадили эмбрионы суррогатным мамам.

Удалось отработать технологию, при которой у кошек сохранилась способность снова стать мамами. Ранее извлекать эмбрионов ученые могли только при удалении матки, соответственно донором такое животное могло стать лишь однажды. Теперь же фертильность сохраняется.

Отработанная в Москве технология эмбриотрансфера поможет решить проблемы размножения редких животных. Суррогатными мамами для диких тигров могут стать их более спокойные собратья из зоопарков.

Руководитель проекта Наталья Колядина открыто заявляет: конечная цель масштабной работы — клонирование. Если какой-то вид диких животных окажется на грани полного вымирания, ученые смогут воссоздать точную копию.

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
рад за котят-но какого чёрта я не могу никому дозвониться. ибо-"мобильная сеть недоступна"
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Гость
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