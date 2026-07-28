Быстро и бесплатно: в Ярославле на 4 дня откроют мобильные пункты для проверки здоровья

В последние дни июля ярославцы смогут бесплатно проверить свое здоровье. Для этого на улицах разместят мобильные пункты проекта «Шаг к здоровью».
«Участники оздоровительной акции могут измерить рост, вес, давление, уровень глюкозы и холестерина в крови и другие параметры», — сообщили в мэрии города.
Где проверить здоровье в Ярославле
28 июля:
улица Победы, 41 (-1-й этаж торгового центра), с 14:00 до 19:00;
улица Гоголя, 2 (модуль на 2-м этаже торгового центра), с 16:00 до 19:00;
проспект Авиаторов, 88, с 15:00 до 19:00;
Ленинградский проспект, 123 (при входе в торговый центр, башня № 2), с 16:00 до 20:00.
29 и 30 июля:
улица Победы, 41 (-1-й этаж торгового центра), с 14:00 до 19:00;
улица Гоголя, 2 (модуль на 2-м этаже торгового центра), с 16:00 до 19:00;
проспект Авиаторов, 88, с 15:00 до 19:00;
Ленинградский проспект, 123 (при входе в торговый центр, башня № 2), с 16:00 до 20:00;
улица Стачек, 53 (ДК «Красный Перекоп»), с 15:00 до 18:00.
31 июля:
проспект Авиаторов, 88, с 15:00 до 19:00;
улица Стачек, 53 (ДК «Красный Перекоп»), с 15:00 до 18:00.
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