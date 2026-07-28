Банки будут блокировать переводы из-за программ на вашем телефоне: подробности

с 1 марта 2027 года банки обязаны использовать в своих приложениях и на сайтах специальные сертифицированные средства защиты. Они помогут вовремя заметить, что на телефоне или компьютере клиента есть вредоносное ПО (вирус или другая опасная программа);

если банк поймет, что устройство клиента заражено, он не проведет операцию. Это касается и переводов по карте, и переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Банк сразу сообщит клиенту, почему отказал, и подскажет, как сделать перевод безопасно, например с другого устройства или прямо в отделении банка;