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Криминал Банки будут блокировать переводы из-за программ на вашем телефоне: подробности

Банки будут блокировать переводы из-за программ на вашем телефоне: подробности

Почитайте, какие изменения нас ждут

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Банковский перевод может не пройти | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUБанковский перевод может не пройти | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Банковский перевод может не пройти

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Банковские переводы смогут блокировать при обнаружении на устройстве вредоносного ПО. Соответствующий закон приняла Госдума. Он призван защитить людей от мошенников при переводах средств. Рассказываем про новые меры.

Что изменится:

  • с 1 марта 2027 года банки обязаны использовать в своих приложениях и на сайтах специальные сертифицированные средства защиты. Они помогут вовремя заметить, что на телефоне или компьютере клиента есть вредоносное ПО (вирус или другая опасная программа);

  • если банк поймет, что устройство клиента заражено, он не проведет операцию. Это касается и переводов по карте, и переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Банк сразу сообщит клиенту, почему отказал, и подскажет, как сделать перевод безопасно, например с другого устройства или прямо в отделении банка;

  • если при этом банк всё‑таки проведет перевод, а потом выяснится, что клиент его не одобрял (например, из‑за действий мошенников), банк должен будет вернуть деньги. На возврат дается 30 дней после обращения клиента, при условии, что возбуждено уголовное дело о хищении.

До 1 сентября 2027 года банкам нужно будет договориться с каждым клиентом — предложить подключить средства защиты на своем устройстве или отказаться от этого. Такое условие добавят в договор.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Перевод Банк Мошенник
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Комментарии
2
Гость
9 минут
ну т.е. как всегда банки перекладывают всю ответственность на клиентов, ничего нового
Гость
14 минут
заройте ваши денежки на поле чудес в стране дураков
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Гость
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