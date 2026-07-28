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Город «Арки» и «Волна времени»: в Ярославской области установят два новых фонтана за 24,8 млн — где именно

«Арки» и «Волна времени»: в Ярославской области установят два новых фонтана за 24,8 млн — где именно

Они должны быть с подсветкой и музыкальным сопровождением

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В Ярославской области установят два новых фонтана | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Ярославской области установят два новых фонтана | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославской области установят два новых фонтана

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ростове Великом Ярославской области появятся два новых фонтана. Их планируют установить в исторической части города на улице 50 лет Октября. За фонтаны «Арки» и «Волна времени» власти заплатят 24,8 млн рублей.

На сайте «Госзакупок» указано, что поставщик уже определен. Диаметр фонтана «Волна времени» должен составлять не меньше 11,8 метра, но не больше 12 метров. Количество струй — от 24 до 25.

«Высота струй — от 1,5 метра до 6 метров. Высота струй может быть откорректирована при подборе оборудования. Глубина технического помещения (камеры с насосным оборудованием не должна превышать 1,5 метра из-за высокого уровня грунтовых вод). Фонтан должен быть со световым и звуковым сопровождением», — говорится в описании объекта закупки.

Размер фонтана «Арки» — не меньше 7,9 метра и не более 8. В конструкции должно быть как минимум 17 струй высотой от одного метра до трех. Она также может быть откорректирована при подборе оборудования. Фонтан «Арки» также должен быть оснащен звуковым и световым сопровождением.

Поставить и установить фонтаны должны в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта. Гарантия на них будет действовать три года.

В Ростове Великом в 2026 году уже установили три фонтана. В Комсомольском парке, сквере Моравского и в сквере «Люкс». Все они с подсветкой.

Фонтан в Комсомольском парке | Источник: Андрей Шатский / Vk.comФонтан в Комсомольском парке | Источник: Андрей Шатский / Vk.com

Фонтан в Комсомольском парке

Источник:

Андрей Шатский / Vk.com

Перед установкой фонтанов подрядчики расчищали пруды, так как водоемы находились в заброшенном состоянии. Также рабочие проводили берегоукрепление.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Ростов Великий Фонтан Госзакупка Благоустройство
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Комментарии
16
Гость
8 минут
Нравится эта тенденция с благоустройством. Не просто лавочки заменить или покрасить и плитку заменить, а комплексно подойти и украсить дополнительно. Очень преображается родной край
Гость
14 минут
Судя по названиям, будет что то интересное))
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Гость
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