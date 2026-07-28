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Происшествия Пассажирский автобус влетел в дерево в Москве. Пострадали 17 человек, двое из них — дети: видео

Пассажирский автобус влетел в дерево в Москве. Пострадали 17 человек, двое из них — дети: видео

Предварительно, водителю стало плохо за рулем

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На место происшествия прибыли экстренные службы | Источник: «Осторожно, Москва» / TelegramНа место происшествия прибыли экстренные службы | Источник: «Осторожно, Москва» / Telegram

На место происшествия прибыли экстренные службы

Источник:

«Осторожно, Москва» / Telegram

Автобус с пассажирами врезался в дерево на юге Москвы. В результате пострадали 17 человек, в том числе дети. На место происшествия прибыло более пяти карет скорой помощи, стало известно MSK1.RU.

Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса, ДТП с участием автобуса M19 произошло в районе Нагатино-Садовники в 10:34.

Источник:

«Осторожно, Москва» / Telegram

Первые кадры из салона общественного транспорта после ЧП опубликовал телеканал РЕН ТВ. На опубликованном ролике видно, как пассажиры лежат, согнувших от боли. На полу — следы крови.

Источник:

РЕН ТВ|Новости / T.me

По данным MSK1.RU, сначала количество пострадавших увеличилось до 12, затем стало известно о 17. Госпитализировали 10 человек, семерых доставляют в больницу. Среди пострадавших есть дети.

В пресс-службе Дептранса сообщили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.


«Ситуация находится на личном контроле у генерального директора ГУП „Мосгортранс“ Н. А. Асаула. В настоящее время связываемся с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат», — говорится в сообщении.

Предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем, после чего он потерял управление. Об этом пишет Telegram-канал 112.

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Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
ДТП Автобус Пострадавший
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