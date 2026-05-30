В Ярославле на День города запустили дополнительные автобусы — расписание

В День города в Ярославле запустили дополнительные автобусы. 30 мая будет работать 13 дополнительных маршрутов, номера которых начинаются с индекса 0.

«Автобусы начнут курсировать по ним с 23:20 и будут отправляться от Торгового переулка, Богоявленской и Красной площадей во все районы Ярославля. Также для удобства пассажиров в этот день скорректировано вечернее расписание маршрутов общественного транспорта, проходящих через центр города», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Крмое того, будут работать дополнительные рейсы маршрутов автобуса № 41б «Богоявленская площадь» — «Поселок Куйбышева» и троллейбуса № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“.

Расписание автобусов в День города:

  • № 01 «Торговый переулок» — «Улица Волгоградская»: от остановки «Торговый переулок» — 23:20, 23:35, 23:58, 0:21, 0:44. От остановки «Улица Волгоградская» — 0:02.

  • № 04 «Богоявленская площадь» — «Улица Ярославская»: от остановки «Богоявленская площадь» — 23:25, 23:48, 0:11, 0:34, 0:57. От остановки «Улица Ярославская» — 0:00, 0:23.

  • № 012 «Торговый переулок» — «Нижний поселок»: от остановки «Торговый переулок» — 23:25, 23:50, 0:25, 0:55. От остановки «Нижний поселок» — 23:55, 0:20.

  • № 013 «Богоявленская площадь — „5-й микрорайон“: от остановки „Богоявленская площадь“ — 23:20, 23:25, 23:50, 0:05, 0:20, 0:35, 0:50. От остановки „5-й микрорайон“ — 23:42, 23:57, 0:12, 0:27.

  • № 019 «Красная площадь» — «Поселок Ивняки»: от остановки «Пожарная каланча» — 23:20, 23:50, 0:20, 0:50. От остановки «Поселок Ивняки» — 23:47, 0:17.

  • № 021 «Красная площадь» — «Очапки»: от остановки «Красная площадь» — 23:30, 0:30.

  • № 041 «Богоявленская площадь» — «Поселок Прибрежный»: от остановки «Богоявленская площадь» — 23:25, 0:00, 0:45. От остановки «Поселок Прибрежный» — 0:03.

  • № 044 «Торговый переулок» — «Улица Автозаводская»: от остановки «Торговый переулок» — 23:20, 23:45, 0:10, 0:40. От остановки «Улица Автозаводская» — 23:45, 0:10.

  • № 049 «Торговый переулок» — «15-й микрорайон»: от остановки«Торговый переулок» — 23:25, 0:05, 0:55. От остановки «15-й микрорайон» — 0:14.

  • № 062 «Богоявленская площадь» — «Пивзавод»: от остановки «Богоявленская площадь» — 23:15, 23:59, 0:43. От остановки «Пивзавод» — 23:37, 0:21.

  • № 066 «Торговый переулок» — «Улица Романовская»: от остановки «Торговый переулок» — 23:20, 23:40, 0:15, 0:50. От остановки «Улица Романовская» — 0:06.

  • № 068 «Торговый переулок» — «Улица Космонавтов»: от остановки «Торговый переулок» — 23:20, 23:45, 0:10, 0:40. От остановки «Улица Космонавтов» — 23:44, 0:09.

  • № 099 «Торговый переулок» — «Улица Сиреневая»: от остановки «Торговый переулок» — 23:25, 23:40, 23:55, 0:11, 0:28, 0:45. От остановки «Улица Сиреневая» — 23:56, 0:11.

Напомним, из-за празднования Дня города ограничили движение транспорта в центре.

Для безопасного проведения салюта, который назначен на 23:00 30 мая, с 22:00 до 23:30 на участке Тверицкой набережной от проспекта Авиаторов до съезда с Октябрьского моста, съездах с Октябрьского моста, и на Октябрьском мосту через Волгу введут временное ограничение движения транспорта.

Мы ведем онлайн-репортаж, где собираем всю полезную информацию и много фотографий.

