«Папа мечтал о машине, но купил мне слуховой аппарат»: как мастер маникюра, к которой не шли клиенты, растрогала Рунет

Девушке отправляют букеты цветов и записки со словами поддержки Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— Проблемы со слухом у меня появились лет в семь-восемь. Когда я была маленькая, я хорошо слышала. А потом очень сильно заболела. Врачи мне кололи уколы, и вдруг я перестала слышать вообще. Почти два года я молчала, потому что у моих родителей не было денег [на слуховой аппарат]. Мой папа мечтал о машине, но купил мне слуховой аппарат, — рассказывает 21-летняя Анастасия.

Настя — начинающий мастер маникюра, и из-за проблем со слухом она не могла найти клиентов: люди с улицы просили «нормального мастера». Чтобы помочь девушке набить руку и собрать базу лояльных гостей, владелица студии Дарья Нилова записала ролик, где предложила делать бесплатный маникюр людям с инвалидностью. Эффект превзошел все ожидания — видео взорвало соцсети. Теперь Насте шлют охапки цветов со всей России, а среди ее клиентов — комик Гурам Амарян.

Наши коллеги из 161.RU встретились с Анастасией и Дарьей и обсудили, как изменилась работа в салоне, после того как рилсы залетели в социальных сетях, и насколько сложно социализироваться в обществе из-за проблем со слухом.

Получился простой и честный разговор с двумя девушками, одна из которых, несмотря на проблемы со слухом, ищет свое место в жизни, а другая протянула руку помощи и дала толчок к началу новой главы.

История Насти в ростовском салоне Дарьи Ниловой началась с сообщения во «ВКонтакте». Бывший однокурсник Дарьи увидел, что она начала обучать маникюру, и рассказал ей про свою слабослышащую сестру. Спустя пару месяцев они встретились втроем. Как оказалось, после выпуска из колледжа Настя почти не выходила из дома — играла в компьютерные игры и ни с кем не общалась. Брат Насти признался: он искал для нее не столько источник дохода, сколько шанс на нормальную социализацию и коллектив, понимая, что семья не сможет опекать девушку всю жизнь.

Анастасия очень волновалась во время интервью и не всегда могла выразить мысли, но главное — она искренне делилась своими переживаниями.

Училась на парикмахера, но пришла в маникюр

— Настя, как вы пришли к работе мастером маникюра?

— Я новичок в этом деле. Мой брат — знакомый Даши. Мы пришли, он поговорил с ней. Даша согласилась научить меня делать маникюр.

— А где вы учились?

— Я в школе училась, окончила одиннадцать классов. А потом переехала в Ростов (из ЛНР. — Прим. ред.). Училась в колледже, но мне там было не очень, его моя мама выбрала. Я хотела работать с компьютером. Но мне нельзя, потому что у меня слуховой аппарат. Поэтому я пошла в парикмахерский колледж. Но там просто размачивали ногти в ванночке (устаревший подход к маникюру. — Прим. ред.).

К занятию маникюром Анастасию подтолкнул брат Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Для Анастасии это первое рабочее место. В профессию она пришла, потому что хотела зарабатывать. Работа ей нравится, хотя необходимость ежедневно общаться с большим количеством людей до сих пор немного смущает. В день мастер может принять по четыре-пять клиентов. Адаптация на новом месте, по словам Анастасии, прошла хорошо и спокойно.

В колледже девушка обучалась на парикмахера. Окончила его только с одной тройкой — по английскому, так как преподаватели не были готовы помогать ей.

— Знаю, что вы не так давно тут работаете.

— Три месяца училась и вот недавно стала работать здесь (примерно полторы недели, добавила владелица Дарья. — Прим. ред.).

Мечтали о машине, но купили слуховой аппарат

— Расскажите о своей семье. Как она вас поддерживала?

— У меня мама, папа, старший брат и сестра. Мы жили в небольшом поселке Петровка — это около Луганска. В Ростове после колледжа я два года искала работу, но ничего не находила. Всё это время я сидела дома, ничего не делала вообще. Когда я училась в колледже, я жила одна. А потом ко мне мама переехала.

Друзей у меня нет, только семья. Когда у меня был день рождения, я хотела новый телефон (вспоминает). Мой папа спрашивал: «Что ты хочешь?», а я отвечала: «Ничего, ничего не надо вообще». Папа говорил: «Хочешь телефон?» — а я отказывалась. Но мой папа мне его купил.

А моя мама меня кормила постоянно, потому что она за меня переживает. Мой брат Денис меня постоянно звал гулять.

Обучение Анастасии длилось дольше обычного Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— Когда у вас появились проблемы со слухом?

— Лет в семь-восемь. Когда я была маленькая, я хорошо слышала. А потом очень сильно заболела. Врачи мне кололи уколы, и вдруг я перестала слышать вообще. Почти два года я молчала, потому что у моих родителей не было денег [на слуховой аппарат]. Мой папа мечтал о машине, но купил мне слуховой аппарат.

— Я знаю, что после рилсов появилось много людей, которые дарят вам цветы, больше клиентов стало. Вам это нравится?

— Мне очень понравилось, это так приятно. Я постоянно плакала, потому что рада. Бывает, что мужчины в возрасте пишут, — ничего плохого, всё нормально. Ну например, они сказали, что я прекрасная, я классная, офигенная. Я такая: «Спасибо, я прочитала, посмотрела».

