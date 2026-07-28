Зидан возобновил тренерскую карьеру. Кого возглавил легендарный футболист?

Зидан выиграл чемпионат мира в 1998-м году Источник: Fifa.com

Легендарный футболист Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Контракт с 54-летним специалистом заключен на четыре года.

С 2012-го по 2026-й год сборную Франции возглавлял Дидье Дешам. В 2018-м году он выиграл чемпионат мира. Под его руководством национальная команда играла в финалах чемпионата Европы (2016) и мира (2022). На минувшем мундиале Франция стала четвертой.

В его штаб вошли Давид Беттони и Хамиду Мсаиди. По информации французских СМИ, к ним присоединятся тренер по физподготовке Грегори Дюпон, а также бывшие игроки сборной Франции Фабьен Бартез и Бернар Диомед.

В качестве футболиста Зидан провел за национальную команду 108 матчей. Вместе с ней он стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000). В 2006-м году в финале мундиаля ударил головой итальянца Марко Матерации и был удален с поля — французы в итоге уступили в серии пенальти.