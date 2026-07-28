Банки будут блокировать переводы из-за программ на вашем телефоне: подробности

Банковские переводы смогут блокировать при обнаружении на устройстве вредоносного ПО. Соответствующий закон приняла Госдума. Он призван защитить людей от мошенников при переводах средств. Рассказываем про новые меры.
Что изменится:
с 1 марта 2027 года банки обязаны использовать в своих приложениях и на сайтах специальные сертифицированные средства защиты. Они помогут вовремя заметить, что на телефоне или компьютере клиента есть вредоносное ПО (вирус или другая опасная программа);
если банк поймет, что устройство клиента заражено, он не проведет операцию. Это касается и переводов по карте, и переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Банк сразу сообщит клиенту, почему отказал, и подскажет, как сделать перевод безопасно, например с другого устройства или прямо в отделении банка;
если при этом банк всё‑таки проведет перевод, а потом выяснится, что клиент его не одобрял (например, из‑за действий мошенников), банк должен будет вернуть деньги. На возврат дается 30 дней после обращения клиента, при условии, что возбуждено уголовное дело о хищении.
До 1 сентября 2027 года банкам нужно будет договориться с каждым клиентом — предложить подключить средства защиты на своем устройстве или отказаться от этого. Такое условие добавят в договор.