Приятные комментарии трогают Настю до слез Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— Как вы проводите свободное время?

— Нравится, когда мама меня учит читать. И с мамой вдвоем читать прикольно. А еще играть нравится [в компьютер]. Когда училась в школе, любила в волейбол играть. Я бы и сейчас поиграла в волейбол, но не знаю, где найти площадку и компанию.

В детстве у Анастасии были друзья, но со временем их пути разошлись. На новом месте найти компанию по душе долго не удавалось: Насте говорили, что она скучная и с ней сложно общаться. Мастер признается, что часто грустила из-за слов ровесников, считавших ее «плохой». Но в Ростове ей всё же удалось наладить теплые отношения с коллегами и владелицей салона.

«Подвешенный маникюр»

Когда ролики с Анастасией завирусились, в студии появилась услуга «подвешенного маникюра» по аналогии с «подвешенным кофе». Всё началось с сообщения владелице салона от молодого человека: он хотел оплатить услугу своей девушке и маме, но в итоге перевел 10 тысяч рублей и попросил отдать эти деньги мастерам или нуждающимся. Позже благотворителей стало больше. Теперь каждый день на «подвешенный маникюр» приходят в среднем по два человека.

«Подвешенный кофе» — это традиция анонимной благотворительности, зародившаяся в Неаполе. Вы оплачиваете чашку кофе для себя и еще одну (или несколько) «подвешиваете» в воздухе — оплачиваете для других. То же самое сейчас можно провернуть и с маникюром.

На днях в салон приходила слабовидящая девушка с тростью. Она не ожидала, что ее маникюр окажется оплачен «подвешенным» способом. Гостья поделилась с Дарьей, что состоит во Всероссийском обществе слепых (ВОС). Тогда у владелицы студии появилась идея связаться с председателем городского филиала и устроить для них специальное мероприятие — целый день бесплатных услуг для людей с особенностями зрения. Такая акция запланирована на 29 июля.

— Вчера к нам пришла девочка, она не была инвалидом, но сказала, что у нее проблемы в семье: финансовые трудности, нечем за колледж платить. Я говорю: «Приходите». То есть мы не только инвалидов приглашаем. Когда я снимала в аренду это помещение, поняла, что здесь нет пандуса. И вот сейчас хочу купить и сделать его для того, чтобы колясочники могли к нам заезжать. Буду бегать по администрациям согласовывать, ведь это историческое здание, — объясняет Дарья Нилова.

Владелица студии Daria Nilova — Дарья Нилова Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

«Люди бывают жестокими»

По словам Дарьи, идея первого рилса возникла из-за необходимости поиска моделей для отработки маникюра. Друзей у Анастасии нет, а подруги самой Дарьи Ниловой уже приходили. Тогда владелица начала искать людей через социальные сети. Время после обучения шло, навыки не нарабатывались — никто не откликался.

В первом ролике подписчикам сообщили, что салон готов бесплатно принять людей с инвалидностью, особенностями слуха и зрения. Предполагалось, что это облегчит работу Анастасии: к ней бы лояльнее относились клиенты, ведь она начинающий мастер и может допускать ошибки. Таким образом у девушки сформировалась бы база гостей.

— Люди бывают жестокими. Потому что к нам некоторые заходят с улицы и говорят: «Мне побыстрее». Мы предлагали и говорили: «Смотрите, есть вот такой мастер». В ответ слышали: «Девочки, извините, нет, можно мне нормального мастера?» И слово «нормальный», конечно, обижает. Мы не могли к Насте никого записать, — рассказывает основательница студии.

Анонимные послания, которые Анастасия хранит даже после того, как букет завял Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

После залетевшего ролика всё изменилось. Аудитория влюбилась в Анастасию, и люди начали записываться на услуги платно. Более того, ей отправляли букеты со словами поддержки, оставляли большие чаевые, дарили сертификаты и даже билеты на концерты.

— У нее столько цветов, мне в жизни столько не дарили. Посмотрите, это половина уже завяла (показывает на вазы с чуть увядшими цветами). Ей там сертификат на массаж прислали, клубнику в шоколаде. Кафе нам прислало 10 напитков больших, я вообще офигела. Гурам Амарян нам написал. Он записался к ней на маникюр и подарил нам 10 билетов к нему на концерт. И мы всем коллективом идем, будет такой корпоратив, — добавляет Дарья Нилова.

Цветы, которые дарили Анастасии Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

«Начинает ребенка включать»

Качество работы Анастасии заметно улучшилось, отмечает Дарья. В начале обучения было тяжело: процесс длился не стандартные три дня с последующим месяцем отработки, а целых три месяца. Сейчас, по словам основательницы студии, Анастасии стало гораздо проще общаться в коллективе из десяти человек. Они вместе смеются, отдыхают и смотрят рилсы.

Но Дарья столкнулась с другой проблемой: Анастасия уже привыкла работать с моделями бесплатно. Осознавая это, она не всегда прикладывает должные усилия, может совершать ошибки или идти в отказ.

Методичка, по которой учатся мастера маникюра в студии Дарьи Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— Начинает включать ребенка. У нас был с ней по этому поводу диалог, что, если ты хочешь работать с людьми за деньги, тебе придется учиться быть взрослой, — отмечает владелица студии.

Несмотря на сложности, Анастасия остается добрым и открытым человеком: ей всё еще неловко брать чаевые, и она сразу несется отдавать их Дарье или администратору.