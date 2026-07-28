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Здоровье Быстро и бесплатно: в Ярославле на 4 дня откроют мобильные пункты для проверки здоровья

Быстро и бесплатно: в Ярославле на 4 дня откроют мобильные пункты для проверки здоровья

Где можно проверить кровь на глюкозу и холестерин

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В мэрии рассказали, где разместят пункты для сдачи анализов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ мэрии рассказали, где разместят пункты для сдачи анализов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В мэрии рассказали, где разместят пункты для сдачи анализов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В последние дни июля ярославцы смогут бесплатно проверить свое здоровье. Для этого на улицах разместят мобильные пункты проекта «Шаг к здоровью».

«Участники оздоровительной акции могут измерить рост, вес, давление, уровень глюкозы и холестерина в крови и другие параметры», — сообщили в мэрии города.

Где проверить здоровье в Ярославле

28 июля:

  • улица Победы, 41 (-1-й этаж торгового центра), с 14:00 до 19:00;

  • улица Гоголя, 2 (модуль на 2-м этаже торгового центра), с 16:00 до 19:00;

  • проспект Авиаторов, 88, с 15:00 до 19:00;

  • Ленинградский проспект, 123 (при входе в торговый центр, башня № 2), с 16:00 до 20:00.

29 и 30 июля:

  • улица Победы, 41 (-1-й этаж торгового центра), с 14:00 до 19:00;

  • улица Гоголя, 2 (модуль на 2-м этаже торгового центра), с 16:00 до 19:00;

  • проспект Авиаторов, 88, с 15:00 до 19:00;

  • Ленинградский проспект, 123 (при входе в торговый центр, башня № 2), с 16:00 до 20:00;

  • улица Стачек, 53 (ДК «Красный Перекоп»), с 15:00 до 18:00.

31 июля:

  • проспект Авиаторов, 88, с 15:00 до 19:00;

  • улица Стачек, 53 (ДК «Красный Перекоп»), с 15:00 до 18:00.

Ранее ярославский педиатр рассказала, где можно подцепить ротавирус и как обезопасить себя и ребенка от недуга.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
13
Гость
26 минут
Мы любим все бесплатное, особенно на здоровье все стараются сэкономить. А тут возможно получить качественную услугу - здорово
Гость
28 минут
Возможность для населения, главное, чтобы это население ею воспользовалось
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Гость
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